《毒液》轻松蝉联北美周末冠军，北美累计票房已达1.43亿美元，《一个明星的诞生》走势稳健稳居第二，《登月第一人》开画乏力排名第三，险胜《鸡皮疙瘩2》。

《毒液》蝉联北美周末票房冠军



















《登月第一人》表现不如预期





影片在烂番茄网站得到71%的中等媒体评价，评论称“演员表现出色且充满黑色暴力美学，带给观众纯粹的爆米花娱乐；但是成片叙事混乱，同时缺乏支撑起140多分钟片长的情节转折”。影片的开画成绩只有2012年上映的《林中小屋》（开局1474万美元）的一半，同时表现也远不及锤哥主演的上部非“复联”电影《12勇士》（开局1580万美元）。







