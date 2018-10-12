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“日本五月天”献唱《跨越8年的新娘》

主题曲《闪烁》曝光 佐藤健称其专属男主角

2018-10-12 11:25:50 来源：Mtime时光网

主题曲《闪烁》由具有“日本五月天”之称的back number乐队献唱，乐队成员们表示在歌曲的创作和演绎中都注入了真实的感情，佐藤健也称不管怎么听，《闪烁》就是属于男主角尚志的。
　　时光网讯  日本纯爱电影《跨越8年的新娘》今日发布了电影主题曲《闪烁》的全新MV，影片由日本著名导演濑濑敬久执导，佐藤健土屋太凤主演，将于10月19日全国院线上映。

　　主题曲《闪烁》由具有“日本五月天”之称的back number乐队献唱，乐队成员们表示在歌曲的创作和演绎中都注入了真实的感情，佐藤健也称不管怎么听，《闪烁》就是属于男主角尚志的；土屋太凤更表示听到这首歌，自己更明白了爱情真正的样子。



　　本次发布的主题曲MV中包含了影片中尚志（佐藤健饰）日复一日陪伴麻衣（土屋太凤）的坚持和8年过程中经历的辛酸，画面从二人约定结婚开始，在他们短暂的幸福和受病痛折磨间不断切换，搭配曲风清新的主题曲后仿佛能够治愈8年间的所有伤痛。

　　主题曲《闪烁》由具有“日本五月天”之称的back number乐队献唱，担任《闪烁》作词、作曲的back number成员清水依与吏表示“听到‘奇迹’‘命运’这样的词，本应该是一种闪闪发光、难以触及的美的事物，实际上却就在身边，因此尽可能地使用了能够感受到体温、听到血液流动的音乐语言构筑整首乐曲。”
 
　　濑濑敬久导演非常兴奋的说自己是back number乐队的大粉丝，他表示会请back number这样的“超级明星”来唱主题曲，是因为他觉得一直等待着麻衣的尚志虽然是一个普通人，但是正因为他一直默默守护麻衣整整8年不离不弃，他已经能够称得上是“超级明星”了，所以back number代表尚志来演绎这首歌曲，最适合不过了，而且《闪烁》也变成了一首导演自己非常喜欢的歌曲。
 
　　两位主演佐藤健和土屋太凤也被主题曲深深感动。佐藤健说“有人说等了8年真的很不容易，但是我想在最重要的人身边守护了8年尚志先生是很幸福的。因为这首歌，不管怎么听都觉得是属于尚志的歌，我只对back number的各位表示感谢，真的谢谢你们。看了电影之后，请用电影的视角来听听这首歌吧”。
 
　　土屋太凤则谈到：“对我来说无论作为女性，还是女演员，都还是个不够成熟的人，但是在听到这首歌时，在看了歌词的那一天早上的瞬间，我能明白爱情真正的原形。我自己从这里开始的人生，不要忘记这首歌所指示的什么，一边寻找着一边活下去，和重要的人在一起，为自己寻找重要的人，也希望能让更多的人听到这首歌，我衷心希望大家能从心底里说出这首歌。” 

   编辑：hello王小羊

关键词： 跨越8年的新娘 主题曲 MV
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