网友开脑洞给毒液投喂食物，漫威最“恶”变身漫威最“饿”反派。





网友恶搞：漫威最“恶”变身漫威最“饿”









毒液的形象总给人凶神恶煞的感觉，但在网友的脑洞中，毒液却成了又萌又馋的吃货，给人截然不同的反差印象。其实在电影上映后，毒液就凭借另类的个性圈了一波粉，外表邪恶但内心单纯，简直就是超级英雄里最“表里不一”的角色。许多看完电影的观众直接表示“埃迪和毒液有一种反差萌”“毒液简直可爱的过分”。看来漫威最恶要成漫威最“饿”了！





备受期待：网友呼唤快定档









截止到10月8日《毒液：致命守护者》全球票房已达2.25亿美元，票房叫座的同时观众口碑也好评如潮，目前影片烂番茄爆米花指数为 89%，均分 4.3 分(满分 5)，IMDB 分数为 7.1， CinemaScore 院线观众评分获 B+，均达到优秀级别。观众看后普遍表示:“这是一部快节奏的、有趣的、令人又‘惊’又‘喜’的电影，汤姆·哈迪贡献出现象级表演。”





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