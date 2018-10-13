《海王》中饰演穆克将军的华裔男星林路迪，向时光网分享了他饰演的角色详情、他的片场拍摄经历等。



林路迪现身《很高兴遇见·你》首映礼









他穿墙破壁、对海后湄拉穷追不舍，这一片段在5分钟的预告中足足撑满半分钟，甚至远超过黑蝠鲼对付海王的画面，是预告最精彩和最重要的场面之一。









5分钟预告中的穆克将军





在漫画中，穆克角色首先亮相于2013年的《海王#7》中，他是亚特兰蒂斯军队“战争之师”（Men-of-War）的首领。穆克最早效忠于海王的哥哥奥姆，当海王亚瑟夺位、成为新的亚特兰蒂斯国王之后，他又转向效忠海王。但是他与奥姆的联系并没有完全切断。当奥姆变得更加邪恶，并想推翻海王亚瑟宝座的时候，穆克又选择效忠于前主人。





漫画中的穆克形象





通过预告，我们了解到穆克站在了与海王、海后相反的一面。林路迪也确认，影片中穆克的角色，“并非效忠于某一位国王，而是效忠于王位本身”。









“他们都很有经验，而且非常友好，”林路迪说道。“记得在澳洲拍摄期间，有一次跟威廉·达福去看足球赛。他问我‘你开车还是我开车’，我就‘我开吧，因为我去过’。在足球赛场，大概有500个人排队跟达福合照，他没有拒绝任何一个人。他说，虽然是有点点麻烦，但自己小小的举动，能给别人带来很大的欢乐，这很值得。”













面对影迷们的期待，林路迪也很自信。“制片人跟我说觉得非常满意。拍摄期间我也看过一些片段，还是粗剪版，非常精彩。”



