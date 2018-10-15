《跨越8年的新娘》在为两位原型及亲属特意准备的点映场中，事件主人公尚志搀扶着腿部尚未完全恢复的麻衣出现在了现场，此时他们的生活已经随着孩子的出生日渐圆满。





电影中佐藤健化身最体贴的完美男友，悉心照顾患病女友8年只为当初承诺的婚礼。影片故事日本源自真实事件，这场跨越整整8年的婚礼无疑感动了无数年轻人。两位主演佐藤健（饰尚志）和土屋太凤（饰麻衣）表示因为饰演片中角色，自己对爱情有了更加深刻和积极的认识。在日宣传活动中更有男子在活动现场向交往8年的女友求婚，以证明他们的爱情像尚志和麻衣的一样真挚。





在终极预告片中，尚志（佐藤健饰）不仅是一个非常合格的男友而且还能读懂女朋友的心思，女主角麻衣（土屋太凤饰）在路过一家正在举办婚礼的西式教堂时，随口表露每次路过都觉得这里很美，一旁的尚志听到了便立刻牵着她前去预定场地筹备婚礼，这一举动让女主感动不已，也更让看过的观众对这一情节记忆犹新，纷纷大赞佐藤健饰演的尚志分明就是一个“满分男友教科书”。











然而厄运突袭，女主麻衣患上罕见疾病陷入沉睡，如植物人一般一刻都离不开家属的照看，尚志豪不犹豫选择陪伴在麻衣身边悉心照顾，不离不弃地日夜守护，中途有多次离开的机会，而尚志始终选择坚持，真挚的感情终感动了上天，终于等到了麻衣奇迹般的苏醒。





麻衣的扮演者土屋太凤在接受采访时说道：“拍这部电影的时候，由于作品本身对爱情的表达非常真挚，也感动了很多我身边的同事和朋友，很多人都萌生了想结婚生孩子的念头”。





电影《跨越8年的新娘》经过3年的拍摄制作后呈现在了观众的面前，在为两位原型及亲属特意准备的点映场中，事件主人公尚志搀扶着腿部尚未完全恢复的麻衣出现在了现场，此时他们的生活已经随着孩子的出生日渐圆满，谈到之后的期盼时，麻衣说：“想要守护好这份平凡生活中的幸福，想要牵着丈夫和儿子的手，一直走下去。”