时光网讯
10月11日，人物传记电影《柳青》
在西安宣布开机，人民作家柳青的传奇故事将在2019年登陆银幕与全国观众见面。影片由中国青年导演田波
执导，编剧芦苇
担任剧本指导，电影美术大师霍廷霄
担任艺术总监，演员成泰燊
扮演柳青。影片全长约两个小时，拍摄周期预计三个月，本片将再现作家柳青波澜壮阔的人生画卷和他不断超越自我，实现艺术成就的心路历程。
柳青是中国当代著名作家，他的代表作《创业史》通过描写中国西北地区一个小村庄“蛤蟆滩”的生活演变，真实地描绘了中国在农业合作化运动初期的社会矛盾冲突和农民在这一时期思想、心理变化的过程，其写作风格影响了一批批文艺工作者，开创了“文学陕军”的辉煌时代，是一部具有里程碑意义的作品。
电影《柳青》
将再现柳青在长安皇甫村深入生活14年创作史诗经典名著《创业史》的创作历程和心路历程，结合他与妻子马葳在那个特殊而复杂年代里令人震撼的情感故事，完整还原解放初期陕西关中地区的农村生活画卷，拍摄工作全程将在陕西省境内完成拍摄，其中涉及人物形象众多，场景十分宏大。该片在拍摄的同时还会推出幕后纪录电影，采访柳青当年的好友、家人、同事等，真实纪录青年电影人在制作这部影片时的思考与挑战。
电影《柳青》
主演成泰燊直言，如今电影行业存在很严重的“快餐化”现象，很多剧组仅用几天就拍完一部作品，快速拍完又快速播出，作为演员有时付出全部努力，最后呈现的结果却令人遗憾。作家柳青在创作时能够十多年扎根一处，完成一部作品，这种精神应该被传承下去。
编辑：隐饮