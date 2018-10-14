导演罗伯·科恩曾经一手创造了如今红遍全球的《速度与激情》系列，并执导过《木乃伊3》等知名动作片。《飓风奇劫》是他谋划多年，将天灾与人祸融为一体的惊险动作片。





届时观众将可以在大银幕上欣赏到在飓风袭来之时的一场精心谋划的劫案，以及一位出色的女探员和两位对飓风怀有童年阴影的青年联手，对抗一群全副武装的劫匪，并演绎一场在“飓风眼”中打败所有敌手，成功反杀的精彩故事。





影片讲述了一群劫匪趁超级飓风来袭的契机，密谋抢劫一批价值六亿，即将被销毁的小面额美钞，而当飓风达到致命的五级之后，一切精心部署都被打乱。掌握着金库密码的女探员与滞留在当地的气象学家两兄弟一道，冒着飓风和劫匪的威胁，经历一连串惊心动魄的打斗，终于保住了这批美钞。





作为一部特效动作片，《飓风奇劫》最大的看点就在于致命的五级飓风，连重型卡车也能被卷上天空，而男女主角为了保住六亿美钞，必须一面跟飓风赛跑，一面跟穷凶极恶的劫匪做殊死搏斗。





预告片中，山雨欲来风满楼的危机感，当飓风来袭时，房倒屋塌的惨况，以及伴随着飓风袭来的巨浪，所有场面一应俱全，带给观众不寒而栗的观影体验。而同时，男女主角还必须在飓风中求生存，用钢索固定自己不被飓风卷走，用铝盖当武器，借助风力与全副武装的劫匪对抗，甚至在狂风之中跳车。





曾经三次出演《飓风营救》的玛姬·格蕾丝这一次摇身一变，从被父亲营救的乖乖女，变成背负着重任的铁血女探员，除了要保住六亿美钞之外，她还必须保住自己和两名同伴的性命，而要做到这一点，她必须无条件信任刚结识的两位同伴。





来自英伦的新星托比·凯贝尔与曾经出演《真爱如血》的澳籍演员瑞恩·柯万腾在影片中分别饰演一对兄弟，25年前因为弟弟凯贝尔的任性，导致他们的父亲葬身飓风之中，为此哥哥一直对弟弟心有芥蒂。而当飓风再次来袭时，这对兄弟不离不弃，为了对方都宁愿舍弃自己的性命，终于成功地活了下来，并阻止了一场巨大的阴谋。

编辑：hello王小羊