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郭采洁张国柱诠释亦舒笔下忘年情

《喜宝》曝新剧照 影像还原江南“旧时光”

2018-10-12 11:17:40 来源：Mtime时光网

亦舒在小说《喜宝》中，借勖存姿与姜喜宝的忘年恋情来阐释情感与物质、爱的禁锢与冲突。在电影中，导演王丹阳保留了小说的精髓，邀请了台湾戏骨张国柱搭档一线花旦郭采洁出演。
　　时光网讯  由亦舒同名小说改编的电影《喜宝》公布最新剧照，郭采洁饰演的女主角喜宝与张国柱饰演的男主角勖存姿碰撞出了多场精彩的对手戏，演绎了一出刻骨铭心的忘年恋。

　　亦舒在小说《喜宝》中，借勖存姿与姜喜宝的忘年恋情来阐释情感与物质、爱的禁锢与冲突。在电影中，导演王丹阳高度保留了小说的精髓，邀请了台湾戏骨张国柱搭档一线花旦郭采洁，一位秉承岁月洗练后的沉淀凝重，一位拥有青春肆意的美丽张扬，与角色设定相得益彰。

　　另外两位颇具看点的角色由“长腿男神”高仁和95后小花李彦漫担当。高仁曾在《两生花》、《翡翠恋人》等多部影视作品中给观众留下深刻印象。而新生代小花李彦漫也曾凭借扎实的舞蹈功底在电影《芳华》中崭露头角。

　　在本片中李彦漫饰演勖存姿的女儿勖聪慧，一位有“两颗心”的豪门千金，同时也是她将喜宝的引为闺蜜，若不是她的“无心之荐”，也不会有后续的“忘年之恋”。而高仁则与李彦漫搭档未婚夫妻，饰演勖存姿的准女婿宋家明，与喜宝和岳父大人都有着至关重要的情感纠葛。

　　电影《喜宝》的中的主要场景勖家大宅是古拙婉约的中式园林气质，白天是粉墙曲廊、山水庭院，夜晚是浮金醉影、月色撩人。在此次公布的剧照中也不难看出无论是角色服化还是美术置景，都意在呈现雅致华丽的视觉特点，称得上是一花一草皆山水，一景一幕尽流年，为影片叙事构建起极富对比性的一幕。

　　据悉，《喜宝》剧组已于近日转场匈牙利拍摄，场景涉及具有近千年历史的维达杭亚城堡群、自由大桥及布达佩斯BME大学。电影预计将于2019年与观众见面。

   编辑：郭采洁,张国柱,亦舒,喜宝

关键词： 郭采洁 张国柱 亦舒 喜宝 剧照
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