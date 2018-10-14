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《向阳的日子》首映曝终极预告&海报

导演：电影市场需要一些不一样的口味

2018-10-14 22:41:06 来源：Mtime时光网

导演张罗平表示，现在的电影市场需要一些不一样的口味来选择，“终于要上这盘青菜了！”

《向阳的日子》终极预告

      时光网讯 10月14日，由青年导演张罗平执导，雒海夫担任制片人，吴超、海尔夫、王力可、吕聿来、金喜联合主演的电影《向阳的日子》在北京举办首映发布会。导演张罗平携主演吴超海尔夫吕聿来、金喜到场与媒体分享影片创作历程，导演圈内好友许嵩、张俪等到场支持。发布会当天，《向阳的日子》曝光终极预告和海报，并宣布正式开启全国路演。

      电影中，主角张向阳1岁的时候母亲病逝，父亲张恒远再婚，向阳跟着奶奶在大伯家长大。向阳10岁的时候，奶奶去世，张向阳不得不回到新家。面对与自己生疏淡漠的儿子，张恒远感到非常歉疚，主动亲近向阳，花更多时间陪伴向阳，父子间的奇葩相处笑料不断，向阳也渐渐接受了这个像大孩子一样特立独行的奇葩父亲。

      青年歌手许嵩到首映礼现场支持影片，他表示自己很早就看过《向阳的日子》初剪版，希望好友张罗平耗时两年打磨的作品能得到更多关注，“我是他的好朋友，也是他的忠实粉丝，他一直坚持自己的电影梦，希望能有更多像他一样真诚热爱电影事业的人拍出好的电影。《向阳的日子》这部电影不仅触动了我内心，它还有一种神秘的力量推动着我，它具有一种宁静的力量感，不同寻常。”

      导演张罗平表示，现在的电影市场需要一些不一样的口味来选择，“终于要上这盘青菜了！希望大家多包容多给意见，我相信自己还会有更多进步空间。”
 
      首映礼现场，影片的终结预告和海报曝光。据悉，《向阳的日子》终极海报由设计师梁磊操刀，以绿色为主色调，海尔夫饰演的张向阳面朝阳光，在丛林中寻梦，渴望新生，他周围的植物万物复苏，互相辉映生机盎然。同时曝光的终极预告则展现了一对父子从疏远到亲近的过程。

      《向阳的日子》此前曾获得2018年上海国际电影节亚洲新人奖“最佳摄影”提名、2017年奥本国际青少年电影节“最佳故事儿童片”等奖项。影片将于10月19日全国上映。

   编辑：羊羊

关键词： 向阳的日子 张罗平 许嵩
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向阳的日子

向阳的日子 (2018)

0.0

导演：张罗平

主演：王力可 吴超

在线播放

张罗平

张罗平

职业：导演 | 编剧

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吕聿来

吕聿来

Yulai Lu

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