《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情节密切相关的人物线索与故事脉络。放大聚焦海报上的每一处细节，处处都是人们耳熟能详的角色和典故。









但是，乌尔善导演拒绝简单化的符号复制与拼贴，而是要从文化源起的本意出发，创造一个充满流动与变化、对立与统一的“封神宇宙”。在他的概念中，太极阴阳应当具有立体的空间感，以及周流不息的运动感。此次同步发布的动态版海报，便借助当代多媒体手段突出了该款概念海报中的空间感和运动感。





《封神三部曲》自公布以来，这部体量惊人的史诗电影将如何演绎封神原著，是一个格外令人浮想联翩的悬念。此次发布的首款概念海报，则暗藏着与电影情节密切相关的人物线索与故事脉络。放大聚焦海报上的每一处细节，处处都是人们耳熟能详的角色和典故。





英姿勃发的少年姬发迎战来势汹汹的纣王，身骑“四不相”的姜子牙与驾驭墨麒麟的闻太师遥相呼应；云端之上，元始天尊携昆仑众仙俯瞰战况；乱石丛中，现出原形的九尾狐妲己率各路魔怪张狂作乱；灵气十足的哪吒、长发飘逸的杨戬、性格不羁的雷震子、女中豪杰邓婵玉……千百年来耳熟能详的经典角色皆在其中。





值得一提的是，此款概念海报中还出现了诸多身份神秘的人物，并且其中一些角色的位置非常醒目，这些角色将在电影故事中发挥什么样的作用？海报之中又隐藏了哪些值得期待的情节？这一切都将待到电影上映时才会揭晓。





据悉，《封神三部曲》目前正在紧张拍摄中，预计将于2020年、2021年、2022年上映。

编辑：hello王小羊