时光网纽约讯
随着新电影《X战警：黑凤凰》
即将上映，《权力的游戏》
也将迎来最终季，《娱乐周刊》在纽约动漫展上举行了一场宣讲会，请来女演员索菲·特纳
，谈论了她即将上映的新片以及她在最终季中饰演珊莎·史塔克的经历。
在观众爆满的现场，特纳进行了长达50分钟的谈话，她聊到了自己的成长经历，称自己一直想成为一名演员，10岁的时候就开始参加试镜。她跟妈妈说，“我必须现在就进入到这个行业，因为等我年龄越大就越困难。”
她13岁时成功进入演艺圈
。当《权力的游戏》
出现时，她的戏剧老师把她介绍给了当时正在学校里寻找人才的选角导演Nina Gold。特纳最后得到了珊莎这个角色，因为“我的大多数朋友都在为了艾莉亚试镜。”
她提到自己之前从未读过原著，因为当时她还很小，父母比较在意书中所展示的内容。等她到了15岁的时候，她开始读这些书，但后来剧中的改编开始偏离原著，变得令人困惑。从那以后，她就一直坚持写剧本。
之后，特纳被问及她与饰演艾莉亚·史塔克的麦茜·威廉姆斯的友谊
。二人是在试镜过程中相识，从那以后就一直是亲密的朋友。“我们有点像《权力的游戏》
的独行侠，因为在过去的几季里，我和麦茜在拍摄时的每天晚上都在一起过夜，或者是每次我们都在城里的晚上。我们基本就是坐在那里吃点东西，看看愚蠢的视频，抽大麻。我不知道我的经纪人会不会因为我说了这些而杀了我
。反正我们会玩得很嗨，然后一起坐在浴缸里，用化妆刷在脸上刷来刷去。很有意思。”
当被问及有关最终季的问题
时，特纳说：“《权力的游戏》
完结了。”她当时想把在剧中带的项链从片场带回家，但被告知剧组想把它用于展览。至于那件裘皮大衣，她很讨厌它，因为实在太重了。她还想要那座巨大的珊莎雕像，感觉放在她新房子的花园里应该看起来很不错，但剧组不会把它从贝尔法斯特搬到纽约的。
搞懂最终季的内容是件苦差事。特纳说，里面所有的东西都有一个代号，从被称为“生命之树”的剧本到在电话单上的化名、拍摄假场景，片场甚至还有无人机杀手，就是在那里设置一个磁场，只要有无人机在附近都会掉下来。
至于她在上一季中的角色，“珊莎有了自己的风格。在过去的几季里，她迷失了。她不知道自己想去哪，想成为谁，想和谁在一起。这一季她非常非常自信。她知道自己想要什么，知道自己的立场，知道她面临着威胁。我们拭目以待吧。”
在拍摄的最后一天，特纳说她很幸运自己被很多演员围绕着。他们连续五天拍摄同一个场景，她想结束，但那是非常情绪化的。
“当每个人结束他们的故事时，人们会拿出他们最喜欢的你的角色其中一个场景的故事板，每个人都在上面签名。我一直在大声喊叫，颤抖着，哭着。”她还在慢慢消化这部剧已经结束了的事实，这是她生命中的十年。她可能等明年才能接受这一切，接受自己不会再和她的“家人们”一起住在贝尔法斯特。
接着，话题的讨论又转移到了她的新“家庭”——《X战警》的电影世界。彼特·丁拉基（《权力的游戏》
小恶魔的饰演者）也曾参演《X战警：天启》
，但特纳说他们之间并没有分享很多故事。他们确实谈论了曾去过的酒吧，但并没有交流什么意见。
尽管她的兄弟们比她更喜欢漫画，但他们还是阅读了数百条推特，上面写着:“你是红头发，你可以演她。”“我不是，我是金发，不过没关系。”她回复道。
她重看了所有的电影，并觉得“法米克·詹森
演琴的时候做得很好，如果我能成为琴 2.0，也是一种荣誉
。”
当被问及是否见过法米克时，特纳回答说:“我得到这个角色的时候，给她发了一封邮件，说‘我非常欣赏你的作品，你用一种令人心碎而优美的方式扮演了琴，我想模仿你的做法，并把自己的想法表达出来。如果你有什么建议，你可以告诉我任何我应该读的东西或着看你拍的东西吗？’她回信说，‘我把指挥棒交给你了，这个角色就是你的。做你想做的。这对你来说是一个新事物。’这是一个很大的荣誉。后来我在一个聚会上遇到了她，我跑到她跟前，拥抱了她说谢谢。她真的很贴心，很支持我。”
在为角色做研究的时候，“我大概看了100遍电影。我一个朋友还送给我一套原创的《黑凤凰》漫画，我也看了。我做了很多角色的研究，但是西蒙想要强调一件事，《黑暗凤凰》和其他电影比起来是一部全新的电影。他让我不要重看电影，因为这一次在对黑凤凰的情绪进行处理时有着本质上的不同。这是一部完全不同于《X战警》系列的电影。”
在与制片人西蒙·金伯格
进行讨论之前，特纳并不知道，琴将成为下一部电影的主角。“琴在《X战警：天启》
中有过类似于“凤凰涅槃”的高光时刻，但那是我的第一部电影，我没想到下一部会是关于黑凤凰的。就在我们开始拍摄《黑凤凰》的六个月前，西蒙让我坐下，告诉了我这个消息。”
“承担这个角色是不是有很大的压力？是的，压力很大。西蒙带我出去吃午饭，他让我坐下，告诉我下一部是黑凤凰时，我当时就‘卧槽？’。我因为知道这是X战警世界里最受欢迎的故事之一，西蒙能足够信任我来承担这个责任是一个很大的荣誉。我想做让《黑凤凰》漫画的粉丝们满意，这当然有很多压力，尤其是在此之前已经有了《X战警3》
。”特纳接着说道。
《黑凤凰》索菲·特钠
从故事情节来看，这部电影发生在1992年，那时的X战警被视为英雄、守护者。特纳说：“琴是泽维尔学校的一名老师，和镭射眼有着一段稳定的、甜蜜的恋爱关系。她的生活中处于非常安全的阶段，这就是当宇宙力量出现时一切都乱了套的原因。
谈到与杰西卡·查斯坦
和迈克尔·法斯宾德
的合作时，特纳说:“和杰西卡一起工作真是不可思议。她不仅是最好的女演员之一，她是世界上最酷的人之一。她在片场成了我的导师，这很有趣，因为在电影里就是琴的导师。这点还是挺相似的。在这部电影中，她和你看到的任何一个角色都完全不同，她是反派，但不是只有噱头，她很微妙。她在这部电影中表现太令人难以忘怀，太不可思议了，我相信我可以跟着她一起去任何地方。”至于和法斯宾德的合作，是“非常让人害怕的，因为他是我最喜欢的演员之一。”
“（饰演黑凤凰）感觉像是坐过山车，因为你要从一个人变成了另一个人，再变成另一个人。西蒙和我写了一份黑凤凰的能力等级表，从1到5，所以演起来并不难。你只要想一想精神病是什么样的，想想你想隐藏一些东西，而这些东西正试图冲破出来。它会自己显现出来，很多人都与此有关。当她放手让所谓的黑凤凰冲出来时，这对她来说是一种释放。她终于停下来挣扎，随它去，她开始兴奋起来，变成了这股宇宙力量想让她成为的样子。”