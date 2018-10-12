时光网讯 外媒《好莱坞报道者》揭示，只要跟着漫威混，真的能有肉吃。已经在漫威宇宙演了6次“黑寡妇”的斯嘉丽·约翰逊，以约1500万美元片酬签下《黑寡妇》独立电影。
文章还表示，漫威并不会一开始就对演员们很慷慨，即使是小罗伯特·唐尼这样的咖位，主演漫威宇宙开篇作《钢铁侠》
，不过只拿到50万片酬。
然而，唐尼在去年客串《蜘蛛侠：英雄归来》
时，戏份前后加起来仅15分钟左右（也有说法是8分钟），片酬就高达1000万美元。据称他当时仅在片场拍摄了4天，算下来每天进账250万美元。
尽管《黑豹》
票房已经跻身北美影视第三位，主演查德维克·博斯曼的片酬也仅有7位数。（知情人士透露具体数字为200万美元，已经比唐尼进步不少了。）但是在接下来的《黑豹2》中，他的片酬有望实现飞跃。
对比起来，第一次主演漫威单独超英大片的布丽·拉尔森获得了丰厚的薪水，约500万美元。交换条件是她一共签订了7部片约，饰演“惊奇队长”。不过目前拉尔森针对“7部片约”的新闻已经辟谣，表示“这不是真的”。
一位漫威发言人已针对此报道作出回应：“漫威工作室对这些数字的准确性提出异议，而且出于政策问题，我们从不公开披露薪酬或交易条款。”