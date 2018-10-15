距离内地正式上映越来越近，“老铁”铁血战士露脸越来越频繁。“终极对战”海报里，身高2.1、体重180公斤铁血战士在终极铁血战士面前竟显得袖珍，它摆出攻击状态，向终极铁血出招。





距离内地正式上映越来越近，“老铁”铁血战士露脸越来越频繁了。近日又曝光“终极对战”海报。身高2.1、体重180公斤铁血战士在终极铁血战士面前竟显得袖珍，它摆出攻击状态，右手腕刀立起准备向终极铁血出招。





通过结合宇宙生物DNA来升级的终极铁血战士，进化成身高超过3.3米、体重317公斤的庞然大物，动作更加敏捷、思维更加活泛、更具危险性的它面对同类攻击毫不畏惧，张开嘴好像发出威慑的怒吼。





黑夜里铁血战士的飞船隐隐显现在空中，铁血战士脚下的火焰象征着熊熊燃烧的战火。铁血战士与地球人类纠缠多年，好不容易来了个新同伴却要与同类为敌。究竟为何外星猎手之间要互相厮杀？人类与外星猎手的纠葛能否顺利化解？地球危机能否成功解除？这一系列的疑问将在10月26院线揭晓。





编辑：hello王小羊