成泰燊主演传记片《柳青》在西安开机，电影将再现人民作家柳青在长安皇甫村深入生活14年，创作史诗作品《创业史》的故事。





柳青是中国当代著名作家，他的代表作《创业史》通过描写中国西北地区一个小村庄“蛤蟆滩”的生活演变，真实地描绘了中国在农业合作化运动初期的社会矛盾冲突和农民在这一时期思想、心理变化的过程，其写作风格影响了一批批文艺工作者，开创了“文学陕军”的辉煌时代，是一部具有里程碑意义的作品。









编辑：隐饮