时光网讯
北美市场上周末再迎来三部大规模开画的新片，虽然都未能冲击到老片的统治地位，但也让本就火热的市场锦上添花。索尼发行的漫改电影《毒液：致命守护者》
次周末再收3570万美元，有惊无险地蝉联北美周末票房冠军，北美累计票房已高达1.43亿美元。在《毒液》的助攻下，索尼影业在北美市场的年度累计票房已成功突破10亿美元大关，即将追平去年全年10.54亿的总收入，创下自2014年以来的业绩新高。
华纳发行的音乐爱情片《一个明星的诞生》
次周末再收2800万美元，再次不敌《毒液》而屈居周末亚军；影片仅比开画周末下跌三成多，累计票房也已超过9400万美元。
环球的发行的历史传记片《登月第一人》首周末仅开出1650万美元，不敌两部余威强劲的老片，排在周末榜第三位。
索尼发行的家庭奇幻续集《鸡皮疙瘩2：魔书历险》
开画周末也进账超1600万美元，屈居周末榜第四。
10月本是北美影市的传统淡季之一，但是在《毒液》和《一个明星的诞生》坚挺走势加持下，上周末延续了大盘远高于历史同期平均的火爆表现。2018年第41周周末前12名影片累计报收1.31亿美元，周末大盘环比回落23%；不过，大盘也比《忌日快乐》开画夺冠的去年同期（大盘9330万美元）再次暴涨四成。
截止周日，10月累计票房已达4.2亿美元，已比强片匮乏的去年同期暴涨51%。本周末，市场还将迎来颇具实力的恐怖新片《万圣节》
（业界预期开画将超6000万美元），看来2014年保持的10月大盘历史纪录（7.58亿美元）即将被改写。
华纳出品的动画电影《雪怪大冒险》
周末再收930万美元，退居周末榜第五；影片将周末跌幅控制在四成以内，北美累计票房已超5700万美元。
福斯出品的新黑色悬疑电影《皇家酒店谋杀案》
自周五起在北美2808家影院开画，首映三天斩获723万美元（包含58万周四提前场），仅排在周末票房第八。本片是导演德鲁·高达和“雷神”克里斯·海姆斯沃斯继《林中小屋》后的再度合作，故事讲述的是七个身怀不同秘密的陌生人，在太浩湖充满黑暗历史的皇家酒店中见面；在一个命中注定要发生大事儿的夜晚，在一切都变得无可挽回之前，每个人都只有一次最后救赎的机会。
影片在烂番茄网站得到71%的中等媒体评价，评论称“演员表现出色且充满黑色暴力美学，带给观众纯粹的爆米花娱乐；但是成片叙事混乱，同时缺乏支撑起140多分钟片长的情节转折”。影片的开画成绩只有2012年上映的《林中小屋》（开局1474万美元）的一半，同时表现也远不及锤哥主演的上部非“复联”电影《12勇士》（开局1580万美元）。
亚马逊影业发行的剧情片《漂亮男孩》
上周末开始在四家影院进行点映，周末收入22.1万美元，排在周末第18名。影片讲述由史蒂夫·卡瑞尔饰演的父亲，帮助蒂莫西·柴勒梅德饰演的儿子戒除药物上瘾的历程。其点映馆均达5.5万美元，表现尚可。不过，影片在烂番茄网站仅录得64%的媒体好评率，口碑仅为及格水平，基本无望参与本届颁奖季的竞争。
北美周末票房前十名 2018.10.12- 10.14（单位：万美元）