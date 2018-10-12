网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

成泰燊主演传记片《柳青》西安开机

聚焦作家柳青故事 扎根农村14年写《创业史》

2018-10-12 15:07:51 来源：Mtime时光网

成泰燊主演传记片《柳青》在西安开机，电影将再现人民作家柳青在长安皇甫村深入生活14年，创作史诗作品《创业史》的故事。
       时光网讯 10月11日，人物传记电影《柳青》在西安宣布开机，人民作家柳青的传奇故事将在2019年登陆银幕与全国观众见面。影片由中国青年导演田波执导，编剧芦苇担任剧本指导，电影美术大师霍廷霄担任艺术总监，演员成泰燊扮演柳青。影片全长约两个小时，拍摄周期预计三个月，本片将再现作家柳青波澜壮阔的人生画卷和他不断超越自我，实现艺术成就的心路历程。

       柳青是中国当代著名作家，他的代表作《创业史》通过描写中国西北地区一个小村庄“蛤蟆滩”的生活演变，真实地描绘了中国在农业合作化运动初期的社会矛盾冲突和农民在这一时期思想、心理变化的过程，其写作风格影响了一批批文艺工作者，开创了“文学陕军”的辉煌时代，是一部具有里程碑意义的作品。

       电影《柳青》将再现柳青在长安皇甫村深入生活14年创作史诗经典名著《创业史》的创作历程和心路历程，结合他与妻子马葳在那个特殊而复杂年代里令人震撼的情感故事，完整还原解放初期陕西关中地区的农村生活画卷，拍摄工作全程将在陕西省境内完成拍摄，其中涉及人物形象众多，场景十分宏大。该片在拍摄的同时还会推出幕后纪录电影，采访柳青当年的好友、家人、同事等，真实纪录青年电影人在制作这部影片时的思考与挑战。

       电影《柳青》主演成泰燊直言，如今电影行业存在很严重的“快餐化”现象，很多剧组仅用几天就拍完一部作品，快速拍完又快速播出，作为演员有时付出全部努力，最后呈现的结果却令人遗憾。作家柳青在创作时能够十多年扎根一处，完成一部作品，这种精神应该被传承下去。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 柳青 成泰燊 开机
关注时光网微信

相关电影/影人

柳青

柳青 (2019)

0.0

导演：田波

主演：成泰燊

在线播放

成泰燊

成泰燊

Taishen Cheng

职业：演员

查看影人作品  >

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

有料！DC《海王》曝5分钟超长预告

海后助海王争夺王位 反派黑蝠鲼全程开挂

在这支预告中，杰森·莫玛饰演的海王亚瑟，艾梅伯·希尔..
2

这些年，日韩电影人翻拍过的华语经典

《英雄本色》《无间道》《毒战》皆被追捧

哪些成功，哪些失败？
3

定了！内地姜文《邪不压正》出征奥斯卡

华语片冲奥路：张艺谋三次入围，李安唯一获奖

9
奥斯卡官方公布最佳外语片完整申报名单，内地选送姜文《..
4

垂死新娘复仇路为何成为经典

纪念《杀死比尔》上映15周年

或许他再也不会拍出一部像《杀死比尔》这样纯粹的迷影电..
5

大幅下滑！2018年国庆档票房连连跌

周润发《无双》领跑 开心麻花光环黯淡

2018年国庆假档票房19.1亿，相比2017年国庆档的成绩下跌..

查看更多