卢靖姗“中西合璧”的家庭、成长背景，注定了她会成为一位兼具欧美气质和东方韵味的演员。







《李茶的姑妈》剧照





从《夏洛特烦恼》、到《羞羞的铁拳》，再到《李茶的姑妈》，开心麻花第一次放心把女主角的戏份交给一位“非麻花演员”。而在短短一年多以前，卢靖姗这个名字对大多数中国观众来说还十分陌生。











《战狼2》剧照





在《战狼2》里，Richael并不富有，但她同样美丽、善良，并且正直、勇敢，是另一种完美女性的化身。这显然不是一种巧合。





卢靖姗是一位中美混血演员，1985年出生在中国香港，精通普通话、粤语、英语。她“中西合璧”的家庭、成长背景，注定了她会成为一位兼具欧美气质和东方韵味的演员。





在今年的戛纳电影节上，卢靖姗春风满面地走上红毯，却被一些网友不太友好地批评“腿粗”、“个子矮”。卢靖姗大方回应：“我也看到好多网友说，她矮、腿粗，其实我每天都去运动，我腿是粗，但是你来抢劫我，你肯定死定了。因为我会打OK！”





这些话卢靖姗可不是随便说说，她是真的会打。无论是银幕首秀《狼牙》，还是闯荡好莱坞时拍摄的《绿箭侠》，卢靖姗都展示过自己的武术功底。自信，源自实力。







左：卢靖姗的父亲Roy Horan；右：成龙





从小带领卢靖姗习武的正是她的父亲Roy Horan。作为一个美国人，Roy Horan早年曾是一位动作演员，熟悉老港片的观众应该在李小龙的《死亡塔》、成龙的《蛇形刁手》中见到过他的身影。Roy Horan后来摇身一变，做起了大学教授。卢靖姗则沿着父亲的足迹在演艺之路上走了下去。





卢靖姗出演的第一部电影是《狼牙》，吴京自导自演的作品。当时的卢靖姗会打但不太会演，自信心不足，是吴京给了她鼓励。







《狼牙》剧照





《狼牙》上映是在2008年，8年后，吴京拍摄《战狼2》，原定女主角“坐地起价”，耿直的吴京决定在开拍前夕换掉女主角。一个电话，身在意大利的卢靖姗以最快的速度坐上了飞往中国的飞机，在飞行中看完了《战狼2》的剧本。





卢靖姗原意是报恩，她提醒自己的经纪团队：“片酬京哥说给多少就多少。”但命运就是这样奇妙，一个小小的善意之举就打开了新世界的大门。







《鬼吹灯之天星术》主演阵容





《战狼2》之后，卢靖姗片约不断。除了出演曹保平新片《她杀》，主演开心麻花喜剧《李茶的姑妈》，卢靖姗还将在《鬼吹灯之天星术》中出演Shirely杨，搭档张涵予和姜武。





除了从国内雪花般飞来的片约，好莱坞也重新发现了这位曾出演过《绿箭侠》、《铁拳》、《人皮交易》等片的混血演员。但面对好莱坞抛出的橄榄枝，卢靖姗却十分慎重，“我觉得你找我只是因为你觉得有了一个中国女演员就可以有中国市场，我不是为了这个演戏的。你得给我一个好的故事，我不想去演一个只是看中我皮肤颜色的角色。”卢靖姗在接受时光网专访时这样说道。











曾经，混血演员的身份让卢靖姗在中西方电影界都很难找到自己的位置。如今，随着观众认知的变化，电影题材的发展，曾经的劣势成了优势。她带有西方女性特点的独立、健康的形象，迥异于其他的国内女演员，与Richael医生、莫妮卡姑妈、Shirely杨等女性角色天然贴合。





同时，从前铜墙铁壁一般的好莱坞也开始出现了机会的缝隙。卢靖姗在时光网的专访中特别提到全亚裔主演的《摘金奇缘》让她非常兴奋，她认为这是一种非常好的趋势，“这个世界上那么多华裔的人，为什么那么少的角色？我相信会改变，现在在改变的过程中。”