时光网讯
10月11日，第二届平遥国际电影节正式开幕，杜琪峯
经典作品《柔道龙虎榜》
修复版在平遥首映，杜琪峯导演当天来到现场，和贾樟柯
导演展开别开生面的对谈活动。杜导回忆起入行拍摄电影的往事，“最开始拍电影只为谋生，直到1996年银河映像成立，我才逐渐成为一个真正的导演和创作者。”他还寄语年轻导演，“对于创作者来说，视野和热情非常重要，没有这两样东西是没有创作火花的，
杜琪峯回忆当时拍《柔道龙虎榜》
的往事，“那时候正值香港经济不太景气，尤其是受到了非典的影响。我拍摄的时是七十年代的香港，当时香港是受日本电视剧的影响比较多，从不好然后到慢慢转变的一个契机。”
“拍摄这部电影的时候，比较接近我所理解的电影世界，在拍的时候从头到尾都没有剧本。相信各位观众在看这部《柔道龙虎榜》
的时候，可以直接看到我自己的世界，我可能没有办法去表达，去直接告诉大家我的世界怎么样，但是看这部电影大家就会看到我的世界。”杜琪峯说。
贾樟柯谈到杜琪峯导演的电影世界异常丰富，杜导从影多年贡献了六十多部杰出的影片，类型也是非常多元，有警匪片、黑帮片、喜剧片、歌舞片等等，他是怎么样在各种类型中间穿梭创作的呢？杜琪峰笑称：“如果要回答这个问题，半个小时是回答不完的。这个应该可以单独开一个课程来跟大家分享。”
杜导直言，“我的电影世界其实非常简单，主要有两样：一个是比较个人化的表达，另外一个就要看商业方面的考虑。在我的电影世界里，我觉得时间跟空间都是很重要的。一秒钟24格、100格，或者是1000格，这个画面的变化会是怎么样呢？关于动和静，我不停地在思考，我觉得很难用正常人的动态来去衡量这么一个过程。比如我们古人说‘一日不见如隔三秋’，那么三秋和一日，到底跳跃该有多远呢，从文学上我们可以在时空上，让创作者有更多的空间。”
谈及如何走入电影行业，杜琪峯透露说：“我小时候的愿望不是当个导演，当时做导演这个工作只是为了谋生。其实我是正式入行以后，才开始喜欢电影的，当中有过也很多成功以及失败。当初在电视台我23岁的时候拍成第一部电影，每一次的拍摄其实都是一个转变。有段时间我认为自己的工作是滥竽充数，只是一个技术型的导演，也在思考如果这样继续下去的话，应该怎么办呢？难道是赚够了就不做了，就可以提前退休吗？”
杜琪峯回忆说，“在1995、1996年期间我一直在思考这个事情，当初1996年是银河映像成立，那个时候我才真正成为了一个导演，真正成为了一个作者。后来慢慢发现我可以成为一个好的导演，并且我也要成为一个有影响力的导演。现在的年轻影人可能读了很多导演的书，还有相关的理论，其实我并没有读过很多导演的书，之前没有从事过专业的学习，我是在拍摄中学习，在学习中拍摄的。”
贾樟柯在现场称赞道：“杜导不仅是非常高产的一位导演，他也在栽培年轻导演方面近几年做了很多工作，包括监制很多年轻导演的作品，在香港也举办了新浪潮年轻导演短片影展，他又有哪些建议是送给新入行的年轻导演的呢？”
杜琪峯直言：“作为导演以及创作人，我认为其实是没有办法休息的，24小时的时间都工作也不够用，更不要说下班的事情。如果年轻人你们觉得你是需要有固定的上班下班时间，那我觉得这一行就不适合你了。”
“我觉得有两样东西对于年轻导演来说是非常必要的，第一个是视野，第二个是热情，没有这两样东西是没有创作火花的，你也不可能坚持下去。如果说拍一部两部电影十分简单，但是拍电影是需要终生的投入，代价是非常大的，这就需要你能够忍受住痛苦，以及有足够的决心和耐心。那如果你当导演只是玩票性质，我觉得之后是不会有什么成就的。”
值得一提的是，在第二届平遥国际电影展开幕式上，杜琪峯荣获平遥影展东西方文化交流成就荣誉，杜导在现场表示：“很感谢贾樟柯导演能创办平遥国际电影节，让年轻人多看些不同的电影，也希望这个电影节能够带动大家对电影的热情，希望平遥电影节能够长长久久地走下去。”
编辑：隐饮