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《无双》所有疑点，导演全部回应在这篇

让庄文强告诉你为什么它不是《非常嫌疑犯》

2018-10-15 08:57:47 来源：Mtime时光网

《无双》票房剑指10亿，庄文强接受时光网独家专访答疑。他说，与《非常嫌疑犯》不同，《无双》最大的反转就是李问这个角色，当不成的主角、得不到的爱情，“失败者的意义”专属《无双》。
《无双》

　　时光网特稿   22年前，当凯文·史派西凭借《非常嫌疑犯》获得第68届奥斯卡最佳男配角时，他讲了一句话：“我每天都会问自己，到底谁是Keyzer Soze，其实对我来说，Keyzer Soze就是这部戏的导演——布莱恩·辛格，在幕后掌控着一切的那个人。”

　　而对时下第一热片《无双》来讲，在幕后掌控一切的人既不是优雅又残暴的周润发，也不是彻头彻尾的可怜虫郭富城，而是导演庄文强。这部电影在本周内将冲击10亿元大关，早已刷新香港警匪片在内地的票房新纪录。

　　谁是真正的“画家”？导演为何选择用阿尔布雷特·丢勒的铜版画《骑士、死神与魔鬼》成为一个李问分裂成“两个人”的道具？酒店内讧一段的逻辑顺序是什么？李问和秀清都死了吗？李问是不是双鱼座？难道你看片时不会恍惚发哥和郭天王再靠近一点点，就亲上去了吗……随着电影热映，观众对于《无双》的疑问五花八门。


《非常嫌疑犯》

　　更有不少人拿《无双》和被捧上神坛的《非常嫌疑犯》做比较。后者编剧克里斯托夫·迈考利1996年也拿到奥斯卡最佳原创编剧，今年他又打造了大热门《碟中谍6》

　　两部电影的故事都是从一名“小角色”的自述开始，两人描述的大boss都是如幽灵一般神秘莫测的人物，“小角色”利用路人的外表和超高的智商就地取材，编造了一个天衣无缝的故事，而随着解谜步步深入，观众才恍然大悟，原来这位虚构的幕后大佬就是男主本人。

庄文强

　　庄文强接受时光网独家专访时说，与《非常嫌疑犯》不同，《无双》最大的反转就是李问这个角色，从做假钞，到做假人生，到爱情也能做假。对李问的设计既推动剧情也适合反转，而且是一反再反。当不成的主角、得不到的爱情、圆不了的美梦，“失败者的意义”才是《无双》最珍贵的。

作者：王小羊   编辑：hello王小羊

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关键词： 无双 庄文强 非常嫌疑犯 周润发 郭富城 10亿

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