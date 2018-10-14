达伦·阿罗诺夫斯基早年因自编自导的低成本影片《梦之安魂曲》声名鹊起，之后《黑天鹅》的大获成功将他推向好莱坞一线导演的行列。《The View》这首歌既有著名重金属乐队Metallica和有“地下音乐始祖”之称的Lou Reed强强联手，更有达伦操刀MV，可谓噱头十足。





MV也延续了达伦压抑、暗黑的风格。其中，黑白画面充满颗粒感，又透露着浓重的怀旧摇滚气质。重影、抖动、模糊了的镜头，亦真亦幻，配合着强烈的节奏，为这张有着混搭意味的低调专辑贴上了更为醒目的标签。