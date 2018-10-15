上周内地票房仅报收6.52亿，较国庆黄金周19.06亿的成绩暴跌65.8%。

时光网讯 继国庆档票房成绩大幅下滑后，10月新片乏力的问题进一步凸显。上周内地票房仅报收6.52亿，较国庆黄金周19.06亿的成绩暴跌65.8%。





















《无双》上周报收票房2.58亿，蝉联周票房冠军，累计票房9.42亿。未来，《无双》将成为今年国庆档唯一总票房迈过10亿线的电影。





在今年上映的国产片中，《无双》已于上周超越《超时空同居》（8.99亿），暂居2018国产片票房榜第八名。





此前，在内地最卖座的香港警匪片应属2016年上映的《寒战2》，该片总票房6.76亿。《无双》已经大幅刷新这一票房纪录。





同时，《无双》的总成绩也有望超越周润发、郭富城合作的另一部电影《西游记之大闹天宫》（10.44亿）。在香港演员任男一号的电影中，目前票房最高的作品为2017年的《功夫瑜伽》，主演成龙，票房17.48亿。











张艺谋新片《影》上周报收票房1.04亿，位居周票房亚军，累计票房5.57亿。





两年前，张艺谋刚刚凭借《长城》（11.75亿）刷新了自己的单片票房纪录，《影》的票房成绩与之相去甚远。而张艺谋导演作品中，第二卖座的电影是2011年的《金陵十三钗》，票房6.06亿，《影》有望超越这一成绩。





近年来，国产古装片式微，《影》的成绩暂居今年国产古装片票房第四名（前三名分别为《捉妖记2》《西游记之女儿国》《狄仁杰之四大天王》）。











姚晨、马伊琍主演，与韩国片《迷失：消失的女人》一本两拍的《找到你》上周报收9300万，位居周票房季军，累计票房1.53亿。





上周六开始，《找到你》单日票房反超《影》，票房走势较为稳健，未来总票房冲破2亿不是问题。





女性题材作品在目前的内地影市还十分稀缺，《找到你》已经是今年目前为止最卖座的女性题材电影。远远找过《闺蜜2》6430万的成绩。











《李茶的姑妈》上周报收票房5900万，位居周票房第四名，累计票房5.75亿。





尽管囿于口碑，《李茶的姑妈》票房走势让人失望，但凭借前期的积累，该片目前的票房成绩仍稍稍高于《影》。以目前的形势看，《李茶的姑妈》的总成绩也仍有冲击6亿的可能。





在开心麻花出品的四部电影（《西虹市首富》不是开心麻花主控的作品）中，《李茶的姑妈》的成绩高于《驴得水》（1.73亿），低于《夏洛特烦恼》（14.42亿）、《羞羞的铁拳》（22.07亿）。











包贝尔导演，并与文章共同主演的喜剧《胖子行动队》上周报收票房3900万，位居周票房第五名，累计票房2.38亿。





2016年，文章导演，包贝尔等主演的爱情喜剧《陆垚知马俐》斩获票房1.92亿。《胖子行动队》已经超越这一成绩。









《苏丹》总票房3610万，《嗝嗝老师》（时光网评分7.9分）口碑优于《苏丹》（时光网评分6.8分），走势更稳健一些，目前尚存在票房破亿的可能性。











