没有过度加工过的曲折离奇，这部高纯度的纪实手法电影，呈现了身处当代中国不同社会切面的十五位主人公，为了生存和希望，在命运面前平静的、甚至不自知的选择。

没有过度加工过的曲折离奇，这部高纯度的纪实手法电影，呈现了身处当代中国不同社会切面的十五位主人公，为了生存和希望，在命运面前平静的、甚至不自知的选择。他们之中，有武汉站前只身带孩子开出租的单身妈妈，有正要置换心脏的病人，有黄土高原上去意彷徨的贫穷教师，有孤独的护林员，有失恋的舞女，还有生病的小丑医生……

《生活万岁》两位导演的创作履历，恰是对作品精神的一种注脚。程工导演在纪录片领域积累了十余年创作经验，他专注于对人物的刻画，用记录的方式对人物情感做细腻的展现。2017年由他执导的代表作品《极地》系列纪录片，被众多媒体称为“年度最佳纪录片”、“是国产纪录片最好的样子”。

任长箴导演则是近年久负盛名的国产纪录片《舌尖上的中国》第一季的执行总导演，同时也是《极地》的剪辑指导。

任长箴在谈到《生活万岁》的创作动机时说：“这是一部关于人在困境中奋力生活的电影。没有设计过的起承转合，没有刺激的悬念冲突，没有完美的三幕结构，只有生活逻辑，只有情理之中的意外，原则上这个片子没有所谓‘戏剧故事’，但是那些丰富，多意，暧昧的生活细节，正是影片的魅力所在：生活固然冰冷，但我们也要奋力燃烧。这些生活逻辑中产生的情绪和观众共享，让观众动容。”

编辑：hello王小羊