当天除《小家伙》
等影片首映外，电影大师杜琪峯对话贾樟柯，拉开学术活动序幕；在红毯礼和开幕活动之后，由金砖国家5位女导演合拍的《半边天》
作为开幕片，正式拉开本届电影展帷幕。
10月11日晚，第二届平遥国际电影展开幕式举行，上影集团董事长任仲伦、导演刘苗苗、吕乐、王小帅、管虎、章明、张一白以及陈嘉上，作为中国电影行业代表登台，一起为中国电影击鼓加油。在接下来的开幕式高潮段落，本届电影展首个荣誉揭晓，香港导演杜琪峯获卧虎藏龙东西方交流贡献荣誉。贾樟柯艺术中心创始人赵涛与著名演员廖凡共同为杜琪峰颁发荣誉时，全场观众起立鼓掌。
开幕式后，本届电影展的开幕片——金砖五国第二部合拍片《半边天》
，在站台露天剧场进行了国际首映。影片由来自金砖五国的五位女导演所执导的女性主题短片组成，五位导演分别为巴西导演丹妮拉·托马斯、俄罗斯导演伊丽莎维塔·斯蒂肖娃、印度导演阿什维尼·伊耶·蒂瓦里、中国新生代导演刘雨霖，以及南非导演萨拉·布兰克。其中，中国部分短片为刘雨霖执导，刘蓓、王珞丹和宗平出演的《饺子》。
第二届平遥国际电影展由影片展映、学术活动和产业活动三大板块构成。开幕首日的学术活动以大师班对谈——贾樟柯对话杜琪峰拉开本届电影展学术活动序幕，杜琪峯在大师班与影迷分享了作者类型片的创作与思考。杜导与现场影迷分享类型片创作和对年轻导演的建议：“年轻导演我觉得有两样东西非常必要，一个是视野，第二个是热情。因为拍电影需要终生投入，代价非常大，这就需要大家能够忍受痛苦，以及有足够的决心。”
开幕日当天除开幕片《半边天》之外，今年戛纳国际电影节最佳女演员得主萨梅尔·叶斯利亚莫娃与导演谢尔盖·德瓦茨沃伊亮相《小家伙》
发布会，回答了关于艺术创作及影片拍摄的体会与感悟，该片在平遥进行了导演剪辑版的全球首映。
《小家伙》
导演谢尔盖·德瓦茨沃伊、戛纳最佳女演员得主萨梅尔·叶斯利亚莫娃以及制片人王鲁娜和朱力出席了发布会。导演谢尔盖·德瓦茨沃伊透露，《小家伙》
此次平遥放映为最终版本，与之前的戛纳版本不同，画面和剪辑都做了调整。萨梅尔·叶斯利亚莫娃分享了影片拍摄过程中的心路历程。此外，制片人王鲁娜透露，《小家伙》
已经被哈萨克斯卡选送出征本届奥斯卡最佳外语片奖，该片将于明年一月在中国内地上映。
此外，获戛纳国际电影节“导演双周”SACD奖的法国影片《自由了》
也进行了中国首映。致敬经典也是首日展映的亮点之一，学术价值颇高的前苏联影片《伊里奇的哨卡》
最新修复版进行了全球首映，杜琪峯则携经典之作《柔道龙虎榜》
与一众影迷见面。
编辑：隐饮