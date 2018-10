《无双》票房已突破八亿大关,创下香港警匪片在内地票房新纪录。片方正式发布电影插曲《Let us be the one》的音源及MV,展现制钞版“速度与激情”。

插曲《Let us be the one》 时光网讯 “钞级大骗” “钞级大骗” 《无双》 的热度持续上涨,目前票房已成功突破八亿大关,创下香港警匪片在内地票房新纪录。值得一提的是,影片在香港也是捷报频传,上映七天票房已突破1500万。今天,片方正式发布电影插曲《Let us be the one》的音源及MV,展现制钞版“速度与激情”。 《无双》热映后,观众对电影中李问绘制钞票片段时所用的插曲——《Let us be the one》非常喜欢,刚出影院就立刻全网查找音源。还有一位观众甚至为了听这首歌再走进一次电影院,享受高燃瞬间。

据悉,为了真实还原伪钞的制作过程,在电影开拍后,导演庄文强带领团队花了四个月的时间研究伪钞,并且带着剧组的工作人员真的将伪钞印了出来,过程之详细堪称前所未见,让人在观影的同时忍不住惊叹“居然可以这样”,可以说是大大满足了观众的猎奇心理。 编辑:hello王小羊