在各位影坛大导的掌控下，影像与音乐的碰撞，定会带给你非同寻常的感受。→
2018-10-14 08:06:28 来源：Mtime时光网
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那些影坛大导的MV代表作
好莱坞的许多大导都与MV有着不解之缘：大卫·芬奇、迈克尔·贝凭借执导广告和MV入行；埃德加·赖特、蒂姆·波顿跨界玩票...虽然只有短短的几分钟，也诞生了不少名留音乐电影史的经典之作，有的甚至成了电影导演职业生涯的代表作，像迈克尔·杰克逊的《Thriller》就成为了导演约翰·兰迪斯最著名的作品。
在各位大导的掌控下，影与音的碰撞，定会带给你非同寻常的感受。它们有些与导演的电影风格一脉相承，像“爆炸贝”的MV中就充斥着他标志性的镜头语言；有些也画风迥异，像文艺范儿的斯派克·琼斯在野兽男孩的MV中竟也能玩转各种动作元素...
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埃德加赖特"Colors"
英国怪才导演埃德加·賴特在2017年为英国摇滚乐顽童Beck的同名新专主打曲《Colors》执导了一只MV，曲风怀旧、节奏动感活泼，黑白色调的Beck和《废柴联盟》女星爱丽森·布里与一群穿着蓝色和黄色紧身衣的舞者进行了一场盛大的集体舞秀。 快速的剪辑、鬼马逗趣的动作设计，以及各种漫画元素的加入，都带有埃德加·賴特导演风格独具的幽默与喜感。
值得一提的是，就在这张专辑推出前不久，埃德加·赖特导演的新作《极盗车神》刚刚上映，片中也收录了Beck受到灵魂乐启发演绎的抒情摇滚《Debra》，足见两位的跨界情谊。
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马丁·斯科塞斯"Bad"
迈克尔·杰克逊的《Bad》是老马丁执导的唯一一部MV作品，拍摄于1987年。整支MV时长近17分钟，沉稳的运镜得见大师风范。故事灵感源于杰克逊看到的一则黑帮少年因想脱离组织被同伴打死的新闻。杰克逊扮演一个刚刚毕业、从学校返回黑人社区生活的青年，他在拒绝了儿时伙伴合伙打劫的要求后，秒变黑帮头目，在地下停车场上演了一场“舞斗”。
这支MV颇具老马丁的招牌黑帮片气质，硬朗的影像风格更是将杰克逊酷炫的舞姿和歌曲本身的对抗性展现的淋漓尽致，可谓推波助澜帮助迈克尔·杰克逊的第三张专辑取得了空前成功，而这张专辑也真正奠定了杰克逊流行天王的地位。
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约翰·兰迪斯"Thriller"
曾拍摄《美国狼人在伦敦》、《阴阳魔界》等片，以恐怖喜剧著称的美国导演约翰·兰迪斯，在1983年为迈克尔·杰克逊拍摄了名留音乐电影史的经典之作《Thriller》，这部作品可谓兰迪斯导演职业生涯的巅峰之作。而这张同名专辑至今也已超过1亿张的销量保持着全球最畅销专辑纪录。
这支时长13分43秒的MV媲美一部惊悚短片，融合了僵尸、人狼、鬼屋等惊悚元素，而杰克逊领衔的“僵尸群舞”更是让人惊叹其创造力，称得上是划时代的里程碑之作。值得一提的是，为了纪念今年迈克尔·杰克逊的60岁冥诞，IMAX还于9月21日开始限定上映这部MV的3D数字修复版。
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马克·罗曼尼克"Close"
马克·罗曼尼克也是最先在音乐电影届闯出名堂的金牌大导，他的作品曾经拿下过超过20座MTV大奖，并且是历史上首位三获格莱美最佳音乐短片的导演。这支与老牌工业摇滚乐队“九寸钉”合作的MV通篇都给人带来一种不适感，风格浓烈到令人窒息。但回想到导演的电影作品《别让我走》，只不过画面更唯美了些，但内里依旧是令人惊异的未来设定，以及同样的冷酷质感。
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索菲亚·科波拉"I Just…"
不会设计的摄影师不是好导演！身兼设计师、摄影师、导演多重身份于一身的索菲亚·科波拉为“白条纹”乐队的这支MV赋予了极高的艺术美感。单一场景、黑白影像，除却了一切视觉干扰，最大化的突出了女性形体之美，而动情的舞姿与一曲《I Just Don't Know What To Do With Myself》更是相得益彰。
这支MV更是著名超模、不老时尚ICON凯特·莫斯最具代表性的作品，一身比基尼热情独舞的凯特·莫斯舞姿妖娆、性感撩人，彰显出世界级超模的不凡气场。
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蒂姆波顿"Here With Me"
这支蒂姆波顿为乐队The Killers2012年的单曲《Here With Me》创作的MV融合了恐怖、奇幻元素，“迷弟”克雷格·罗伯兹与“女神”薇诺娜·瑞德之间凄美却荒诞的爱情故事令人动容，而语不惊人死不休的创意更是令人叫绝。
以怪诞华丽，颓废迷幻的哥特风格著称的蒂姆·波顿即便是执导一支短小的MV作品也丝毫不失水准。开篇现代摇滚乐队与古典歌剧舞台的强烈反差、主人公主客观视角的迷之切换，虚实结合，时空交错，都颇具蒂姆·波顿标志性的奇幻意味。
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斯派克·琼斯"SABOTAGE"
斯派克·琼斯在进入电影行业之前，曾混迹于广告及MV界，除了前自行车越野自由式骑手的身份外，他一直都被视作最具才华的音乐电影导演。
作为野兽男孩乐队的狂热粉丝，斯派克·琼斯为之拍摄的MV可谓倾尽全力。片中动作戏码和追逃情节的呈现丝毫不逊色于动作大片，快速剪辑和多角度拍摄都颇见导演的叙事功底和把控节奏的能力，短短几分钟的MV不但故事情节完整，更不乏惊险刺激的视听元素，甚至还融入了导演最熟悉的街头元素。要不是三位主人公浮夸的造型，真会让人以为是某部经典动作大片的精华剪辑。
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达伦·阿罗诺夫斯基"The View"
达伦·阿罗诺夫斯基早年因自编自导的低成本影片《梦之安魂曲》声名鹊起，之后《黑天鹅》的大获成功将他推向好莱坞一线导演的行列。《The View》这首歌既有著名重金属乐队Metallica和有“地下音乐始祖”之称的Lou Reed强强联手，更有达伦操刀MV，可谓噱头十足。
MV也延续了达伦压抑、暗黑的风格。其中，黑白画面充满颗粒感，又透露着浓重的怀旧摇滚气质。重影、抖动、模糊了的镜头，亦真亦幻，配合着强烈的节奏，为这张有着混搭意味的低调专辑贴上了更为醒目的标签。
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格斯·范·桑特"Under the Bridge"
拍广告起家的格斯·范·桑特以执导独立电影闻名，《大象》、《心灵捕手》、《不羁得天空》、《米尔克》都是他的代表作。一如他人畜无害、萌萌的外表一样，他的作品也总是透着一种温润清新，像一剂迷幻药不知不觉让你上瘾。他总是毫无侵略性的对你娓娓道来一个动人的故事，但有时可能会是“温柔一刀”。
这支MV来自红辣椒乐队1993年的单曲《Under the Bridge》，从影像剪辑、色彩渲染上都极尽清新迷幻之感，电音吉他轻柔的撩拨，吉他手条纹衫毛线帽的萌感装扮，以及主唱Anthony Kiedis认真的唱腔，好似将一个格斯·范·桑特的影像故事唱念了出来。
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米歇尔·冈瑞"ComeIntoMyWorld"
这位曾经拍摄出《美丽心灵的永恒阳光》的法国导演米歇尔·冈瑞在成为导演之前曾经是一位乐队鼓手。所以他对影像的独特感知力和创造力最早被施展于音乐电影也就不足为奇了。
米歇尔·冈瑞的脑海中有着一个异常奇妙的幻想世界，在他的MV乃至电影作品中随处可见各种“脑洞大开”的元素。像这支为澳大利亚女歌手凯莉·米洛2001年的单曲《Come In to My World》创作的MV就可爱到让人总想循环播放，以便细细的去观察每个凯莉·米洛的行动轨迹，和当画面渐渐变得拥挤，几个凯莉·米洛之间的逗趣互动。
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大卫芬奇“Vogue”
芬奇可谓是MV界最知名的电影导演。不同于其他导演玩票式的尝试，人家可是靠MV起家的。与大卫·芬奇合作过的歌手有多位大名鼎鼎的天王天后，包括贾斯汀·汀布莱克、麦当娜、滚石乐队、迈克尔·杰克逊、空中铁匠乐队、伊基波普等。
凭借自己独具创意并且充满先锋意味的风格，芬奇的MV作品独树一帜，并曾两度摘得格莱美最佳MV大奖。在他拍过的诸多MV中，与麦当娜合作的《Vogue》要属代表作之一。娜姐的高贵美艳与黑白影像相得益彰，男模的造型复古却不失时尚的质感。一向大胆出位的娜姐更是公然模仿性感尤物玛丽莲·梦露，让人难辨真假。
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迈克尔贝“Rock´N´Roll......”
迈克尔·贝曾为上世纪90年代的摇滚殿堂级大师Meat Loaf拍摄过三支MV，这首《Rock´N´Roll Dreams Come Through》便是其中一支，由少女安吉丽娜·朱莉主演。不难看出，迈克尔·贝标志性的颇具史诗感的运镜和场面调度，以及不能少的“各种爆炸”在短短几分钟内也得到了完美的执行，妥妥的“爆炸贝”画风。
不得不提的是，“爆炸贝”在MV界的成就甚至要高于电影界，他在领完大学毕业证的两周后就接到了导演生涯的第一单生意——为70年代红星Donny Osmond拍摄MV，从此便一发不可收，他还拍过很多广告作品，更曾拿下过广告界的金棕榈大奖。
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安东尼·福奎阿"Gangsta's Pa..."
曾执导《训练日》、《生死狙击》的安东尼·福奎阿最擅长犯罪现实题材，对社会底层边缘人的关注，人性的善恶较量，以及对社会现状的反思令其在好莱坞独树一帜。他与著名黑人饶舌歌手Coolio合作的这首《Gangsta's Paradise》，为其后拍摄电影的写实批判风格奠定了基调。
这首歌同时也是1995年米歇尔 菲弗主演电影《危险游戏》的主题曲，所以整首MV中还穿插着电影的片段。本片讲诉一名海军陆战队退役的女教师如何感化放牛班学生的故事，而这首歌的歌词将年轻人的颓废迷茫甚至是绝望的情绪表达了出来，与影片所要反映的主题相得益彰。
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戈尔·维宾斯基"Born Too Slow"
戈尔·维宾斯基为The Crystal Method的单曲《Born Too Slow》执导的这支MV十分生动有趣，正如歌名一般，用脑洞大开的影像展现了一个人“出生”的漫长旅程。从照片中走出来的蓝色小人颇具科幻感，一路走来依靠所听所见来认知这个世界，甚至与另一个同样的蓝色小人大打出手。
维宾斯基执导的《加勒比海盗》系列电影可谓路人皆知，但他在成为导演之前，还曾经是一个乐队吉他手，参加过多支朋克乐队，无奈最终都以解散告终。还好，他的音乐梦通过另一种方式实现了。