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网友投喂漫威最"饿"反派毒液

又凶又萌！《毒液》电影内地即将引进

2018-10-12 10:42:02 来源：Mtime时光网

网友开脑洞给毒液投喂食物，漫威最“恶”变身漫威最“饿”反派。
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司和漫威影业、腾讯影业联合出品的电影《毒液：致命守护者》于上周在海外上映便瞬间席卷全球，全球人民喜迎毒液崛起。近日影片宣布引进内地，终于也轮到国内网友狂欢了。除了微博热搜不停之外，网友们也爆发了火热的创作灵感，各种有趣的恶搞作品层出不穷，显示出国内观众对毒液的极大期待和热情。

网友恶搞：漫威最“恶”变身漫威最“饿”

　　近日，微博上开始流行“给毒液喂东西”的趣味恶搞活动。网友们脑洞大开，纷纷给屏幕上的毒液喂各种食物。有人喂毒液吃士力架，吃完竟然成了《驯龙高手》里的无牙仔；有人怕毒液吃肉太多不好消化，于是给毒液喂香蕉、喂草莓、喂橘子、喂奇异果等水果，让毒液清热解毒一下；有人还给毒液喂蛋卷，一口下去竟然没了一半，创意十足引得网友纷纷留言“快给毒液吃吧，都馋哭了”。

　　毒液的形象总给人凶神恶煞的感觉，但在网友的脑洞中，毒液却成了又萌又馋的吃货，给人截然不同的反差印象。其实在电影上映后，毒液就凭借另类的个性圈了一波粉，外表邪恶但内心单纯，简直就是超级英雄里最“表里不一”的角色。许多看完电影的观众直接表示“埃迪和毒液有一种反差萌”“毒液简直可爱的过分”。看来漫威最恶要成漫威最“饿”了！

备受期待：网友呼唤快定档

剧场版中文预告片

　　《毒液：致命守护者》国内确定引进后，无数网友欣喜若狂，纷纷表示“终于等到今年的漫威压轴大片”“2018年我最期待的超级英雄终于来了”，喜悦之情溢于言表。因为影片尚未宣布档期，迫不及待的网友每日追问“快定档吧，我钱都准备好了”。

　　截止到10月8日《毒液：致命守护者》全球票房已达2.25亿美元，票房叫座的同时观众口碑也好评如潮，目前影片烂番茄爆米花指数为 89%，均分 4.3 分(满分 5)，IMDB 分数为 7.1， CinemaScore 院线观众评分获 B+，均达到优秀级别。观众看后普遍表示:“这是一部快节奏的、有趣的、令人又‘惊’又‘喜’的电影，汤姆·哈迪贡献出现象级表演。” 

　　电影《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯《马戏之王》）、里兹·阿迈德《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹瑞德·斯科特等联袂出演，影片即将登陆中国内地，敬请期待。

   编辑：en

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 毒液
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汤姆·哈迪

汤姆·哈迪

Tom Hardy

职业：演员 | 制作人

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