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《宝贝儿》主创杨幂郭京飞亮相平遥

导演刘杰:杨幂是个好演员,不要对她有成见

2018-10-13 22:24:09 来源：Mtime时光网

《宝贝儿》主创杨幂、郭京飞、李鸿其等亮相平遥影展，导演刘杰回应选角质疑：“我找杨幂来演的时候，才知道诧异的声浪有多大，但我觉得杨幂是个好演员，希望大家不要对她的声线有成见。”
       时光网讯 10月13日，第二届平遥国际电影展进入第三天，佳作展映接连不断。由刘杰执导，杨幂郭京飞李鸿其主演的纪实风格文艺片《宝贝儿》在平遥电影节上举行亚洲首映仪式，影片主创悉数亮相红毯，并与观众和媒体进行映后交流。导演刘杰直言：“我找杨幂来演的时候，才知道诧异的声浪有多大，我也搜了搜网上的评论，知道大家会对她的声音比较敏感，但我觉得杨幂是个好演员，希望大家的关注点在电影上，不要对她的声线有成见。”

       当天还有两部新片相继在平遥举办新闻发布会，今年威尼斯国际电影节“地平线”单元最佳影片《蝠鲼》将进行中国首映，入围戛纳国际电影节“导演双周”单元的突尼斯影片《亲爱的儿子》则于平遥电影宫进行亚洲首映。两部影片的导演现身发布会，详细解读创作历程。

杨幂郭京飞李鸿其亮相平遥影展 
《宝贝儿》每个细节都是细心揣摩的结果

       此次，刘杰导演带着新作《宝贝儿》来到平遥国际电影展，在这里举行该片的亚洲首映。当天的红毯仪式设在室外，气温非常低，杨幂身穿一袭清凉短裙出现，直接被冻到瑟瑟发抖，可谓是十分敬业。杨幂在现场说“这次非常荣幸出演这个角色，还特意学了方言和手语。虽然很难但很值得。”大幂幂还不忘开玩笑说，“没想到是室外红毯，如果今天没有被‘冻死’，希望未来有机会挑战更多新角色。”

       影片风格独特，长镜头的运用令无数观众倍感惊艳，导演刘杰表示对长镜头其实没有“偏爱”：“没有特意要求长镜头，但这种形式可以不打断演员的表演，是记录真实的一种重要方式。”

       除了拍摄方式独具特色，影片对人物细节的刻画也十分考究。杨幂表示：“来拍摄的时候不知道需要说南京话，来了之后导演就跟我说‘试试吧’。于是就做了尝试，大家现在看到的每个细节，都是细心揣摩之后的成果。”

       在影片《宝贝儿》中没有一句台词、完全用手语表演的李鸿其表示：“手语是一种我们不熟悉的语言，其实无论我们用肢体、还是用语言表达，只要感情是真实的，就没有什么差别。”而另一位男主演郭京飞则为了呈现角色状态，三天三夜不睡觉。电影《宝贝儿》讲述了一个因为严重先天缺陷而被父母抛弃的弃儿江萌（杨幂 饰），拯救另一个被父母宣判了“死刑”的缺陷婴儿的故事。

《亲爱的儿子》探讨恐怖主义下的绝望
《蝠鲼》主创亮相平遥国际电影展 

       当天电影《亲爱的儿子》举行了新闻发布会，导演穆罕默德·本·阿提亚出席，平遥国际电影展艺术总监马可·穆勒与导演探讨了如何通过镜头运用展示人物和故事间的冲突。“卧虎”单元入围影片《亲爱的儿子》是一部突尼斯电影，该片讲述了青年塞米不辞而别，只身前往叙利亚参与恐怖组织，他的父亲踏上寻子之路，才发现父子之间早已存在着难以调和的矛盾。

       谈及影片涉及的恐怖主义话题，穆罕默德·本·阿提亚认为，恐怖主义不仅仅是恐怖这么简单，在恐怖主义下是一种绝望，在绝望上做文章才更详细。自己并不妄想把恐怖主义对青少年的影响讲出来：“很多时候我们都认为恐怖主义是因为经济原因，但最后会发现更多是生活、家庭、或者其他因素。影片前面有些伏笔，比如这个孩子总是有点别扭，在生活中，或者和女孩子相处之中都有不太舒服的状态。”

       致力于发掘独特类型电影作者的“藏龙”单元，将于12日晚在露天剧场“站台”放映今年威尼斯电影节“地平线”单元最佳影片《蝠鲼》。泰国导演普蒂邦·阿朗潘中午现身新闻发布会，《蝠鲼》是他的首部电影长片。

       该片从2010年便开始构思，普蒂邦·阿朗潘分享了影片的创作历程。构思始于2009年，他在泰缅边界的界河旁感受到人为制造的界限，萌生了将这种边界抽象表达出来的想法。他透露，《蝠鲼》剧本只有薄薄30页，自己只想讲个简单的故事，片名是开拍前一周才定下来的。

       影片讲述了泰国沿海村庄，一位青年渔夫在丛林中将一为陌生男子救回了家中，并为他取名通猜。两个男人开始一起生活，并慢慢在彼此之间产生了无言的牵系，渔夫用来吸引蝠鲼（即魔鬼鱼）的闪亮宝石象征着他们之间的友情。一天晚上渔夫出海打渔再也没有归来，于是通猜渐渐开始接管渔夫的生活，包括他的房子，他的工作，以及他的前妻。影片使用充满探索性的想象来叙事，探讨身份的不确定性。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 平遥国际电影展 宝贝儿 杨幂 郭京飞
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