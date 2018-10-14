导演张罗平表示，现在的电影市场需要一些不一样的口味来选择，“终于要上这盘青菜了！”





电影中，主角张向阳1岁的时候母亲病逝，父亲张恒远再婚，向阳跟着奶奶在大伯家长大。向阳10岁的时候，奶奶去世，张向阳不得不回到新家。面对与自己生疏淡漠的儿子，张恒远感到非常歉疚，主动亲近向阳，花更多时间陪伴向阳，父子间的奇葩相处笑料不断，向阳也渐渐接受了这个像大孩子一样特立独行的奇葩父亲。





青年歌手许嵩到首映礼现场支持影片，他表示自己很早就看过《向阳的日子》初剪版，希望好友张罗平耗时两年打磨的作品能得到更多关注，“我是他的好朋友，也是他的忠实粉丝，他一直坚持自己的电影梦，希望能有更多像他一样真诚热爱电影事业的人拍出好的电影。《向阳的日子》这部电影不仅触动了我内心，它还有一种神秘的力量推动着我，它具有一种宁静的力量感，不同寻常。”





导演张罗平表示，现在的电影市场需要一些不一样的口味来选择，“终于要上这盘青菜了！希望大家多包容多给意见，我相信自己还会有更多进步空间。”

首映礼现场，影片的终结预告和海报曝光。据悉，《向阳的日子》终极海报由设计师梁磊操刀，以绿色为主色调，海尔夫饰演的张向阳面朝阳光，在丛林中寻梦，渴望新生，他周围的植物万物复苏，互相辉映生机盎然。同时曝光的终极预告则展现了一对父子从疏远到亲近的过程。





《向阳的日子》此前曾获得2018年上海国际电影节亚洲新人奖“最佳摄影”提名、2017年奥本国际青少年电影节“最佳故事儿童片”等奖项。影片将于10月19日全国上映。

编辑：羊羊