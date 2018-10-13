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终极铁血暴虐小弟！《铁血战士》首曝片段

人类、铁血、终极铁血三方大战即将拉响

2018-10-13 11:33:20 来源：Mtime时光网

内地上映日期临近，《铁血战士》献上原片片段让影迷们提前感受终极铁血战士的惊人威力。
　　时光网讯 由二十世纪福斯出品、《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导的好莱坞科幻动作冒险大片《铁血战士》10月26日将正式登陆内地院线。日前影片率先在北美上映获得开门红，一举登上首日和首周末票房的冠军宝座。内地上映日期临近，《铁血战士》献上原片片段让影迷们提前感受终极铁血战士的惊人威力。

　　此次曝出的原片片段不仅展示了终极铁血战士强悍的战斗力，还透露了电影剧情的重要一环。黑夜中，一个高大的身影逐渐显现，终极铁血战士亮相威震四座。它通过结合宇宙各种生物的DNA来完成自我升级，进化成身高超过3.3米，体重317公斤的庞然大物。身高2.1米，体重180公斤的普通版铁血战士在他面前竟显得娇小。

　　它用外星语向同类问话“告诉我，它在哪里?”这句话意指它在寻找着什么。接下来的剧情走向则值得玩味，普通铁血战士并没有回答问题而是开始发动攻击。二者虽然外形相似，实则战斗力相差悬殊。终极铁血战士轻而易举就躲过炮火，并一只手就将普通铁血战士锁喉，再一个单手回旋将它摔在车上动弹不得。另一边人类最疯战队看到外星猎手起内讧，当机立断走为上计。最后人类战士们震惊地回味着刚才发生的一幕，生物学家代替观众发出疑问“它们为了什么自相残杀？”

　　《铁血战士》讲述狙击手奎恩·麦肯纳（波伊德·霍布鲁克饰代表作《金刚狼3》）与外星人铁血战士激烈交战，顺利脱身后将捡到的外星人高级装备秘密寄回家。奎恩的儿子（雅各布·特伦布莱饰代表作《房间》）以为是父亲送的礼物摆玩，却意外引来铁血战士同伴。奎恩带领一群问题士兵与生物学家（奥立薇娅·玛恩 代表作《X战警：天启》）一起勇敢反抗外星人入侵。与此同时，DNA升级后的终极铁血战士首次登场。人类、铁血、终极铁血三方大战即将拉响。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 铁血战士 片段
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