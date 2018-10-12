众星助阵第二届平遥国际影展开幕，著名导演杜琪峯、管虎、张一白及演员姚晨、马伊琍、廖凡等亮相红毯，开幕式上贾樟柯与众导演为中国电影击鼓加油，杜琪峯获卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉。









10月11日晚，第二届平遥国际电影展开幕式举行，上影集团董事长任仲伦、导演刘苗苗、吕乐、王小帅、管虎、章明、张一白以及陈嘉上，作为中国电影行业代表登台，一起为中国电影击鼓加油。在接下来的开幕式高潮段落，本届电影展首个荣誉揭晓，香港导演杜琪峯获卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉。贾樟柯艺术中心创始人赵涛与著名演员廖凡共同为杜琪峰颁发荣誉时，全场观众起立鼓掌。









第二届平遥国际电影展由影片展映、学术活动和产业活动三大板块构成。开幕首日的学术活动以大师班对谈——贾樟柯对话杜琪峰拉开本届电影展学术活动序幕，杜琪峯在大师班与影迷分享了作者类型片的创作与思考。杜导与现场影迷分享类型片创作和对年轻导演的建议：“年轻导演我觉得有两样东西非常必要，一个是视野，第二个是热情。因为拍电影需要终生投入，代价非常大，这就需要大家能够忍受痛苦，以及有足够的决心。”













编辑：隐饮