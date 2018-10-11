主演容中尔甲在现场提到他参演《阿拉姜色》的原因之一，是希望通过影片向世界传递嘉绒独特的文化和历史

电影《阿拉姜色》与四川这片土地有着很深的渊源，影片主要取景自四川嘉绒地区，而成都作为川藏线的起点，也寓意着《阿拉姜色》全国路演的开端。同时，四川也是电影主演容中尔甲、尼玛颂宋和制片人廖希的家乡。此次回到主场，影片也得到了当地观众的热情欢迎，两场活动更是座无虚席。

《阿拉姜色》围绕着一个藏族家庭展开，女主人俄玛在重病之际，为了遵守对前夫的诺言，只身前往拉萨。遥远的旅途中，随着俄玛现任丈夫和儿子的加入，这个重组家庭的关系也发生着微妙的变化。

虽然这是一部藏族题材、藏语对白的电影，但导演松太加在活动现场表示，《阿拉姜色》是中国第一部以四川嘉绒地区方言拍摄的剧情长片，也是首部以嘉绒为主要取景地的藏语电影。活动现场有不少来自嘉绒地区的观众感慨道，“看到听到电影中熟悉的景色和乡音时，有种莫名的感动”。也有现场观众被影片中与民族文化相关的种种细节所打动：“很多情节让我想起小时候，但是曾经那些传统和民族性的东西现在被人慢慢遗忘了。”

主演容中尔甲在现场提到他参演《阿拉姜色》的原因之一，是希望通过影片向世界传递嘉绒独特的文化和历史：“嘉绒是中国最重要的藏语方言地区之一，但是很多人，包括生活在藏区的藏族人，对这里都不太了解。希望通过这样一部电影，能让大家了解嘉绒的风俗、文化和信仰，让更多的人关注到这里。”

编辑：汀