李鸿其两部新片《宝贝儿》和《幸福城市》入围平遥影展备受关注。塞尔维亚电影《空间》、韩国导演洪尚秀新片《江边旅馆》亚洲首映，平遥影展第四天红毯进入“山西日”。





多伦多获奖影片《幸福城市》首映

李鸿其两部新片接连亮相平遥备受关注





“藏龙”单元入围影片《幸福城市》是导演何蔚庭的最新力作，是多伦多国际电影节“站台”单元最佳影片奖得主，该单元以贾樟柯第二部影片《站台》命名。该片描述了一个平凡男人，在三个不同季节的夜晚，经历了他人生中三个重大转变的故事。





主演李鸿其在发布会现场真诚分享了拍摄中的故事，拍摄《幸福城市》时，导演何蔚庭使用的是过期富士胶片，这是一次大胆而冒险的尝试，李鸿其称，现在用胶片拍的机会越来越少，也是一个不小的挑战：“当我在酝酿情绪时，摄影师已经在拍摄了，我必须要在更精准的情况下去做好。”





该片主演丁宁坦言，自己在片中饰演的王姐这一角色很厚重、黑暗，这是“当演员以来挑战最大的角色”，她听到要用35mm胶片拍摄时就立刻答应了：“用胶片因为怕浪费大家会有压力，会更聚精会神，在数码世界里会比较少有那种专注。”





被问及此前有当导演的想法，李鸿其透露，自己高中和大学都是学导演的，因此有一份导演思维：“我理解导演要的是什么”。问及做导演的计划，他十分谦虚，称自己“还在学习，学习写剧本。我一直在写剧本，一直找不到资金，所以在继续努力。”李鸿其近年来表现颇为亮眼，曾获第52届台湾电影金马奖最佳新人奖，此次平遥国际电影展，他有两部新作入围，分别是《幸福城市》和《宝贝儿》。





塞尔维亚电影《空间》平遥首映

展现巴尔干地区战后故事





1014日上午，塞尔维亚电影《空间》导演奥格根·格拉夫与制片人史蒂芬·伊万西奇出席了新闻发布会。平遥国际电影艺术总监马可·穆勒称奥格根·格拉夫为最近几年巴尔干地区最好的导演，他的短片和纪录片曾入选多个国际电影节，《空间》是他的第一部剧情长片。





《空间》展现的是巴尔干地区的战后结果，被评价为“世界上难度最大的题材”，奥格根·格拉夫现场分享了创作历程。据他介绍，影片发生的背景是巴尔干地区纷乱战争不断的时期，还有北约轰炸南联盟这段时间，这都是他童年所经历过的，至今记忆犹新：“相比大银幕上的形象，更重要的是观众心中的景象。我列举墓里的物品就写了20多页。”





洪尚秀新片《江边旅馆》亚洲首映

平遥影展第四天红毯进入“山西日”





此外，14日首映的片单十分抢眼。由韩国导演洪尚秀执导，纪柱峰、金敏喜主演的《江边旅馆》在平遥电影宫“小城之春”进行亚洲首映，男主角纪柱峰凭借此片获得洛迦诺国际电影节最佳男演员，备受影迷期待。





平遥国际电影展从14日进入“山西日”，与山西有关的影片和活动成为重点。14日晚，“从山西出发”单元的首部影片《片警宝音》在平遥首映。该片根据内蒙古自治区巴彦淖尔市派出所民警宝音德力格尔的真实事迹改编，导演为山西籍导演杨瑾，他的作品《二冬》曾获釜山国际电影节亚洲新潮流评委会特别奖，《有人赞美聪慧，有人则不》入围柏林国际电影节儿童单元，其摄影作品《告诉他，我乘白鹤去了》在威尼斯电影节地平线单元首映、《我的青春期》入围东京国际电影节主竞赛单元。

编辑：隐饮