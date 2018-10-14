索尼影业发布声明称死者身份为剧组混音师James M. Emswiller，并表示：“这是一场毁灭性的悲剧，电影公司正在调查此事，我们为James的亲人、朋友和同事祈祷。”影片拍摄已被叫停。

编辑：hello王小羊