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嘉绒方言长片《阿拉姜色》开启路演

容中尔甲返乡助阵献表演处女作

2018-10-11 18:48:56 来源：Mtime时光网

主演容中尔甲在现场提到他参演《阿拉姜色》的原因之一，是希望通过影片向世界传递嘉绒独特的文化和历史
　　时光网讯 10月9日，由著名藏族导演松太加执导的电影《阿拉姜色》正式开启全国路演活动。这部定档10月26日登陆院线的藏语电影，讲述了一个关于承诺、爱情、亲情、成长的感人故事。电影路演首站来到了影片最主要的取景地——四川，导演松太加携制片人廖希、主演容中尔甲尼玛颂宋惊喜现身峨影1958电影城和西南民族大学，和观众分享了影片台前幕后的故事。
 
　　电影《阿拉姜色》与四川这片土地有着很深的渊源，影片主要取景自四川嘉绒地区，而成都作为川藏线的起点，也寓意着《阿拉姜色》全国路演的开端。同时，四川也是电影主演容中尔甲、尼玛颂宋和制片人廖希的家乡。此次回到主场，影片也得到了当地观众的热情欢迎，两场活动更是座无虚席。
 
　　《阿拉姜色》围绕着一个藏族家庭展开，女主人俄玛在重病之际，为了遵守对前夫的诺言，只身前往拉萨。遥远的旅途中，随着俄玛现任丈夫和儿子的加入，这个重组家庭的关系也发生着微妙的变化。
 
　　虽然这是一部藏族题材、藏语对白的电影，但导演松太加在活动现场表示，《阿拉姜色》是中国第一部以四川嘉绒地区方言拍摄的剧情长片，也是首部以嘉绒为主要取景地的藏语电影。活动现场有不少来自嘉绒地区的观众感慨道，“看到听到电影中熟悉的景色和乡音时，有种莫名的感动”。也有现场观众被影片中与民族文化相关的种种细节所打动：“很多情节让我想起小时候，但是曾经那些传统和民族性的东西现在被人慢慢遗忘了。”
 
　　主演容中尔甲在现场提到他参演《阿拉姜色》的原因之一，是希望通过影片向世界传递嘉绒独特的文化和历史：“嘉绒是中国最重要的藏语方言地区之一，但是很多人，包括生活在藏区的藏族人，对这里都不太了解。希望通过这样一部电影，能让大家了解嘉绒的风俗、文化和信仰，让更多的人关注到这里。”
 

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿拉姜色
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松太加

松太加

Sonthar Gyal

职业：导演 | 编剧 | 美术设计 | 摄影 | 制作人 | 剪辑

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阿拉姜色

阿拉姜色 (2018)

0.0

导演：松太加

主演：容中尔甲 尼玛颂宋

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容中尔甲

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