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汤姆汉克斯新片片场坠亡者身份确认

资深混音师曾获艾美奖 电影拍摄被叫停

2018-10-14 09:09:29 来源：Mtime时光网

索尼影业发布声明称死者身份为剧组混音师James M. Emswiller，并表示：“这是一场毁灭性的悲剧，电影公司正在调查此事，我们为James的亲人、朋友和同事祈祷。”影片拍摄已被叫停。
James M. Emswiller

　　时光网讯  汤姆·汉克斯主演的未定名罗杰斯先生电影（又名《你是我的朋友》）近日在拍摄时，一位混音工作人员不慎从二楼阳台上摔下，不幸身亡。索尼影业发布声明称死者身份为剧组61岁的混音师James M. Emswiller，并表示：“这是一场毁灭性的悲剧，电影公司正在调查此事，我们为James的亲人、朋友和同事祈祷。”

　　影片拍摄已被叫停。由于警方调查正在进行，目前尚不清楚何时恢复拍摄。

事故片场

　　据悉，James M. Emswiller从业30多年，曾凭电视电影《Bessie》获艾美奖，也参与《复仇者联盟》等影片的混音。有外媒报道称，James M. Emswiller在休息期间身体不适，导致他从阳台上摔了下来，不排除心脏病发作的可能性。警方没有怀疑这是一起谋杀，但表示这名男子是在电影休息时间从阳台上摔下来的。

汤姆·汉克斯定妆照

　　据了解，这部未定名的罗杰斯先生电影由女导演玛丽埃尔·海勒执导，定档2019年10月18日，目标锁定颁奖季。除了拍摄延期外，不知道这场意外对影片是否会造成其他影响。

　　汤姆·汉克斯所扮演的弗雷德·罗杰斯是美国著名儿童节目主持人，他主持的《罗杰斯先生的左邻右舍》（Mr. Rogers' Neighborhood）1968年开始播出，一共895集并不断重播，最后一次播出为2001年。这档节目见证了数代美国人的成长，影响深远。

   编辑：hello王小羊

关键词： 汤姆汉克斯 片场 坠亡 混音师
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汤姆·汉克斯

汤姆·汉克斯

Tom Hanks

职业：演员 | 制作人

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