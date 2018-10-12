亦舒在小说《喜宝》中，借勖存姿与姜喜宝的忘年恋情来阐释情感与物质、爱的禁锢与冲突。在电影中，导演王丹阳保留了小说的精髓，邀请了台湾戏骨张国柱搭档一线花旦郭采洁出演。





亦舒在小说《喜宝》中，借勖存姿与姜喜宝的忘年恋情来阐释情感与物质、爱的禁锢与冲突。在电影中，导演王丹阳高度保留了小说的精髓，邀请了台湾戏骨张国柱搭档一线花旦郭采洁，一位秉承岁月洗练后的沉淀凝重，一位拥有青春肆意的美丽张扬，与角色设定相得益彰。





另外两位颇具看点的角色由“长腿男神”高仁和95后小花李彦漫担当。高仁曾在《两生花》、《翡翠恋人》等多部影视作品中给观众留下深刻印象。而新生代小花李彦漫也曾凭借扎实的舞蹈功底在电影《芳华》中崭露头角。





在本片中李彦漫饰演勖存姿的女儿勖聪慧，一位有“两颗心”的豪门千金，同时也是她将喜宝的引为闺蜜，若不是她的“无心之荐”，也不会有后续的“忘年之恋”。而高仁则与李彦漫搭档未婚夫妻，饰演勖存姿的准女婿宋家明，与喜宝和岳父大人都有着至关重要的情感纠葛。





电影《喜宝》的中的主要场景勖家大宅是古拙婉约的中式园林气质，白天是粉墙曲廊、山水庭院，夜晚是浮金醉影、月色撩人。在此次公布的剧照中也不难看出无论是角色服化还是美术置景，都意在呈现雅致华丽的视觉特点，称得上是一花一草皆山水，一景一幕尽流年，为影片叙事构建起极富对比性的一幕。





据悉，《喜宝》剧组已于近日转场匈牙利拍摄，场景涉及具有近千年历史的维达杭亚城堡群、自由大桥及布达佩斯BME大学。电影预计将于2019年与观众见面。

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