平遥国际影展进入到第二天，章明、王学兵、凤小岳等电影主创纷纷亮相。《延边少年》和《动物凶猛》作为开幕交流项目拉开“平遥一角”帷幕，全新升级的“发展中电影计划”与业界见面。

另一方面，平遥国际电影展迎来“产业日”，全新升级的“发展中电影计划”正式同电影产业界人士见面。平遥国际电影展希望通过产业板块，逐渐成为电影创作者与电影工业之间的高效沟通平台，为优秀电影创作项目提供支持。

10月12日下午，平遥国际电影展“电影人”系列学术活动中的第二场论坛“前苏联新浪潮电影的前世今生”在平遥电影宫论坛举行，俄罗斯电影资料馆馆长Vyacheslav Telnov，画家、纪录电影研究者、评论家林旭东、贾樟柯、马可·穆勒以及平遥国际电影展节目策划阿勒娜·夏玛克娃探讨了影史上这次电影运动对世界电影的影响，以及“前苏联新浪潮电影”在当今的延续。

平遥国际电影展艺术总监马可·穆勒介绍道，本次展映的10部前苏联影片十分宝贵，是艺术电影院和资料电影院都无法看到的珍贵资料，其学术价值可见一斑。几位嘉宾都分别回顾了自己有关前苏联电影的记忆。





贾樟柯特别谈到，自己一开始是作为电影学院文学系的学生，在剧作课上了解前苏联电影。“它创造了一个电影的流派，一种电影美学，一种电影的教育方法，对中国电影影响很大，比如第五代导演的重视造型的传统，实际上是前苏联电影非常重要的一个特点。”





平遥国际电影展刚刚进入第二天，“发展中电影计划”就已经收获了好消息。推介酒会上，众多产业嘉宾都对“发展中电影计划”中的12部入围影片表现出了强烈的兴趣，而《会考试猛犸象》导演王念一分享，该项目在开幕日第一场展映后，就有来自意大利和国内的知名公司上门洽谈合作。

编辑：隐饮