《我的间谍前男友》发布一组海报，来自《吐槽大会》的人气段子手李诞、池子、王建国、庞博、思文、程璐、ROCK、史炎、海源为电影《我的间谍前男友》实名打call。





今日，电影发布一组海报，来自《吐槽大会》的人气段子手李诞、池子、王建国、庞博、思文、程璐、ROCK、史炎、海源为电影《我的间谍前男友》实名打call，齐声呼喊：“不知道你们，反正我笑了。”在点映现场，观众的反应证明导演实现了她对《我的间谍前男友》的期望。





本片以一对居住在洛杉矶的废柴姐妹花——奥黛丽（米拉·库尼斯饰）和摩根（凯特·麦克金农饰）为主角，讲述了女主奥黛丽因前男友的间谍身份，意外被卷入一场国际阴谋，从而被迫与闺蜜摩根在欧洲大陆上演惊心动魄又啼笑皆非的国际逃亡之旅。





电影于上周末开启全国29城超前点映。片中奥黛丽和摩根的闺蜜情谊击中了诸多女性影迷的内心世界，让她们想起了与自己闺蜜相处的日常。





除了闺蜜情，剧情也不断高能反转。有影迷认为，这对乌龙闺蜜在旅程中的表现过于爆笑，餐厅枪战、公路追击等略带血腥的场面被这对姐妹花的手足无措化解，反而成为让人爆笑的经典情境。影片将于10月19日登陆全国院线。

编辑：hello王小羊