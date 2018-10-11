乔纳·希尔与艾玛·斯通的表演才是《疯子》真正值得一看的原因













《疯子》预告片 《疯子》的故事发生于充满现实主义的未来，主要围绕Annie Landsberg（斯通饰）和Owen Milgrim（希尔饰）展开，这两人都加入了一项神秘的药物实验。Owen是纽约一个富有家庭中的老幺，经常被哥哥们欺负。他因此幻想出了一个不存在的哥哥，这让他的家人觉得他患上了精神分裂症。Annie则因姐姐的去世而沉溺于药物滥用。





他们二人在Neberdine药物与生物科技中心（简称NPB中心）相遇后，Owen开始坚信他幻想中的哥哥是真实存在的，且后者派Annie来给他秘密报信。但Annie也有她自己的秘密——她之前就服用试验药物，现在已经成瘾。他们在James K. Mantleray博士（塞洛克斯饰）的监督下开始了实验，后者创造出了这种本应用来治疗所有脑部损伤的药物。但后来，Owen和Annie经常做一样的梦。他们在梦中相遇，并慢慢开始发现这个实验与他们的生活背后的真相。





单从主线剧情看，《疯子》本能拍成一部2小时长的电影；但正是这部10小时长电视剧那多出的8小时，使这变成了一部如此有趣的作品。第四集到第八集基本是按“连环梦”的顺序演出的，每部剧都是一环。









这给了观众真正去探索这些角色以及那些药物作用的机会。同样地，希尔和斯通有了可以扮演在不同情况下、不同角色的机会，这个过程也是对他们主要角色的探寻。这部剧让我想起了导演米歇尔·冈瑞的《美丽心灵的永恒阳光》。就像那部电影一样，这部剧用图像展示了我们的潜意识，最终将Owen和Annie引向对自身存在的质疑。

《疯子》另一个值得注意的特点是它的美学。其背景设置于不远的将来，我们可以看到模拟技术与数码科技，像是街上跟在狗狗后面收拾残局的机器人，或是NPB中心用来导向的测试版录影带。





多数时候，当我们看到电影或电视中对于“未来”的描绘都是一些高科技、黑暗沉闷、反乌托邦式的。《疯子》中刻画的纽约市除了一些未来化的尝试，像是在街上巡逻的小型机器人与无人机，跟现在几乎没什么两样。这个未来的纽约跟现在2018年的纽约非常近似，这在发展剧集科幻感的同时，给了观众一种真实感，可以很快入戏。





本剧的配角阵容也很强大，加布里埃尔·伯恩和Allyce Beasley都发挥出色，他们分别扮演Owen的父亲和另一个在NPB的实验体。贾斯汀·塞洛克斯将药物发明人James Mantleray博士的疯癫刻画得淋漓尽致。





塞洛克斯曾有过扮演黑暗奇怪角色的经验，这次也不例外；但这次他对角色人性的表现十分具有层次感，让人耳目一新。传奇演员莎莉·菲尔德是本剧良好的补充。她饰演James的母亲Greta Mantleray博士，并为NPB辅助实验的超级计算机GRTA配音，为此剧增添了一丝严肃。





艾玛·斯通和瘦了很多的乔纳·希尔





但乔纳·希尔与艾玛·斯通的表演才是《疯子》真正值得一看的原因。二人曾在2007年的影片《太坏了》中首次合作；这次，他们的化学反应依旧奇妙。希尔是个表演不同类型角色的大师——有《点球成金》中的害羞内向，也有《华尔街之狼》中令人憎恶的开放。





在《疯子》中，希尔可以同时演出这两种性格： Owen的害羞乖巧，以及在梦中荒唐夸张地高谈阔论那种另一面的性格。艾玛·斯通的角色比起《爱乐之城》，更像是《鸟人》中的Sam。她也为这个角色带来了一种必要的焦虑。虽然Annie的情绪之旅才是故事的核心，但Owen最后也获得了通往人格觉醒的钥匙。最后，《疯子》是一部理所当然的烧脑剧；但它同时也花了不少时间来讲了一个完成度极高的故事，这离不开有趣的角色以及精湛的演技。









《疯子》美国媒体评论





Collider:





《疯子》根据挪威电视剧改编，由帕特里克·萨默维尔和凯瑞·福永为Netflix创作，许多方面都让人感到十分熟悉。里面有那么一点《睡眠科学》，有些《大群》，一点儿韦斯·安德森的美学，再加上《美丽心灵的永恒阳光》的氛围。





但《疯子》的独特之处在于将未来描绘得十分实际，比如那些温馨安逸如家畜的机器人，或者人们用软盘体验虚拟现实的桥段。这部剧十集的体量可以说是一项壮举，让人时刻都有在他人梦境中畅游的快感。不过这有好有坏。就像梦境一般，《疯子》奇怪、致幻又出人意料。





Vulture:





《疯子》是一部关于治疗精神疾病实验的实验性剧集。它大胆、无畏、令人上瘾地在现实与幻想中间大肆摇摆，观众们很快会开始怀疑哪些是真的。这部大胆的十集剧集是秋季档最佳之一，不停在角色脑中切换，并在不同类型中来回跳跃。但同时，它又能尽在掌控之中，即使是当剧情向WTF方向绕路的时候。





《娱乐周刊》：





《疯子》就像检查脑部一样有趣。对于Netflix的新剧，一直有关于风格与实质的争论。但导演凯瑞·福永将这部剧变成了一段愉快的视觉之旅，并得到了艾玛·斯通、贾斯汀·塞洛克斯和乔纳·希尔的完美表演。在Netflix这部众星云集的迷你剧《疯子》中，具有一些核心存在观主题——精神疾病、不幸、孤独、家庭限制以及对虚幻幸福的追求——这些都由你的观感决定：要么是充满娱乐性的完全发掘，要么是在表面出色视觉混战下的一丝迷失。



