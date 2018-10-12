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萨姆沃辛顿再度化身“小蓝人”拯救世界

《超能泰坦》上映曝光海报 星际大战即将开启

2018-10-12 11:40:41 来源：Mtime时光网

影片发布“飞向未来”版海报，萨姆·沃辛顿继《阿凡达》后再度超能进化为“小蓝人”，面对岌岌可危的地球家园和暗流涌动的欲望挑战，他毅然肩负起拯救人类的重任。

《超能泰坦》“飞向未来”海报

　　时光网讯  由伦纳特·拉夫执导，阿拉什·阿梅尔、马克斯·赫维茨担任编剧，萨姆·沃辛顿泰勒·席林汤姆·威尔金森、娜塔莉·伊曼纽尔、阿格妮丝·迪恩、诺亚·尤佩等众星联袂主演的科幻电影《超能泰坦》于今日正式登陆全国院线。

　　影片发布“飞向未来”版海报，萨姆·沃辛顿继《阿凡达》后再度超能进化为“小蓝人”，面对岌岌可危的地球家园和暗流涌动的欲望挑战，他毅然肩负起拯救人类的重任。末日来袭，一场星际终极大战开打。

　　《超能泰坦》讲述了未来世界危在旦夕之际，命悬一线的人类决定尝试星际移民至泰坦星球的科幻剧情故事。电影制作费超过亿元美金，在取景、美术、造型、布景等各方面都力求优质。

　　“电影制作过程中最大的挑战之一是构思并创超出一个人类的新品种，”影片导演伦纳特·拉夫表示，“我们要摒弃旧观念，打破此前人们对外星人和生化人形象的认知。”在影片创作阶段，剧组便从古老的希腊雕像、文艺复兴以及地球上多种野生动物中寻找了许多灵感，并从直立人研究到尼安德特人再到现代人类，最终确定了泰坦星人的形象。

　　而为了打造末日场面，影片专程在大加那利岛取景，以当地黑烟滚滚、随时喷涌的原始火山地貌作为电影中满目疮痍的地球环境，令画面更为苍凉震撼；而在演员方面，导演也坚决采用真人+CG结合的方式，要求每位演员每天进行长达7小时的特效化妆，这使得镜头对人物表情和动作的捕捉更加明晰精准。

　　“我们要拍一部有温度的电影，而不只是特效”，《超能泰坦》制片人、曾参与制作缔造奥斯卡与金球奖奖项神话的《爱乐之城》的弗雷德·伯杰如是说，“没有依托的特效是毫无生命的。”近十年之后，萨姆·沃辛顿饰再度化身“小蓝人”，重操拯救世界的使命。

   编辑：hello王小羊

关键词： 超能泰坦 海报
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