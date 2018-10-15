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乌尔善《封神三部曲》首发概念海报

经典角色皆在其中 “阴阳之战”呼之欲出

2018-10-15 10:05:32 来源：Mtime时光网

《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情节密切相关的人物线索与故事脉络。放大聚焦海报上的每一处细节，处处都是人们耳熟能详的角色和典故。

“阴阳之战”动态海报

　　时光网讯  备受关注的华语系列电影《封神三部曲》今日发布概念海报。海报以“阴阳之战”为主题，以中国传统的太极为原型，借助翻腾汹涌的真元之气，呈现了一个遥远而深邃的上古宇宙，并以细腻的笔触刻画了金戈铁马的激烈战争场面。

　　“天地成于元气。”《封神三部曲》此款概念海报由影片导演乌尔善亲自提出创意，最初的设计构想正是以“气”为基本元素，由此衍生、幻化出宇宙、天地、万物、人神。古老而神秘的太极阴阳图，描绘了古代道家思想“（阴阳）二气交感，化生万物”的宇宙观，而这也正是经典名著《封神演义》的哲学基础。

　　但是，乌尔善导演拒绝简单化的符号复制与拼贴，而是要从文化源起的本意出发，创造一个充满流动与变化、对立与统一的“封神宇宙”。在他的概念中，太极阴阳应当具有立体的空间感，以及周流不息的运动感。此次同步发布的动态版海报，便借助当代多媒体手段突出了该款概念海报中的空间感和运动感。

　　《封神三部曲》自公布以来，这部体量惊人的史诗电影将如何演绎封神原著，是一个格外令人浮想联翩的悬念。此次发布的首款概念海报，则暗藏着与电影情节密切相关的人物线索与故事脉络。放大聚焦海报上的每一处细节，处处都是人们耳熟能详的角色和典故。

　　英姿勃发的少年姬发迎战来势汹汹的纣王，身骑“四不相”的姜子牙与驾驭墨麒麟的闻太师遥相呼应；云端之上，元始天尊携昆仑众仙俯瞰战况；乱石丛中，现出原形的九尾狐妲己率各路魔怪张狂作乱；灵气十足的哪吒、长发飘逸的杨戬、性格不羁的雷震子、女中豪杰邓婵玉……千百年来耳熟能详的经典角色皆在其中。

　　值得一提的是，此款概念海报中还出现了诸多身份神秘的人物，并且其中一些角色的位置非常醒目，这些角色将在电影故事中发挥什么样的作用？海报之中又隐藏了哪些值得期待的情节？这一切都将待到电影上映时才会揭晓。

　　据悉，《封神三部曲》目前正在紧张拍摄中，预计将于2020年、2021年、2022年上映。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 乌尔善 封神三部曲 概念海报
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