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外媒曝索尼《毒液》内地定档11.9

腾讯参投高达25% 全球票房累计3.78亿美元

2018-10-15 11:03:52 来源：Mtime时光网

外媒报道，《毒液》内地定档11月9日。


　　时光网讯 据《好莱坞报道者》独家消息，索尼暗黑超级英雄大片《毒液》内地定档11月9号。

　　该片10月5日在北美开画，截至上周日，已经收获1.43亿美元，全球票房累计3.78亿美元。登陆全球第二大电影市场中国内地后，有望让《毒液》全球票房再攀升一个台阶。

　　另外，《毒液》有中国资本的参与。据报道，腾讯投资所占份额高达25%，非常罕见。

   编辑：sa

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关键词： 定档 内地 毒液 外媒
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