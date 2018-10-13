在《毒液：致命守护者》北美公映前夕，汤姆·哈迪来到费耶特维尔市中心的卡诺艺术剧院，在这里进行了电影的军旅特别放映。毒液到来，受到了美军现役军人及预备役军人的热烈期待.





毒液出征！汤老师变身慰问专员征服美国大兵





在《毒液：致命守护者》北美公映前夕，汤姆·哈迪受USO（美国劳军联合组织）邀请，来到费耶特维尔市中心的卡诺艺术剧院，在这里进行了电影的军旅特别放映。毒液到来，受到了美军现役军人及预备役军人的热烈期待，漫威另类英雄的魅力大到美国大兵也无法挡。





而在近日，汤姆·哈迪又来到美国弗吉尼亚州弗吉尼亚海滩，受邀参加乔治·H·W·布什号的访问活动，在船上的哈迪秒变乖孩子，安静的听着海军讲解各种航海及战斗设备。战舰参观结束后，汤姆·哈迪在当地的鳄鱼剧院进行了《毒液：致命守护者》的放映，本次放映门票则采取先到先得的方式，有的观众甚至拖家带口过来观影。有趣的是现场某位小粉丝看完之后还为汤姆·哈迪落了泪，他以为哈迪和毒液在电影里真的受了伤，他非常喜欢毒液这个角色。在电影放映结束后，汤姆·哈迪上台分享了许多关于电影幕后的一些故事，之后还与粉丝进行合影互动，场面十分温馨。





影片大爆！汤老师全球圈粉





汤姆·哈迪向来被认为是好莱坞最有魅力的肌肉硬汉，气质出众深得女性观众喜爱。但经过美军基地的旅程之后，估计从此会多了一批热血军人粉丝了。他在影片中塑造的毒液个性突出、形象另类，与传统的超级英雄截然不同，显然给所有人都留下深刻印象。随着《毒液：致命守护者》在全球大爆，汤老师的人气和关注度也节节攀升，俘获了全球无数的粉丝。









编辑：Joker