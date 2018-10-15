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《我的间谍前男友》李诞池子“先笑为敬”

导演：电影是《最爆伴娘团》遇上《007》

2018-10-15 11:01:20 来源：Mtime时光网

《我的间谍前男友》发布一组海报，来自《吐槽大会》的人气段子手李诞、池子、王建国、庞博、思文、程璐、ROCK、史炎、海源为电影《我的间谍前男友》实名打call。
　　时光网讯  嗨爽特工喜剧《我的间谍前男友》上映在即，由《生活伴侣》导演苏珊娜·福格尔自编自导。她将电影称为：《最爆伴娘团》遇上《007》。导演曾说：“我们最爱看两种类型的电影，一是希望人们在经历世俗琐事的同时，还能保持趣味，让人产生共鸣和敢于自嘲。二是能使你忘记所有，完全进入另一个世界。而《我的间谍前男友》则希望将这两者结合到一起，成为一部值得观看的电影。”

　　今日，电影发布一组海报，来自《吐槽大会》的人气段子手李诞、池子、王建国、庞博、思文、程璐、ROCK、史炎、海源为电影《我的间谍前男友》实名打call，齐声呼喊：“不知道你们，反正我笑了。”在点映现场，观众的反应证明导演实现了她对《我的间谍前男友》的期望。 

　　本片以一对居住在洛杉矶的废柴姐妹花——奥黛丽（米拉·库尼斯饰）和摩根（凯特·麦克金农饰）为主角，讲述了女主奥黛丽因前男友的间谍身份，意外被卷入一场国际阴谋，从而被迫与闺蜜摩根在欧洲大陆上演惊心动魄又啼笑皆非的国际逃亡之旅。

　　电影于上周末开启全国29城超前点映。片中奥黛丽和摩根的闺蜜情谊击中了诸多女性影迷的内心世界，让她们想起了与自己闺蜜相处的日常。

　　除了闺蜜情，剧情也不断高能反转。有影迷认为，这对乌龙闺蜜在旅程中的表现过于爆笑，餐厅枪战、公路追击等略带血腥的场面被这对姐妹花的手足无措化解，反而成为让人爆笑的经典情境。影片将于10月19日登陆全国院线。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 我的间谍前男友 海报
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0.0

导演：苏珊娜·福格尔

主演：米拉·库妮丝

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