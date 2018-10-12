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贾樟柯领衔平遥影展第二日红毯集锦

王学兵等新片主创亮相 "发展中电影计划"升级

2018-10-12 21:55:35 来源：Mtime时光网

平遥国际影展进入到第二天，章明、王学兵、凤小岳等电影主创纷纷亮相。《延边少年》和《动物凶猛》作为开幕交流项目拉开“平遥一角”帷幕，全新升级的“发展中电影计划”与业界见面。
       时光网讯 10月12日，第二届平遥国际影展进入第二日，《帝皇酒店》《冥王星时刻》、《火中无渡口》、《欢迎光临或闲人免入》、《青春的错误选择》、《钦奈风云》等多部优秀影片在平遥电影宫进行展映，影片《半边天》《帝皇酒店》《冥王星时刻》等则举办新闻发布会，章明王学兵凤小岳、萨拉·布兰克等电影主创纷纷亮相。与此同时，《延边少年》和《动物凶猛》作为开幕交流项目拉开“平遥一角”帷幕。
 
       另一方面，平遥国际电影展迎来“产业日”，全新升级的“发展中电影计划”正式同电影产业界人士见面。平遥国际电影展希望通过产业板块，逐渐成为电影创作者与电影工业之间的高效沟通平台，为优秀电影创作项目提供支持。
  
       10月12日下午，平遥国际电影展“电影人”系列学术活动中的第二场论坛“前苏联新浪潮电影的前世今生”在平遥电影宫论坛举行，俄罗斯电影资料馆馆长Vyacheslav Telnov，画家、纪录电影研究者、评论家林旭东、贾樟柯、马可·穆勒以及平遥国际电影展节目策划阿勒娜·夏玛克娃探讨了影史上这次电影运动对世界电影的影响，以及“前苏联新浪潮电影”在当今的延续。
 
       平遥国际电影展艺术总监马可·穆勒介绍道，本次展映的10部前苏联影片十分宝贵，是艺术电影院和资料电影院都无法看到的珍贵资料，其学术价值可见一斑。几位嘉宾都分别回顾了自己有关前苏联电影的记忆。

       贾樟柯特别谈到，自己一开始是作为电影学院文学系的学生，在剧作课上了解前苏联电影。“它创造了一个电影的流派，一种电影美学，一种电影的教育方法，对中国电影影响很大，比如第五代导演的重视造型的传统，实际上是前苏联电影非常重要的一个特点。”
 
       除论坛外，平遥电影展第二日还展映了多部“青年近卫军——前苏联新浪潮电影回顾展”颇具学术价值的影片。电影《青春的错误选择》、《欢迎光临或闲人免入》《火中无渡口》以及《漫长幸福的人生》在平遥进行了修复版全球首映，受到影迷的热烈追捧。
 
       此外，作为平遥国际电影展的延伸项目，“平遥一角”正式拉开帷幕，获得第71届戛纳电影节短片特别提及的魏书均导演作品《延边少年》以及申迪导演入围第71届戛纳国际电影节“电影基石”单元的作品《动物凶猛》，共同作为开幕项目，掀开“平遥一角”面纱。来自全国的高校师生代表齐聚平遥电影宫，活动现场过道坐满了观众，导演魏书均和申迪也现身进行学术分享，现场气氛热烈，干货满满。
 
       当日，平遥国际电影展的“每日红毯”之产业日和发展中电影计划（WIP）产业推介酒会如期举行。除了《帝皇酒店》主创团队而外，出席每日红毯产业日的最主要嘉宾为入围“发展中电影计划”的12个项目主创，以及发展中电影荣誉评审团利雅博、卫西谛与杨城。

      在红毯之后的发展中电影计划推介酒会中，入围项目主创及电影产业界人士汇聚一堂。12部已经过拍摄立项备案、尚在制作中的优秀电影项目主创一一分享了各自项目的创作初衷及项目进程，包括《冲撞》《冬去冬又来》《蕃薯浇米》《浮生一梦》《会考试的猛犸象》《拉姆与嘎贝》《裂流（失落的天使）》《慕伶，一鸣，伟明》《森林》《上下来去》《周军的行走》和《蓝色列车》
 
      平遥国际电影展刚刚进入第二天，“发展中电影计划”就已经收获了好消息。推介酒会上，众多产业嘉宾都对“发展中电影计划”中的12部入围影片表现出了强烈的兴趣，而《会考试猛犸象》导演王念一分享，该项目在开幕日第一场展映后，就有来自意大利和国内的知名公司上门洽谈合作。

   编辑：隐饮

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关键词： 平遥国际电影展 贾樟柯 王学兵
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