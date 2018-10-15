网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

大盘惨淡！新片乏力，国庆老片强撑

《无双》破9亿蝉联周冠 《嗝嗝老师》首周3000万

2018-10-15 10:46:40 来源：Mtime时光网

上周内地票房仅报收6.52亿，较国庆黄金周19.06亿的成绩暴跌65.8%。
      时光网讯 继国庆档票房成绩大幅下滑后，10月新片乏力的问题进一步凸显。上周内地票房仅报收6.52亿，较国庆黄金周19.06亿的成绩暴跌65.8%。



      国庆档票房冠军《无双》蝉联上周票房冠军，《影》《找到你》《李茶的姑妈》《胖子行动队》位居周票房二三四五名。也就是说，上周票房前五名被国庆档老片包揽，新片集体哑火。



      《无双》上周报收票房2.58亿，蝉联周票房冠军，累计票房9.42亿。未来，《无双》将成为今年国庆档唯一总票房迈过10亿线的电影。

      在今年上映的国产片中，《无双》已于上周超越《超时空同居》（8.99亿），暂居2018国产片票房榜第八名。

      此前，在内地最卖座的香港警匪片应属2016年上映的《寒战2》，该片总票房6.76亿。《无双》已经大幅刷新这一票房纪录。

      同时，《无双》的总成绩也有望超越周润发、郭富城合作的另一部电影《西游记之大闹天宫》（10.44亿）。在香港演员任男一号的电影中，目前票房最高的作品为2017年的《功夫瑜伽》，主演成龙，票房17.48亿。



      张艺谋新片《影》上周报收票房1.04亿，位居周票房亚军，累计票房5.57亿。

      两年前，张艺谋刚刚凭借《长城》（11.75亿）刷新了自己的单片票房纪录，《影》的票房成绩与之相去甚远。而张艺谋导演作品中，第二卖座的电影是2011年的《金陵十三钗》，票房6.06亿，《影》有望超越这一成绩。

      近年来，国产古装片式微，《影》的成绩暂居今年国产古装片票房第四名（前三名分别为《捉妖记2》《西游记之女儿国》《狄仁杰之四大天王》）。



      姚晨、马伊琍主演，与韩国片《迷失：消失的女人》一本两拍的《找到你》上周报收9300万，位居周票房季军，累计票房1.53亿。

      上周六开始，《找到你》单日票房反超《影》，票房走势较为稳健，未来总票房冲破2亿不是问题。

      女性题材作品在目前的内地影市还十分稀缺，《找到你》已经是今年目前为止最卖座的女性题材电影。远远找过《闺蜜2》6430万的成绩。



      《李茶的姑妈》上周报收票房5900万，位居周票房第四名，累计票房5.75亿。

      尽管囿于口碑，《李茶的姑妈》票房走势让人失望，但凭借前期的积累，该片目前的票房成绩仍稍稍高于《影》。以目前的形势看，《李茶的姑妈》的总成绩也仍有冲击6亿的可能。

      在开心麻花出品的四部电影（《西虹市首富》不是开心麻花主控的作品）中，《李茶的姑妈》的成绩高于《驴得水》（1.73亿），低于《夏洛特烦恼》（14.42亿）、《羞羞的铁拳》（22.07亿）。



      包贝尔导演，并与文章共同主演的喜剧《胖子行动队》上周报收票房3900万，位居周票房第五名，累计票房2.38亿。

      2016年，文章导演，包贝尔等主演的爱情喜剧《陆垚知马俐》斩获票房1.92亿。《胖子行动队》已经超越这一成绩。

      印度电影《嗝嗝老师》上周五首映，首周票房2950万，比8月上映的印度电影《苏丹》2050万的首周成绩高出一截。

      《苏丹》总票房3610万，《嗝嗝老师》（时光网评分7.9分）口碑优于《苏丹》（时光网评分6.8分），走势更稳健一些，目前尚存在票房破亿的可能性。

      《悲伤逆流成河》上周报收2600万，累计票房3.38亿。

      上周五首映的进口片《超能泰坦》首周票房1200万。

      本周内地上映的新片有《我的间谍前男友》《宝贝儿》《雪怪大冒险》《无敌原始人》《跨越八年的新娘》等，内地影市冷冰冰的氛围一时无法缓解。

   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 内地票房 一周内地票房综述 无双 找到你
关注时光网微信

相关电影/影人

无双

无双 (2018)

7.8

导演：庄文强

主演：周润发 郭富城

在线播放

影

影 (2018)

7.5

导演：张艺谋

主演：邓超 孙俪

在线播放

找到你

找到你 (2018)

7.5

导演：吕乐

主演：姚晨 马伊琍

在线播放

显示更多∨

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

定了！内地姜文《邪不压正》出征奥斯卡

华语片冲奥路：张艺谋三次入围，李安唯一获奖

9
奥斯卡官方公布最佳外语片完整申报名单，内地选送姜文《..
2

垂死新娘复仇路为何成为经典

纪念《杀死比尔》上映15周年

或许他再也不会拍出一部像《杀死比尔》这样纯粹的迷影电..
3

宫崎骏之外最重要的日本动画大师

今敏诞辰55周年 回望短暂艺术生涯

2018年10月12日深夜寥寥几笔缅怀今 敏，没错，今天正是..
4

大幅下滑！2018年国庆档票房连连跌

周润发《无双》领跑 开心麻花光环黯淡

2018年国庆假档票房19.1亿，相比2017年国庆档的成绩下跌..
5

这才是真正的视听盛宴！

那些影坛大导的MV代表作

在各位影坛大导的掌控下，影像与音乐的碰撞，定会带给你..

查看更多