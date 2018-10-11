《铁血战士》中众多主创在接受采访时向观众力荐“IMAX才是影片的正确打开方式。”













《铁血战士》延续了前作的设定，讲述的是一个小男孩因无意触发机关而把铁血战士召唤到地球，以至全部人类都陷入灭顶之灾。其军人父亲因此联合女生物学家以及一群问题士兵组成“疯狂战队”，与力量悬殊的对手放手一搏。10月26日，观众即可到IMAX影院感受这部用枪林弹雨和满屏血浆打造，从头嗨到尾的动作爽片，IMAX震撼的视听效果将带来超强的精神刺激和视觉冲击。





IMAX 3D版《铁血战士》经由IMAX DMR（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的数字音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。