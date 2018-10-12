《X战警：黑凤凰》主演索菲·特钠在纽约漫展分享了自己拍摄《权力的游戏》《黑凤凰》等片的经历。









在观众爆满的现场，特纳进行了长达50分钟的谈话，她聊到了自己的成长经历，称自己一直想成为一名演员，10岁的时候就开始参加试镜。她跟妈妈说，“我必须现在就进入到这个行业，因为等我年龄越大就越困难。”









她提到自己之前从未读过原著，因为当时她还很小，父母比较在意书中所展示的内容。等她到了15岁的时候，她开始读这些书，但后来剧中的改编开始偏离原著，变得令人困惑。从那以后，她就一直坚持写剧本。













搞懂最终季的内容是件苦差事。特纳说，里面所有的东西都有一个代号，从被称为“生命之树”的剧本到在电话单上的化名、拍摄假场景，片场甚至还有无人机杀手，就是在那里设置一个磁场，只要有无人机在附近都会掉下来。





至于她在上一季中的角色，“珊莎有了自己的风格。在过去的几季里，她迷失了。她不知道自己想去哪，想成为谁，想和谁在一起。这一季她非常非常自信。她知道自己想要什么，知道自己的立场，知道她面临着威胁。我们拭目以待吧。”





在拍摄的最后一天，特纳说她很幸运自己被很多演员围绕着。他们连续五天拍摄同一个场景，她想结束，但那是非常情绪化的。





“当每个人结束他们的故事时，人们会拿出他们最喜欢的你的角色其中一个场景的故事板，每个人都在上面签名。我一直在大声喊叫，颤抖着，哭着。”她还在慢慢消化这部剧已经结束了的事实，这是她生命中的十年。她可能等明年才能接受这一切，接受自己不会再和她的“家人们”一起住在贝尔法斯特。









尽管她的兄弟们比她更喜欢漫画，但他们还是阅读了数百条推特，上面写着:“你是红头发，你可以演她。”“我不是，我是金发，不过没关系。”她回复道。













当被问及是否见过法米克时，特纳回答说:“我得到这个角色的时候，给她发了一封邮件，说‘我非常欣赏你的作品，你用一种令人心碎而优美的方式扮演了琴，我想模仿你的做法，并把自己的想法表达出来。如果你有什么建议，你可以告诉我任何我应该读的东西或着看你拍的东西吗？’她回信说，‘我把指挥棒交给你了，这个角色就是你的。做你想做的。这对你来说是一个新事物。’这是一个很大的荣誉。后来我在一个聚会上遇到了她，我跑到她跟前，拥抱了她说谢谢。她真的很贴心，很支持我。”





《黑凤凰》漫画 在为角色做研究的时候，“我大概看了100遍电影。我一个朋友还送给我一套原创的《黑凤凰》漫画，我也看了。我做了很多角色的研究，但是西蒙想要强调一件事，《黑暗凤凰》和其他电影比起来是一部全新的电影。他让我不要重看电影，因为这一次在对黑凤凰的情绪进行处理时有着本质上的不同。这是一部完全不同于《X战警》系列的电影。”















《黑凤凰》索菲·特钠





从故事情节来看，这部电影发生在1992年，那时的X战警被视为英雄、守护者。特纳说：“琴是泽维尔学校的一名老师，和镭射眼有着一段稳定的、甜蜜的恋爱关系。她的生活中处于非常安全的阶段，这就是当宇宙力量出现时一切都乱了套的原因。





杰西卡·查斯坦饰演《黑凤凰》









“（饰演黑凤凰）感觉像是坐过山车，因为你要从一个人变成了另一个人，再变成另一个人。西蒙和我写了一份黑凤凰的能力等级表，从1到5，所以演起来并不难。你只要想一想精神病是什么样的，想想你想隐藏一些东西，而这些东西正试图冲破出来。它会自己显现出来，很多人都与此有关。当她放手让所谓的黑凤凰冲出来时，这对她来说是一种释放。她终于停下来挣扎，随它去，她开始兴奋起来，变成了这股宇宙力量想让她成为的样子。”







