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《动物特工局》发布“特工出击”预告

精英特工和蠢萌宅男开启秘密任务

2018-10-15 11:11:20 来源：Mtime时光网

《动物特工局》继定档海报后，今日又发布了“特工出击”版预告，进一步透露出电影剧情和一猫一鼠两个角色的个性。

"动物出击"版预告

　　时光网讯  上周五刚宣布定档12月21日的动画电影《动物特工局》，继定档海报后，今日又发布了“特工出击”版预告，进一步透露出电影剧情和一猫一鼠两个角色的个性。作为年末贺岁片，影片既有特工追查幕后真相的刺激动作，又有90多种动物欢闹的喜剧感，很大概率会成今年动画电影市场中的一匹黑马。据悉这是爱奇艺影业的首部动画电影。

　　电影《动物特工局》讲述了精英特工张大威被派遣到海上平台驻扎，和这里的看守者——呆萌技术宅鼠阿丘相遇，阴差阳错的卷入了一个惊天大阴谋中。在后续的案件调查里，互相嫌弃的他们不得不开始一起追查真相。

　　电影在五月份曾发布一支长达四分钟的先导预告，展示了一个具有现代工业质感的动物世界，而今天发布的“特工出击”版预告则带给大家另一种新鲜感。除去非常高水准的场景之外，这次的预告偏重展现两个角色的个性与剧情。

　　张大威傲娇冷酷的精英形象，流畅的打斗动作深入人心；而阿丘则全程展现出了一个宅男的呆萌，重要行动前慌张失措的表现更是让人忍俊不禁。据说阿丘在后续的情节推进中是团队的智力担当。

　　除两位主角外，预告片中全副武装的蒙面大boss、一闪而过的兔子小姐、怒气冲冲的大象领导以及憨厚老实的熊医生都让人印象深刻。

　　据悉，《动物特工局》中有超过40种动物90个角色的出现，除了白犀牛、白鳍豚、雪豹、狐猴等珍稀动物，还有国家一级保护动物懒猴、已经灭绝的豆豆鸟、猛犸象等，每个动物都参照真实动物设计皮毛的质感、密度和长度，其用心程度可见一斑。

   编辑：hello王小羊

关键词： 动物特工局 预告
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导演：张志一

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