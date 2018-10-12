即使是哈维尔·巴登的精湛演技，也无法拯救冗长的犯罪电影《挚爱枭雄》。

《挚爱枭雄》正式海报 时光网讯 哥伦比亚大毒枭和恐怖分子巴勃罗·埃斯科巴在1970年代声名鹊起，他在八九十年代进行的一系列恐怖活动，令他成为历史上最令人恐惧、最残暴的罪犯。巴勃罗去世距今已经25年了，他的生平曾经被改编成了多部电影。 哥伦比亚大毒枭和恐怖分子巴勃罗·埃斯科巴在1970年代声名鹊起，他在八九十年代进行的一系列恐怖活动，令他成为历史上最令人恐惧、最残暴的罪犯。巴勃罗去世距今已经25年了，他的生平曾经被改编成了多部电影。









埃斯科巴生平的迷人之处，不仅仅是他成功的犯罪生涯，同时他在自己的祖国人民心中，是个颇具传奇性质，而且备受爱戴的公众人物。尽管他残暴可怖，但他的出现，填补了哥伦比亚权力真空的状态。他暴力袭击哥伦比亚政府，在贫民窟分发财产，在当时他所生活的麦德林大部分人都没有工作，也缺乏社会保障。尽管有相当一部分的国民生活在他恐怖统治的阴影下，但埃斯科巴仍然在贫民心中崛起，将自己塑造成罗宾汉式的人物。

























影片剧本改编自弗吉尼亚·瓦列霍的小说《Loving Pablo, Hating Escobar》，撰写这本书的人恰好是电影中的中心角色，而且她尚且在世，同时作为制片人参与了整部电影。这就导致影片很有可能过度美化其中的角色，成为一部真实性存疑的传记。（影片同时奉献了我见过的最奇怪的字幕：故事取材自《Loving Pablo, Hating Escobar》中所讲述的事件。）这就是影片的问题。





瓦列霍的角色，包括她的动机，以及她对于自己经历的真实性描述，有着很大的问题——有关她的情节相比埃斯科巴的剧情，显得异常无聊。她充其量只是一个次要的角色，幸好电影没有把她放到共同主演的位置，而且有关她和埃斯科巴的关系，也没有什么深入或者值得人注意的探讨。





哈维尔·巴登片中扮相 角色单薄、无聊的两面派性格很不幸地影响了克鲁兹的表演。她只要穿上非常漂亮的衣服，戴上光彩夺目的珠宝，再画上精致的妆容就行了，她的身上并没有让人看到真实的情感或智慧。 她只要穿上非常漂亮的衣服，戴上光彩夺目的珠宝，再画上精致的妆容就行了，她的身上并没有让人看到真实的情感或智慧。





倒是巴登的表演让埃斯科巴的角色增添了很多亮点。他膨胀的面孔，慵懒的眼神以及浓重且含糊的口音，他浓郁醇厚的表演，捕捉到了埃斯科巴这个角色身上令人紧张不安的不可预测性。这使得《挚爱枭雄》成为一部有关疯狂的电影，向人们展示了一个占据至高权利的人试图冲破依靠暴力所累积起来的财富所带来的枷锁。





遗憾的是，影片在拍摄或者叙事方面都没有能和巴登表演一样独特、有趣。整部电影的状况就好像他独自身处一座孤岛，不得不一直疯狂挥舞着自己的双手来吸引观众的注意。《挚爱枭雄》旨在解读一头怪兽，想要呈现出他人性的一面。影片在这方面得到了微小的突破，而所有的功劳还是要归于巴登。但是在这部125分钟的剧情片中，还是存在太多多余、常规的情节了——而这些让观众很快对它失去了兴趣。





哈维尔·巴登的演技成为影片唯一亮点





“这部电影让人很不舒服，情节大多停留在模糊不清的地方，所有事物都太过了，但其实它想讲的就是表面那些东西。”——《Slant Magazine》,Derek Smith





“看《挚爱枭雄》的过程就像跳着读完一本稀烂的畅销书，影片给人一种负罪的娱乐感，但是当你看完之后，你内心会感到非常空虚。”《好莱坞报道者》Deborah Young





“每一个演员都勇敢而且尽可能地呈现出他们作为电影明星的魅力了。”——《娱乐周刊》Leah Greenblatt





“聒噪、冗长、庸俗。”——《综艺》Guy Lodge,