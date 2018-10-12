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德普首次发声:我没有打她;罗琳站我有原因

德普律师下月将提交"压倒性证据"证明自己清白

2018-10-12 19:17:18 来源：Mtime时光网

《神奇动物：格林德沃之罪》将于今年11月16日在北美地区上映，德普确认还将在该系列第三部影片里继续出演格林德沃一角。
德普与前妻希尔德

　　时光网讯 《神奇动物：格林德沃之罪》就快要上映了，但约翰尼·德普继续出演影片仍然有非议的声音。英国《太阳报》在今年4月刊登了一篇题为“J·K·罗琳怎能为挑选了打老婆的约翰尼·德普出演《神奇动物：格林德沃之罪》而感到‘由衷高兴’？”的文章，将德普形容为“打老婆的人”。

《神奇动物：格林德沃之罪》德普人物海报

　　近日，约翰尼·德普在接受外媒采访时，首次打破沉默，谈到了被前妻希尔德指控的家暴风波，以及为何得以继续出演《神奇动物：格林德沃之罪》

　　德普表示他根本不可能这做。“伤害自己爱的人？像霸凌那样？不，这听起来一点都不像我啊，所以一开始我只是闭上嘴巴，你明白吗？我知道这些破事会黏在身上，而且变得越来越奇怪。”所以德普让律师去处理相关的事务。

　　对于孩子们也听到了有关虐待的指控，德普感到非常难过。“我这样做是为了我的孩子们，伙计。当真相不明的时候人们怎么能出版那种东西来黑别人呢？我肯定我14岁的儿子现在上学很不容易，你明白我的意思吗？‘嘿，伙计，看看这本杂志，你爸爸打人什么的’为什么他要经历这些？为什么我女儿也要经历这些？”

　　德普还表示自己根本没有动手打人，表示当天警察来了之后也没有任何发现，警察建议她去医院看看遭到拒绝，但是过了几天她的脸上就有了淤青。此外德普还透露自己其实才是被打的那个。

罗琳支持德普的声明

　　而关于继续出演《神奇动物：格林德沃之罪》，德普表示自己给J·K·罗琳看过证据，所以她知道自己是被污蔑的，因此她才会公开支持他继续出演影片。J·K·罗琳去年在推特上发表声明，表示因为有保护双方的隐私协议，所以不能公开和影迷讨论此事，但德普能够继续出演影片里的重要角色令他开心。随后德普前妻希尔德也公开表示罗琳支持打人者出演电影不对。

德普在片中的造型

　　德普在接受《娱乐周刊》采访时表示：他为罗琳为此事承受各种人们的情绪表示过意不去，但事实上自己的确被虚假指控，所以他才会起诉《太阳报》重复虚假指控来毁谤自己，而且罗琳看过证据，知道自己被冤枉所以才会公开支持自己，如果她不知道事实，她也不会站出来说话。

　　德普的律师团队也对媒体发声，表示希尔德的律师团队因德普澄清自己的言论十分不满，但德普一方将于下个月把证据提交给英国法庭，其中包括照片、目击证人证词等“压倒性的证据”。

　　《神奇动物：格林德沃之罪》将于今年11月16日在北美地区上映，德普确认还将在该系列第三部影片里继续出演格林德沃一角。

   编辑：日灼

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关键词： 约翰尼·德普 神奇动物2 JK·罗琳
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