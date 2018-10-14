James M. Emswiller
时光网讯 汤姆·汉克斯
主演的未定名罗杰斯先生电影（又名《你是我的朋友》）近日在拍摄时，一位混音工作人员不慎从二楼阳台上摔下，不幸身亡。索尼影业发布声明称死者身份为剧组61岁的混音师James M. Emswiller，并表示：“这是一场毁灭性的悲剧，电影公司正在调查此事，我们为James的亲人、朋友和同事祈祷。”
影片拍摄已被叫停。由于警方调查正在进行，目前尚不清楚何时恢复拍摄。
据悉，James M. Emswiller从业30多年，曾凭电视电影《Bessie》获艾美奖，也参与《复仇者联盟》
等影片的混音。有外媒报道称，James M. Emswiller在休息期间身体不适，导致他从阳台上摔了下来，不排除心脏病发作的可能性。警方没有怀疑这是一起谋杀，但表示这名男子是在电影休息时间从阳台上摔下来的。
据了解，这部未定名的罗杰斯先生电影由女导演玛丽埃尔·海勒
执导，定档2019年10月18日，目标锁定颁奖季。除了拍摄延期外，不知道这场意外对影片是否会造成其他影响。
汤姆·汉克斯所扮演的弗雷德·罗杰斯是美国著名儿童节目主持人，他主持的《罗杰斯先生的左邻右舍》（Mr. Rogers' Neighborhood）1968年开始播出，一共895集并不断重播，最后一次播出为2001年。这档节目见证了数代美国人的成长，影响深远。