2018-10-12 10:26:44 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：盖·里奇
主演：梅纳·马苏德
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康永跟煕娣的时光
7分钟前
这男主一脸反派相。。
THESECRETGARDEN
10分钟前
预告这旋律让我想起了童年
seldom
22分钟前
这个阿拉丁完全不是主角脸啊，而且看着不像好人……
CaseyD
39分钟前
这预告片牛，看了快一分半钟，结果绝大部分都是字幕，电影片段只有三四个跟照片一样的片段。我觉得可以算是我看过最坑爹，最没有内容的预告片。
喵了个咪的_706694167
1小时前
不是，这阿拉丁怎么更像擦甲板的海盗船员味
neozjx45分钟前
别说，是挺像的
中国落后日本50年18分钟前
垃圾预告，真他妈垃圾，什么玩意啊，煞笔电影
duoshao1s
灯神：我能满足你三个愿望。丁丁：召唤神龙。神龙：我能满足你一个愿望。丁丁：来个圣诞老人。圣诞老人：说出你的愿望。丁丁：给我一个阿拉丁神灯。阿拉丁：你妈B 又是你！
neozjx44分钟前
不对，是多了一个神灯^_^
cq
萧敬腾？
沫雪若非
史皇呢 怎么没出现
M_1410211201131804842
啥东方味道 一股安拉胡阿克巴的味道……另外灯神终于“黑”化了吗#滑稽
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