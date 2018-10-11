电影《找到你》亮相平遥国际电影节，导演吕乐及主演姚晨、马伊琍助阵现场，著名导演贾樟柯担任新闻发布会主持人。





在新闻发布会上，谈及《找到你》的创作过程，两位主演姚晨和马伊琍都很有心得体会。姚晨笑称，“有天我看到‘姚晨冰箱发现孩子’忽然上了热搜，那场戏确实是个很大的考验，因为情节设定很极端，没什么生活经验可以借鉴。但是我们的团队非常好，给演员提供了很有安全感的创作环境。冰箱里的孩子是特效老师做的假孩子，所以我的表演更多依靠了对角色心理的分析，去想象一个人在极端惊恐的环境下，怎样去反应。”





主演马伊琍谈及角色时表示，“《找到你》中的孙芳和我以往的角色都非常不同，她的台词很少，需要靠平静的肢体语言和眼神去表演，她是一个靠情节和回忆拼接起的人物。我很难用语言去形容为了演好角色做了哪些准备，可能我在尽力通过拍摄过程去‘找到’孙芳。”





作为女性现实主义题材片，《找到你》讲述了一位事业家庭两难权衡的职场妈妈李捷丢失爱女，她在追寻女儿下落，寻找带走女儿的孙芳的过程中，发现了孙芳背后的故事和真相。随着故事线索的渐渐清晰，李捷知晓并理解了这位饱受丈夫家暴、孩子重病的质朴母亲的内心苦楚。电影《找到你》正在影院热映。

编辑：隐饮