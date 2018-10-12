

























对比起来，第一次主演漫威单独超英大片的布丽·拉尔森获得了丰厚的薪水，约500万美元。交换条件是她一共签订了7部片约，饰演“惊奇队长”。不过目前拉尔森针对“7部片约”的新闻已经辟谣，表示“这不是真的”。









一位漫威发言人已针对此报道作出回应：“漫威工作室对这些数字的准确性提出异议，而且出于政策问题，我们从不公开披露薪酬或交易条款。”