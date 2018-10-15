虽然《鸡皮疙瘩2：魔书历险》的剧本新鲜度不够，不过对于喜欢原著小说的年轻观众，电影呈现的画面效果会实现读者的想像。









电影故事讲述在万圣节来临之际，两个小男孩意外唤醒腹语假人Slappy，他一心想要成为家庭的一员未果，因为不择手段，释放各种怪物来到现实生活中，木偶人、无头骑士、巨大的气球蜘蛛、凶狠的小熊软糖等。小主角们必须在Slappy得逞之前把怪物们封印回到魔法书中。





故事剧情听起来非常熟悉吗？那是因为和第一集的剧情大同小异。第一集在2015年上映，5800万成本在全球共拿下1.56亿美元票房，在北美影评人的好评率高达71%，首映周更是获得北美票房冠军，是索尼2015年最成功的作品之一。第一集的故事显然很成功，复制到第二集有何不可。





《鸡皮疙瘩2》中文预告 比起第一集，《鸡皮疙瘩2：魔书历险》的视觉特效更花俏，导演阿里·桑戴尔设计的第三幕热闹的呈现各种怪物肆虐小城市，电影里的怪物特效设计超乎想像也娱乐性十足。





众演员的表演也可圈可点。拯救人类的童星演员们是电影亮点，尤其是小男星杰里米·雷·泰勒，十分生动演出热爱科学、在学校被霸凌欺负的Sonny。大人演员们更是最佳绿叶，温迪·麦克伦敦-考薇发挥喜剧天份饰演Sonny的单亲妈妈，肯·郑爆笑演出热爱万圣节的邻居朱先生。











杰克·布莱克饰演故事原创作家R.L.斯坦，同时也替腹语玩偶Slappy配音（虽然主演名单中没有他的名字）。他的配音演出诡异生动，替酷似鬼娃恰奇风格的腹语玩偶注入令人毛骨悚然的生命力。但杰克·布莱克现“身”银幕的时间很短，前后大概不超过五分钟，而且他露脸的目的明显是为了铺陈第三集。





虽然《鸡皮疙瘩2：魔书历险》的剧本新鲜度不够，是让电影里原著作者R.L.斯坦都有自我挖苦地说这故事“陈腔滥调”。不过对于喜欢原著小说的年轻观众，电影呈现的画面效果会实现读者的想像。小主演们的表演加上大人演员的喜剧硬底子，也让《鸡皮疙瘩2：魔书历险》的热闹活力应景即将到来的万圣节。