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让《铁血战士》不打架是不可能的

终极海报这厮疯起来连自己人都打！

2018-10-15 10:53:36 来源：Mtime时光网

距离内地正式上映越来越近，“老铁”铁血战士露脸越来越频繁。“终极对战”海报里，身高2.1、体重180公斤铁血战士在终极铁血战士面前竟显得袖珍，它摆出攻击状态，向终极铁血出招。
　　时光网讯  由《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导的好莱坞科幻动作冒险片《铁血战士》10月26日将正式登陆内地院线。近日片方曝出“终极对战”海报，铁血战士大战终极铁血，同类激情厮杀疯狂刺激。

　　距离内地正式上映越来越近，“老铁”铁血战士露脸越来越频繁了。近日又曝光“终极对战”海报。身高2.1、体重180公斤铁血战士在终极铁血战士面前竟显得袖珍，它摆出攻击状态，右手腕刀立起准备向终极铁血出招。

　　通过结合宇宙生物DNA来升级的终极铁血战士，进化成身高超过3.3米、体重317公斤的庞然大物，动作更加敏捷、思维更加活泛、更具危险性的它面对同类攻击毫不畏惧，张开嘴好像发出威慑的怒吼。

　　黑夜里铁血战士的飞船隐隐显现在空中，铁血战士脚下的火焰象征着熊熊燃烧的战火。铁血战士与地球人类纠缠多年，好不容易来了个新同伴却要与同类为敌。究竟为何外星猎手之间要互相厮杀？人类与外星猎手的纠葛能否顺利化解？地球危机能否成功解除？这一系列的疑问将在10月26院线揭晓。

　　在新版电影即将上映之际，丝绸之路电影节将展映1987版《铁血战士》，观众可坐看施瓦辛格与外星猎手激情肉搏。此外，近日，《铁血战士》也与中国顶级大型格斗节目昆仑决达成合作，宇宙最强猎手的尚武精神与格斗选手对武道的信仰相得益彰。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 铁血战士 海报
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