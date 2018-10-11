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戛纳获奖片《小家伙》平遥影展首映

导演谢尔盖携影后萨玛尔亮相 有望引进内地

2018-10-11 21:13:41 来源：Mtime时光网

戛纳获奖片《小家伙》在平遥国际电影节首映， 导演谢尔盖·德沃兹弗依及女主角萨玛尔·叶斯利亚莫娃等主创亮相，影片有望引进内地，初定于明年1月在国内上映。
       时光网讯 10月11日上午，戛纳获奖电影《小家伙》在平遥国际电影节展映，并举办新闻发布会，该片女主角萨玛尔·叶斯利亚莫娃 Samal Yeslyamova凭借此片斩获今年戛纳金棕榈最佳女主角。《小家伙》讲述了一位刚刚分娩的母亲，被迫遗弃新生儿的艰难故事。该片将代表哈萨克斯坦征战今年的奥斯卡最佳外语片奖，并有望引进内地，初定于明年1月在国内上映。

       导演谢尔盖·德沃兹弗依在现场表示：“该片本次在平遥展映的影片版本是最终版，也是国际首映，相对于之前参加戛纳国际电影节的版本有所更改。”女主角萨玛尔则认为：“这个角色演起来非常复杂，在戛纳获最佳女主角奖对我来说是一种认可，感谢大家喜欢我的电影。”值得一提的是，该片还有中国资本加入，中国制片人王鲁娜和朱力参与其中担当制片人，

       电影《小家伙》的创作过程，始于导演谢尔盖在报纸上看到一串冰冷的数字，“2010年，莫斯科的妇产医院，248名由吉尔吉斯斯坦母亲诞下的新生儿被遗弃。”（吉尔吉斯斯坦为前苏联加盟共和国之一，与中国接壤。）

       这串数字让导演痛心疾首：“是什么让这些来自吉尔吉斯斯坦的母亲，抛弃了这些还在襁褓中的婴儿？是什么让她们有勇气把自己的亲生孩子留在这陌生的国度？是什么导致这些来自极其重视家庭观念的中亚国家的女性，做出这样有违母性的行为？我意识到我必须要拍这样一部电影：一个关于吉尔吉斯斯坦年轻母亲，寻找自己抛弃在莫斯科产房里孩子的故事。”

       导演谢尔盖·德瓦茨沃伊在映后交流中表示，“生过孩子的女性会更理解这部影片，因为影片中的女主角分娩经历是十分真实也更令人感同身受！对于男性来说，影片也更具有意义，让男性可以更珍惜女性，理解女性。”事实上，这部电影讲述的故事是关于我们每一个人的：关于当人与其所处环境在极端情况下，个人如何在道德上摇摆，而生活、环境本身如何迫使其做出违背初衷甚至人性的抉择。

       据悉，哈萨克斯坦导演谢尔盖·德沃兹弗依曾凭借《图潘》获戛纳国际电影节“一种关注”大奖，他的新片《小家伙》以自然主义色彩，以及手持摄影的特写镜头，捕捉俄罗斯社会现状与非法移民的问题。萨玛尔以一双无辜的眼睛审视世态人情，她的演出技惊四座，获戛纳国际电影节最佳女主角奖。该片有望于明年1月在国内上映。

   编辑：隐饮

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关键词： 平遥国际电影节 小家伙
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