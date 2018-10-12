《神奇动物：格林德沃之罪》将于今年11月16日在北美地区上映，德普确认还将在该系列第三部影片里继续出演格林德沃一角。

德普与前妻希尔德













德普表示他根本不可能这做。“伤害自己爱的人？像霸凌那样？不，这听起来一点都不像我啊，所以一开始我只是闭上嘴巴，你明白吗？我知道这些破事会黏在身上，而且变得越来越奇怪。”所以德普让律师去处理相关的事务。





对于孩子们也听到了有关虐待的指控，德普感到非常难过。“我这样做是为了我的孩子们，伙计。当真相不明的时候人们怎么能出版那种东西来黑别人呢？我肯定我14岁的儿子现在上学很不容易，你明白我的意思吗？‘嘿，伙计，看看这本杂志，你爸爸打人什么的’为什么他要经历这些？为什么我女儿也要经历这些？”





德普还表示自己根本没有动手打人，表示当天警察来了之后也没有任何发现，警察建议她去医院看看遭到拒绝，但是过了几天她的脸上就有了淤青。此外德普还透露自己其实才是被打的那个。





罗琳支持德普的声明









德普在片中的造型 德普在接受《娱乐周刊》采访时表示：他为罗琳为此事承受各种人们的情绪表示过意不去，但事实上自己的确被虚假指控，所以他才会起诉《太阳报》重复虚假指控来毁谤自己，而且罗琳看过证据，知道自己被冤枉所以才会公开支持自己，如果她不知道事实，她也不会站出来说话。





德普的律师团队也对媒体发声，表示希尔德的律师团队因德普澄清自己的言论十分不满，但德普一方将于下个月把证据提交给英国法庭，其中包括照片、目击证人证词等“压倒性的证据”。



