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汤老湿携《毒液》"出征"军事基地

全球圈粉!变身慰问专员征服美国大兵

2018-10-13 09:48:23 来源：Mtime时光网

在《毒液：致命守护者》北美公映前夕，汤姆·哈迪来到费耶特维尔市中心的卡诺艺术剧院，在这里进行了电影的军旅特别放映。毒液到来，受到了美军现役军人及预备役军人的热烈期待.
　　时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司与漫威影业、腾讯影业联合出品的电影《毒液：致命守护者》目前正在北美热映中，影片上映后受到全球粉丝好评，演员汤姆·哈迪也成为近期最受瞩目的明星。连美军都在争先恐后邀请汤姆·哈迪做客参观，《毒液：致命守护者》也由此开启军旅特别放映之旅。

毒液出征！汤老师变身慰问专员征服美国大兵

　　在《毒液：致命守护者》北美公映前夕，汤姆·哈迪受USO（美国劳军联合组织）邀请，来到费耶特维尔市中心的卡诺艺术剧院，在这里进行了电影的军旅特别放映。毒液到来，受到了美军现役军人及预备役军人的热烈期待，漫威另类英雄的魅力大到美国大兵也无法挡。

　　而在近日，汤姆·哈迪又来到美国弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩，受邀参加乔治·H·W·布什号的访问活动，在船上的哈迪秒变乖孩子，安静的听着海军讲解各种航海及战斗设备。战舰参观结束后，汤姆·哈迪在当地的鳄鱼剧院进行了《毒液：致命守护者》的放映，本次放映门票则采取先到先得的方式，有的观众甚至拖家带口过来观影。有趣的是现场某位小粉丝看完之后还为汤姆·哈迪落了泪，他以为哈迪和毒液在电影里真的受了伤，他非常喜欢毒液这个角色。在电影放映结束后，汤姆·哈迪上台分享了许多关于电影幕后的一些故事，之后还与粉丝进行合影互动，场面十分温馨。

影片大爆！汤老师全球圈粉

　　汤姆·哈迪向来被认为是好莱坞最有魅力的肌肉硬汉，气质出众深得女性观众喜爱。但经过美军基地的旅程之后，估计从此会多了一批热血军人粉丝了。他在影片中塑造的毒液个性突出、形象另类，与传统的超级英雄截然不同，显然给所有人都留下深刻印象。随着《毒液：致命守护者》在全球大爆，汤老师的人气和关注度也节节攀升，俘获了全球无数的粉丝。

　　影迷们都知道，汤姆·哈迪以《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《疯狂的麦克斯4》等电影为人熟知，他的表演一直没有保持固定的角色类型，他在《毒液：致命守护者》中更是塑造了两个角色，变身前的正义记者和合体后的毒液，不少观众在看完电影后，都表示被汤姆·哈迪圈粉，称他在电影中与毒液的互动是最有趣的画面之一。

　　电影《毒液：致命守护者》由鲁本·弗雷斯彻执导，汤姆·哈迪（《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》）、米歇尔·威廉姆斯《马戏之王》）、里兹·阿迈德《星球大战外传：侠盗一号》）、斯科特·黑兹瑞德·斯科特等联袂出演，影片即将登陆中国内地，敬请期待。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 毒液 汤姆·哈迪
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毒液：致命守护者

毒液：致命守护者 (2018)

7.4

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪

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汤姆·哈迪

汤姆·哈迪

Tom Hardy

职业：演员 | 制作人

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