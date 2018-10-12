时光网讯
环球影业的“沙马兰宇宙”新作《玻璃先生》
曝光全新预告，“一美”詹姆斯·麦卡沃伊
饰演的多重人格男子凯文“野兽”和布鲁斯·威利斯
饰演的大卫·邓恩上演对决战。在神秘的玻璃先生操控下，电影故事不断升级。外媒评价，这可能是有史以来最聪明的超级英雄电影。
作为《不死劫》
和《分裂》
之后，沙马兰“惊悚宇宙”三部曲的收尾之作，《玻璃先生》的故事将从《分裂》的结局讲起，玻璃先生发现大卫正在追查凯文具有强大超能力的“野兽”人格，随着事态的逐渐升级，玻璃先生的真面目也逐渐浮出水面，同时他手中还掌握有关于大卫和“野兽”凯文的秘密。
M·奈特·沙马兰凭借《灵异第六感》
中“曲折”的叙事风格一举成名，但这种风格很快就变得臭名昭著，并在后续影片中越来越让他束手束脚。直至《分裂》的上映在沙马兰的影迷心中掀起了一股复兴热潮，他才彻底回魂。而现在看来，《玻璃先生》有望继续冲击巅峰。
正如预告显示，玻璃先生所显示的智慧和策略，远远优于他脆弱的身体和贫乏的精神能力。他扮演着两面派的角色，操纵着大卫和野兽。即使超英故事不是你的菜，但塞缪尔·杰克逊
和麦卡沃伊表演看起来也绝对过瘾。而“香蕉姐”莎拉·保罗森
饰演的Dr. Ellie感觉也并不简单。电影将于2019年1月在北美上映。