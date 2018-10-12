网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

东方味的迪士尼!真人《阿拉丁》首曝预告

灯神"史皇"即将现身 无垠沙漠神秘冒险开启

2018-10-12 10:26:44 来源：Mtime时光网

迪士尼真人版《阿拉丁》首发预告！神灯与男主角阿拉丁现身神秘荒漠。
　　时光网讯 迪士尼出品的最新真人电影《阿拉丁》今天曝光首支全球先导预告片。这支时长接近一分半钟的视频吊足观众胃口，直到最后一秒，两位主角——阿拉丁与神灯才终于登场。浩瀚无垠的沙漠中，神秘宝库向穷小子阿拉丁打开大门，这里他与传说中的神灯相遇，一段冒险之旅由此开启.......

　　影片由英国鬼才导演盖·里奇执导，威尔·史密斯出演“灯神”，美剧《尼基塔》、《杰克·莱恩》的演员梅纳·马苏德饰演阿拉丁，《超凡战队》中的娜奥米·斯科特出演茉莉公主。

　　真人版《阿拉丁》已定档2019年5月24日北美上映。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 阿拉丁 预告 迪士尼
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

阿拉丁

阿拉丁 (2019)

0.0

导演：盖·里奇

主演：梅纳·马苏德

在线播放

盖·里奇

盖·里奇

Guy Ritchie

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

威尔·史密斯

威尔·史密斯

Will Smith

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

梅纳·马苏德

梅纳·马苏德

Mena Massoud

职业：演员

查看影人作品  >

超凡战队

超凡战队 (2017)

5.4

导演：迪恩·以色列特

主演：达克雷·蒙特戈..

在线播放

娜奥米·斯科特

娜奥米·斯科特

Naomi Scott

职业：演员

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (12)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

这些年，日韩电影人翻拍过的华语经典

《英雄本色》《无间道》《毒战》皆被追捧

哪些成功，哪些失败？
3

定了！内地姜文《邪不压正》出征奥斯卡

华语片冲奥路：张艺谋三次入围，李安唯一获奖

9
奥斯卡官方公布最佳外语片完整申报名单，内地选送姜文《..
4

垂死新娘复仇路为何成为经典

纪念《杀死比尔》上映15周年

或许他再也不会拍出一部像《杀死比尔》这样纯粹的迷影电..
5

大幅下滑！2018年国庆档票房连连跌

周润发《无双》领跑 开心麻花光环黯淡

2018年国庆假档票房19.1亿，相比2017年国庆档的成绩下跌..

查看更多