《无双》票房剑指10亿，庄文强接受时光网独家专访答疑。他说，与《非常嫌疑犯》不同，《无双》最大的反转就是李问这个角色，当不成的主角、得不到的爱情，“失败者的意义”专属《无双》。









谁是真正的“画家”？导演为何选择用阿尔布雷特·丢勒的铜版画《骑士、死神与魔鬼》成为一个李问分裂成“两个人”的道具？酒店内讧一段的逻辑顺序是什么？李问和秀清都死了吗？李问是不是双鱼座？难道你看片时不会恍惚发哥和郭天王再靠近一点点，就亲上去了吗……随着电影热映，观众对于《无双》的疑问五花八门。







《非常嫌疑犯》









两部电影的故事都是从一名“小角色”的自述开始，两人描述的大boss都是如幽灵一般神秘莫测的人物，“小角色”利用路人的外表和超高的智商就地取材，编造了一个天衣无缝的故事，而随着解谜步步深入，观众才恍然大悟，原来这位虚构的幕后大佬就是男主本人。





庄文强





庄文强接受时光网独家专访时说，与《非常嫌疑犯》不同，《无双》最大的反转就是李问这个角色，从做假钞，到做假人生，到爱情也能做假。对李问的设计既推动剧情也适合反转，而且是一反再反。当不成的主角、得不到的爱情、圆不了的美梦，“失败者的意义”才是《无双》最珍贵的。