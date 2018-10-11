戛纳获奖片《小家伙》在平遥国际电影节首映， 导演谢尔盖·德沃兹弗依及女主角萨玛尔·叶斯利亚莫娃等主创亮相，影片有望引进内地，初定于明年1月在国内上映。













这串数字让导演痛心疾首：“是什么让这些来自吉尔吉斯斯坦的母亲，抛弃了这些还在襁褓中的婴儿？是什么让她们有勇气把自己的亲生孩子留在这陌生的国度？是什么导致这些来自极其重视家庭观念的中亚国家的女性，做出这样有违母性的行为？我意识到我必须要拍这样一部电影：一个关于吉尔吉斯斯坦年轻母亲，寻找自己抛弃在莫斯科产房里孩子的故事。”





导演谢尔盖·德瓦茨沃伊在映后交流中表示，“生过孩子的女性会更理解这部影片，因为影片中的女主角分娩经历是十分真实也更令人感同身受！对于男性来说，影片也更具有意义，让男性可以更珍惜女性，理解女性。”事实上，这部电影讲述的故事是关于我们每一个人的：关于当人与其所处环境在极端情况下，个人如何在道德上摇摆，而生活、环境本身如何迫使其做出违背初衷甚至人性的抉择。





编辑：隐饮