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斯嘉丽约翰逊"黑寡妇"片酬1500万美金

漫威薪酬规矩：干得越久，拿得越多

2018-10-12 08:22:08 来源：Mtime时光网

外媒公开漫威演员片酬，表示漫威的规则是，一开始不会大方，干得越久，拿的越多。

　　时光网讯 外媒《好莱坞报道者》揭示，只要跟着漫威混，真的能有肉吃。已经在漫威宇宙演了6次“黑寡妇”的斯嘉丽·约翰逊，以约1500万美元片酬签下《黑寡妇》独立电影。

　　这一片酬和克里斯·埃文斯主演《美国队长3》及克里斯·海姆斯沃斯主演《雷神3》的片酬持平。二人《复仇者联盟3》《复仇者联盟4》的片酬也差不多是这个水平。

　　文章还表示，漫威并不会一开始就对演员们很慷慨，即使是小罗伯特·唐尼这样的咖位，主演漫威宇宙开篇作《钢铁侠》，不过只拿到50万片酬。



　　然而，唐尼在去年客串《蜘蛛侠：英雄归来》时，戏份前后加起来仅15分钟左右（也有说法是8分钟），片酬就高达1000万美元。据称他当时仅在片场拍摄了4天，算下来每天进账250万美元。

　　约翰逊在《钢铁侠2》中首次亮相，随后出演了第一部《复仇者联盟》，当时也只拿到7位数的“低工资”（相比如今她8位数的片酬而言）。

　　尽管《黑豹》票房已经跻身北美影视第三位，主演查德维克·博斯曼的片酬也仅有7位数。（知情人士透露具体数字为200万美元，已经比唐尼进步不少了。）但是在接下来的《黑豹2》中，他的片酬有望实现飞跃。

　　对比起来，第一次主演漫威单独超英大片的布丽·拉尔森获得了丰厚的薪水，约500万美元。交换条件是她一共签订了7部片约，饰演“惊奇队长”。不过目前拉尔森针对“7部片约”的新闻已经辟谣，表示“这不是真的”。


　　一位漫威发言人已针对此报道作出回应：“漫威工作室对这些数字的准确性提出异议，而且出于政策问题，我们从不公开披露薪酬或交易条款。”

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 超英 片酬
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