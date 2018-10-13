内地上映日期临近，《铁血战士》献上原片片段让影迷们提前感受终极铁血战士的惊人威力。





此次曝出的原片片段不仅展示了终极铁血战士强悍的战斗力，还透露了电影剧情的重要一环。黑夜中，一个高大的身影逐渐显现，终极铁血战士亮相威震四座。它通过结合宇宙各种生物的DNA来完成自我升级，进化成身高超过3.3米，体重317公斤的庞然大物。身高2.1米，体重180公斤的普通版铁血战士在他面前竟显得娇小。





它用外星语向同类问话“告诉我，它在哪里?”这句话意指它在寻找着什么。接下来的剧情走向则值得玩味，普通铁血战士并没有回答问题而是开始发动攻击。二者虽然外形相似，实则战斗力相差悬殊。终极铁血战士轻而易举就躲过炮火，并一只手就将普通铁血战士锁喉，再一个单手回旋将它摔在车上动弹不得。另一边人类最疯战队看到外星猎手起内讧，当机立断走为上计。最后人类战士们震惊地回味着刚才发生的一幕，生物学家代替观众发出疑问“它们为了什么自相残杀？”



