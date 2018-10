索菲亚·科波拉"I Just…"

不会设计的摄影师不是好导演!身兼设计师、摄影师、导演多重身份于一身的索菲亚·科波拉为“白条纹”乐队的这支MV赋予了极高的艺术美感。单一场景、黑白影像,除却了一切视觉干扰,最大化的突出了女性形体之美,而动情的舞姿与一曲《I Just Don't Know What To Do With Myself》更是相得益彰。



这支MV更是著名超模、不老时尚ICON凯特·莫斯最具代表性的作品,一身比基尼热情独舞的凯特·莫斯舞姿妖娆、性感撩人,彰显出世界级超模的不凡气场。