导演表示，“这部电影主要讲的是与那些轻易会被人忽略的人自然而然产生共情的过程。看到这些优秀的演员们把这个概念演绎出来是个很有趣的过程。”





故事发生在太浩湖一家没落了的旅馆里，七个陌生人聚集到一起，每个人都背负着不可告人的秘密。在那里，每个人都试图获得救赎，但事情还是变得非常可怕。





乔·哈姆描述自己饰演的FBI探员这一角色时说到，“他想做正确的事，但很不幸，他以为对的，其实是错的。因为他没能掌握全部信息。更不幸的是，他是在经历这个事件的过程中发现自己错了的。这是个很有趣的点（在这个故事中试图帮助别人），在试图帮助别人之前，你一定要弄清楚你要面对的是什么情况，而且你最好了解全部事实再做决定。”





卡莉·史派妮说到她读剧本，看到自己饰演的角色所经历的变化和反转时说，“我从来没想过自己能读完剧本。除了我这个角色的部分以外，能读到如此独特的完整剧本对我来说是一个巨大的优待。我在读剧本的过程中就一点点发现了很多处精彩的地方，读完之后又看到了人物整体的亮点。”史派妮在上一部作品《环太平洋：雷霆再起》中还在跟约翰·波耶加一起对抗外星人，这部电影则完全不一样。











德鲁·高达曾经在多部影片中担任编剧、导演、制片，创作了奈飞和漫威合作的剧集《超胆侠》，担任了《科洛弗档案》、《僵尸世界大战》、获得了奥斯卡奖提名的《火星救援》的编剧，有人问他，电影里已经有这么多角色了，那其他被剪掉的角色是因为不够精彩吗？





“不是的，所有角色都很精彩，但出现在成片中的这些演员们超额完成了任务。一开始电影就有非常鲜明的黑色电影的特点，里面有侦探、瘾君子、骗子和酒廊歌手，但我不想用这部电影去讲这些特定人群的故事，我只想讲人本身，而乔·哈姆、达科塔·约翰逊、卡莉·史派妮和刘易斯·普尔曼这些演员演出了人的本质，这部电影主要讲的是与那些轻易会被人忽略的人自然而然产生共情的过程。看到这些优秀的演员们把这个概念演绎出来是个很有趣的过程。”





《皇家酒店谋杀案》中文预告 烂番茄的主持人格雷·德雷克说电影配乐很像昆汀·塔伦蒂诺电影的风格，德鲁·高达则表达了他对这部电影配乐的想法。“在设计情节之前我就先想好了音乐该怎么做。我知道从很多个角度来看，这部电影都是关于音乐的，它讲的是在动荡时期创作音乐的过程，并且让我们明白为何在应对政治动乱时这位艺术家那么重要。我知道应该从这个点切入，并且比较任性地在一开始就把“Bernadette”（the Four Tops的歌）这首歌选为了电影的主要配乐之一，因为这首歌表现出了我想表达的很多东西。”





作为片场最年轻的演员，史派妮很开心能与这么多位老戏骨合作，她说，“在片场的感觉很美妙，我一直在学习，观察每个人。这些人都演了很多年的戏。我发现杰夫·布里吉斯在片场就会很严肃认真地饰演自己的角色，但离开片场就能放松下来；辛西娅·埃里沃会在拍摄间隙唱歌。其他时间我们会一起吵吵闹闹，大笑起来。在很短的时间里非常紧张地拍摄很多东西，这种感觉有点奇怪，但我们都相处得非常好。我会一直珍惜这段经历的。”