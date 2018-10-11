由二十世纪福斯出品、《钢铁侠3》
导演沙恩·布莱克
执导的好莱坞科幻动作冒险大片《铁血战士》
将于10月26日以IMAX 3D格式正式登陆全国超500家IMAX影院。今日，IMAX发布全新影片主创特辑，《铁血战士》中众多主创在接受采访时向观众力荐“IMAX才是影片的正确打开方式。”
作为该系列电影30年以来首次触电内地大银幕的新作，升级后的终极铁血战士也将首次亮相IMAX大银幕。 演员特拉文特·罗兹
表示：“老实说，铁血战士是个大麻烦。他的声音以及他的移动方式都与众不同。你一定要在IMAX影院感受《铁血战士》的史诗感。与电影中各具魅力的角色并肩作战，千万不能错过，因为IMAX观影体验大有不同。”奥古斯托·阿奎莱拉则补充到：“而且铁血战士十分高大威猛，一般银幕无法呈现他的气势。”
《铁血战士》延续了前作的设定，讲述的是一个小男孩因无意触发机关而把铁血战士召唤到地球，以至全部人类都陷入灭顶之灾。其军人父亲因此联合女生物学家以及一群问题士兵组成“疯狂战队”，与力量悬殊的对手放手一搏。10月26日，观众即可到IMAX影院感受这部用枪林弹雨和满屏血浆打造，从头嗨到尾的动作爽片，IMAX震撼的视听效果将带来超强的精神刺激和视觉冲击。
IMAX 3D版《铁血战士》经由IMAX DMR（数字原底翻版技术）转制，为观众呈现具有符合IMAX观影体验标准的无与伦比的影音品质。水晶般清澈的影像、配合量身定制的IMAX影院设计，以及强大的数字音效系统，也为电影观众营造出一个独一无二的环境，让观众们真切地感受到“身临其境”的观影感受。