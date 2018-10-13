这个名单中最近又新添了一位——约翰·卡拉辛斯基将成为首位在电视剧中演绎杰克·莱恩的演员。这部由亚马逊推出的八集新剧，《杰克·莱恩》，已经在8月31日放出首集。

与《一触即发》不同，《杰克·莱恩》的故事类似原著的前传或重启，剧集用到了先前几部电影和小说的情节，呈现了一个2018年版本的杰克·莱恩。剧集最开始，观众见证了莱恩与决定他未来命运的两个人的见面，这两个人分别是维德尔·皮尔斯饰演的James Greer和艾比·考尼什饰演的Cathy Mueller。Greer在此前的电影中由詹姆斯·厄尔·琼斯和摩根·弗里曼分别演绎过，他是杰克最好的朋友，也是他的精神导师。

但剧集一开始，Greer是一名遭到降职的CIA官员，他被迫调任从事办公室的工作，而对于杰克如同童子军一样的嗅觉和天赋嗤之以鼻。杰克也第一次遇到了他未来的妻子Cathy，他发现Cathy是他前老板的女儿，而这位前老板，则打算利用杰克在政府中的新职位，谋取非法的利益。

莱恩随后发现一系列可疑的转账行为，而这些活动与一系列生物恐怖袭击有关，这些恐怖活动由一个新兴伊斯兰组织发动，而它的领导者则是一个叫做Sulelman（阿里·苏莱曼饰演）的前爱国者领导。剧集也展示了Sulelman从一名美国学生成为恐怖组织领袖的历程，以及这一转变对他家庭的影响。

这一发现也让莱恩被调至全新的领域，在Greer的陪同下，从CIA总部的办公室开始了外勤的实战工作。莱恩和Greer在最初的摩擦之后，在追踪Sulelman的过程中逐渐了解彼此，成为了朋友。同时，担任专攻传染病领域的医生的Cathy，也在医院发现了能够帮助莱恩找到Sulelman的线索。但是当她发现莱恩一直对她隐瞒自己CIA特工的真实身份时，他们之间刚刚萌芽的情感几乎被这一谎言所摧毁。

奥斯卡奖得主蒂莫西·赫顿在剧中饰演CIA行动处副部长Nathan Singer，而John Hoogenakker则在剧中饰演了一位成熟的CIA杀手Matice，他们两人也在调查中起到了关键作用。

《杰克·莱恩》由《迷失》制作人卡尔顿·库思制作，相比系列最后一部电影来说，这部剧集开启了一个成功的起点，剧集故事聚焦角色的成长以及故事本身，同时也花心思呈现了一些特效和动作场面。值得一提的是，剧中莱恩与Greer的关系变化，驱动着剧情的前进，也让故事变得更加有趣。维德尔·皮尔斯完美地塑造了Greer一角，他演绎出Greer身上粗暴和愤怒的一面，而这些事在琼斯或弗里曼的版本中不曾见过的，而且他还把卡拉辛斯基塑造的莱恩耍的团团转。

剧中有一些致敬前作的情节：比如Greer告诉莱恩第一次见总统的时候要系领带，这一幕也发生在《燃眉追击》里；又比如Greer经常会说到一些不可能实现的事情，类似“他们从来没有让我做CIA的头头”，然而这些最后却成了真。另外，剧集也赋予了Greer一角更多的维度，在他的经历中添加了职场逆袭的桥段，同时也加入了他是穆斯林的设定。

阿里·苏莱曼的表演同样值得称赞，他以精湛同时令人恐怖的表演塑造了Sulelman的形象。我在看剧的时候一直对Sulelman的背景故事表示好奇，因为剧集将他打造成一个值得同情的角色，但同时他又做出了很多令人发指的行为，这之间的差异让人对角色抱有很多的疑问。

不过这也许就是制片人想要去达到的效果。通过他的背景故事，我们知道一个好人是如何变成坏蛋的，已经他的选择对家人的影响。另一位演员John Hoogenakker所塑造的CIA杀手Matice也非常抢镜，后来我们知道Matice并不是他的真实姓名，也许最终他会被正式是John Clark，也就是威廉·达福在《燃眉追击》中饰演的角色。

如果要从剧集中挑出问题的话，可能就是艾比·考尼什的演技了。她饰演Cathy Mueller其实是没什么问题了，但是她对角色的演绎并不出众。考尼什的塑造近乎无聊，而且她所引出的支线情节也毫无悬念可言。

这部剧的生死其实很大程度上依赖于卡拉辛斯基所塑造的杰克·莱恩，我很高兴告诉大家，演员对角色的塑造非常优秀，甚至可以说是自哈里森·福特以来，最棒的版本了。卡拉辛斯基版本的杰克并非像本·阿弗莱克和克里斯·派恩演绎的超级英雄，他是一个被扔到特殊环境中的普通人，卡拉辛斯基将角色的这一特质完整地表演出来了。

但是这版的杰克·莱恩也经过了良好的训练，他曾经在海军中服过役，所以他能应付外勤任务。拉卡辛斯基将莱恩塑造成抱有理想主义的童子军形象，他需要在自己的工作现实以及他身边的世界所构成的强烈冲突间最初正确的选择，而他在其中的表演也让人信服。作为一名演员，卡拉辛斯基很好地挑起了剧集的大梁，和其他配角实现了极好的互动，特别是皮尔斯和Hoogenakker的角色。

最后，《杰克·莱恩》是一部聪明、智慧、引人入胜的剧集，并且对原著完成了很好的改编。它是《燃眉追击》后最好的杰克·莱恩作品。它在亚马逊播出期间，是平台上最棒的剧集之一，利用剧集的时长去深入探索角色和发展剧情。汤姆·克莱西的书迷会对剧中杰克·莱恩的忠实呈现感到认可，同时卡拉辛斯基和皮尔斯的表演也会为剧集加分。

以下是外媒对《杰克·莱恩》的剧评

Collider:

“在一开始，我就想说《杰克·莱恩》制片人卡尔顿·库思和Graham Roland真是找对了主演。约翰·卡拉辛斯基在剧中实现了从《办公室》中的喜剧角色到动作男星的转变，他在其中的表演非常迷人。亚马逊这部最新间谍惊悚剧的前四集，杰克·莱恩在卡拉辛斯基的塑造下并没有展现过多的个人性格。库思和Roland经过八年积累才将吉姆·哈尔伯特带到银幕之上，而剧集最终呈现效果，看上去非常流畅、昂贵，而它的主角到目前为止还算有趣。至于其他部分，我只想说，希望你之前从没看过《国土安全》。”

《纽约时报》：

“新莱恩来了，亚马逊这部时长八集、有着拗口名字的新剧《汤姆·克莱西的杰克·莱恩》为我们带来了全新版本的角色。约翰·卡拉辛斯基继亚力克·鲍德温、哈里森·福特、本·阿弗莱克和克里斯·派恩后，成为新一任的杰克·莱恩，再次演绎了他从不断声明’我只是个分析员’到拯救世界的情节。

卡拉辛斯基的表演令人信服，他赋予莱恩更专业的形象，这在福特和阿弗莱克的版本中是不曾出现的，而且他结合幼稚和成熟的性格，我们之前已经在美剧《办公室》里看见过，如今在这部剧里给角色带来更多幽默感，这也是鲍德温和派恩曾经试图去实现的。”

TV Guide:

“我只能说杰克是个迟钝的角色，也拉低了剧集的质量。他不在办公室外追捕罪犯时，总是能非常幸运地在对的时间出现在对的地点——说真的，他太幸运了，他回到华盛顿就碰到了前老板的女儿Cathy Muller。这段情节是剧集在呈现杰克·莱恩工作和塑造他性格之外的一个尝试，但是它和剧集其他情节太割裂了，就好像他们俩之间的约会像是原本打算被删掉的情节最后被剪辑师忘记剪掉了。

幸福的是，亚马逊好像花了一大笔钱来升级摄像机设备和购买机票，剧中有几处拥有全球化视野的镜头看起来好极了。剧集的摄影、剪辑都让人印象深刻，让这部剧达到了作为动作惊悚全球大制作该有的样子。剧中有一些动作镜头会比较无聊——特别是在法国公寓外拍摄的一系列场景——但是这些都在可接受范围内，况且剧中有一些镜头算得上是电视剧中最好的镜头了。另外多亏了摄影师和剪辑师们清楚如何呈现画面，剧集也得以将轻量级的冲突升华到极致。甚至是一段有关电子游戏的对话，也会让人感到紧张不已。”

《滚石》杂志：

“这部剧集非常清楚自己要做成什么样。但是其实我们并不需要另一部杰克·瑞恩的重启作品，不过这部剧看上去也不像是个绝望的老古董，剧情也没有参照《24小时》或者《国土安全》的套路来。《猎杀红色十月》在杰克·莱恩系列中堪称悬疑经典，而这部剧无法达到前者的高度，但是至少我们可以看到它的野心，同时也很好地引出了接下来的故事。就像杰克·莱恩本人，亚马逊的这部电影看上去很聪明、自信而且非常敏锐。对于一部剧集来说，拥有这些优点就已经足够了。”