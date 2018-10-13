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"海王"华裔男星林路迪：电影非常精彩

饰反派穆克预告镜头多 常和老乡温子仁交流

2018-10-13 12:45:25 来源：Mtime时光网

《海王》中饰演穆克将军的华裔男星林路迪，向时光网分享了他饰演的角色详情、他的片场拍摄经历等。

林路迪现身《很高兴遇见·你》首映礼

　　时光网讯 华裔男星林路迪在DC大片《海王》中饰演穆克将军，受到瞩目。10月12晚，他现身在中国人民大学举办的《很高兴遇见·你》首映礼，时光网趁机与他聊了聊《海王》参演经历。

《海王》中文版5分钟预告

　　在最新发布的5分钟《海王》预告中，林路迪饰演的穆克跟随反派黑鲼蝠登场，红色装甲、发光面罩、可以喷火的武器手臂，一身行头十分高科技。
 
　　他穿墙破壁、对海后湄拉穷追不舍，这一片段在5分钟的预告中足足撑满半分钟，甚至远超过黑蝠鲼对付海王的画面，是预告最精彩和最重要的场面之一。



5分钟预告中的穆克将军

　　在漫画中，穆克角色首先亮相于2013年的《海王#7》中，他是亚特兰蒂斯军队“战争之师”（Men-of-War）的首领。穆克最早效忠于海王的哥哥奥姆，当海王亚瑟夺位、成为新的亚特兰蒂斯国王之后，他又转向效忠海王。但是他与奥姆的联系并没有完全切断。当奥姆变得更加邪恶，并想推翻海王亚瑟宝座的时候，穆克又选择效忠于前主人。

漫画中的穆克形象

　　通过预告，我们了解到穆克站在了与海王、海后相反的一面。林路迪也确认，影片中穆克的角色，“并非效忠于某一位国王，而是效忠于王位本身”。

　　林路迪透露，影片中他主要跟“海后”艾梅柏·希尔德、海王哥哥帕特里克·威尔森，以及在片中饰演亚特兰蒂斯“军师”Nuidis Vulko的威廉·达福搭戏。

　　“他们都很有经验，而且非常友好，”林路迪说道。“记得在澳洲拍摄期间，有一次跟威廉·达福去看足球赛。他问我‘你开车还是我开车’，我就‘我开吧，因为我去过’。在足球赛场，大概有500个人排队跟达福合照，他没有拒绝任何一个人。他说，虽然是有点点麻烦，但自己小小的举动，能给别人带来很大的欢乐，这很值得。”

林路迪和《很高兴遇见你》制片人

　　林路迪出生于中国福建，成长于澳洲，和导演温子仁一样都是华裔。他表示在片场也会经常与温子仁交谈，并夸赞温子仁是“天才”，“他想法特别多，安排得特别好”。

　　他在《海王》片场工作长达五六个月时间，“这是我参与过的技术方面最为复杂的电影”。而他饰演的穆克，上妆就要花费三四个小时

　　面对影迷们的期待，林路迪也很自信。“制片人跟我说觉得非常满意。拍摄期间我也看过一些片段，还是粗剪版，非常精彩。”

　　林路迪曾在《超凡战队》中饰演黑衣战士扎克，《捉妖记》中饰演风天师。他参演的独立小成本影片《很高兴遇见·你》将于明年初上映。《海王》将于今年底登陆北美，内地上映时间待定。

作者：SaSa   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 林路迪 海王 好莱坞 华人 穆克将军
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