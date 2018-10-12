《无敌原始人》曝光终极预告和海报，原本生活无忧无虑的“石器时代”部落原始人遭到强大的“青铜时代”部落的入侵，石器部落因此面临灭族的危险，而生死存亡竟由一场史前足球赛的胜负决定。









在今日曝光的终极预告中，在蛮荒和残酷的史前纪元，有一片宁静的山谷，“石器时代”部落原始人正安逸的生活在这里，直到赖以生存的土地上的贵金属吸引来了不速之客：强大而贪婪的“青铜时代”部落，在敌人猛犸象骑兵猛烈地攻击下，“石器时代”部落的原始人们被赶出了家园，部落中勇敢的原始人道哥眼见部落即将覆灭，决定团结全体族人，用部落的存亡作为赌注，与“青铜时代”部落展开一场关乎部落存亡的史前足球对决。





片方在今日还公布了《无敌原始人》的终极海报，“青铜时代”部落的暴君骑在巨大的猛犸象上，轻蔑的注视着胆敢挑战他威严的“石器时代”部落，而“石器时代”部落的原始人面对远强于自己的敌人，为了守护自己的家园，面无惧色、团结一致准备迎战强敌。





除了精彩的故事剧情外，《无敌原始人》的配音阵容也让人兴奋不已，“抖森”汤姆·希德勒斯顿是“暴君”的配音，而“小雀斑”则为原始人“道哥”献声，作为这场史前大对决双方的领军人物，两位男神在片中将用声音一较高下，再加上“二丫”麦茜·威廉姆斯等的倾力加盟，为影片增添了期待值。





《无敌原始人》的主创班底是享誉全球的“定格动画”制作公司，曾出品过《小鸡快跑》、《小羊肖恩》的英国阿德曼动画制作公司，导演尼克·帕克曾荣获过包括奥斯卡最佳动画长片奖在内的四次奥斯卡金像奖，在潜心打磨十余年后，为《无敌原始人》再执导筒。这部由奥斯卡级主创团队打造的动画，是10月不容错过的动画之一。

编辑：hello王小羊