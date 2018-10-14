第23届釜山电影节落幕，由崔斯韦执导、张震和倪妮领衔主演的《雪暴》和韩国导演权万基的作品《呼吸》共同捧得主竞赛单元新浪潮大奖。





张震倪妮《雪暴》捧新浪潮奖 电影《雪暴》全新概念海报





今年主竞赛单元新浪潮大奖归属崔斯韦执导、张震和倪妮领衔主演的《雪暴》和韩国导演权万基的作品《呼吸》。为了纪念已故金志锡选片人而在本届电影节最新设立的“志锡奖”授予了中国导演张唯的作品《亚当的肋骨》和阿富汗导演Jamshid MAHMOUDI导演的作品《Rona, Azim′s Mother》。





在颁奖典礼上，导演崔斯韦表示，非常高兴能获此殊荣，感谢主创团队对他的信任，感谢演员们在零下三十度的极端环境中非常敬业地完成了拍摄，也感谢组委会和观众对他导演处女作的肯定。

同时电影《雪暴》还于今天公布了一张概念海报，图中，一杆猎枪的枪口火花四溢，在喷薄而出的白雾中，出现了张震、倪妮、廖凡和黄觉的面庞，他们身后的松树和雪山，象征着呵气成冰的极寒环境，而海报正中央“雪白，血红”四个大字，又暗示着在这片白茫茫的干净雪地上，有血腥的惊人命案即将发生。





片中的故事发生在一座极北的边陲小镇，一伙穷凶极恶、作案手法老道的悍匪为褫夺黄金，打劫运金车，并借助大雪掩盖了所有犯罪痕迹。为了给牺牲的战友报仇雪恨，警察王康浩（张震饰）暗地里搜集证据，熟悉地形，终于在一场灾难级的暴雪降临时，与谋财害命的悍匪发生了惊心动魄的正面对决。





《叶问外传：张天志》闭幕釜山电影节 《张天志》海报





香港功夫片《叶问外传：张天志》作为闭幕影片当晚亮相第23届釜山国际电影节，导演袁和平，与监制黄百鸣率剧组众主创张晋、柳岩、郑嘉颖、周秀娜、谭耀文，以及编剧黄子桓一起现身了第23届釜山电影节的闭幕红毯。





该片讲述了咏春传人张天志在惜败叶问后，如何走出内心阴霾，用传统功夫抗击外商毒贩，重唤咏春精神的传奇故事。





影片由袁和平执导，黄百鸣、甄子丹监制，张晋、戴夫·巴蒂斯塔（Dave Bautista）、柳岩领衔主演，杨紫琼、托尼·贾（Tony Jaa）特别演出，郑嘉颖、周秀娜、释彦能、谭耀文主演。





全新起点取得“一半的成功” 第23届釜山电影节海报









当晚李永宽理事长和缺席开幕式的吴巨敦釜山市长也一同走上了红毯。在闭幕式前一日电影节组委会举行的总结新闻发布会上，李永宽理事长评价本届电影节取得了“正常化与和解的一半的成功“。





李永宽理事长解释道：”虽然在某种程度上，我们看到了电影节和解和正常化的可能性，但并没有完全达到这一目标。只是，我们看到了再次前进的充分的可能性。“





此外，本届电影节的特别功劳奖授予了已故洪英哲韩国电影资料研究院院长。而年度演员奖则花落《美琪》女主角李珠英和《我们的身体》女主角崔熙瑞两位女演员。

编辑：ruo