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“充满陈腔滥调，却也热闹应景”

《鸡皮疙瘩2：魔书历险》独家影评

2018-10-15 11:36:00 来源：Mtime时光网

虽然《鸡皮疙瘩2：魔书历险》的剧本新鲜度不够，不过对于喜欢原著小说的年轻观众，电影呈现的画面效果会实现读者的想像。
      时光网讯 看完90分钟长的电影《鸡皮疙瘩2：魔书历险》，电影里饰演故事原创作家R.L.斯坦的杰克·布莱克一句台词点出了观片感想：“我以前的文笔还真是陈腔滥调。”索尼影业出品的冒险系列电影《鸡皮疙瘩》推出的续集《鸡皮疙瘩2：魔书历险》热闹有余内容新鲜度不足，虽然角色设计稍嫌粗浅以及剧情无新意，但电影非常有趣的运用特效效果，实现看过原
著的读者的想像，十分热闹应景。

      《鸡皮疙瘩2：魔书历险》由导演阿里·桑戴尔执导，罗伯·列博担任编剧，《小丑回魂》杰里米·雷·泰勒、《趴体生活》克里斯·帕内尔、《勇敢者游戏：决战丛林》麦迪逊·伊斯曼、《伴娘》温迪·麦克伦敦-考薇、《摘金奇缘》肯·郑主演。

      电影故事讲述在万圣节来临之际，两个小男孩意外唤醒腹语假人Slappy，他一心想要成为家庭的一员未果，因为不择手段，释放各种怪物来到现实生活中，木偶人、无头骑士、巨大的气球蜘蛛、凶狠的小熊软糖等。小主角们必须在Slappy得逞之前把怪物们封印回到魔法书中。

      故事剧情听起来非常熟悉吗？那是因为和第一集的剧情大同小异。第一集在2015年上映，5800万成本在全球共拿下1.56亿美元票房，在北美影评人的好评率高达71%，首映周更是获得北美票房冠军，是索尼2015年最成功的作品之一。第一集的故事显然很成功，复制到第二集有何不可。

     

《鸡皮疙瘩2》中文预告

比起第一集，《鸡皮疙瘩2：魔书历险》的视觉特效更花俏，导演阿里·桑戴尔设计的第三幕热闹的呈现各种怪物肆虐小城市，电影里的怪物特效设计超乎想像也娱乐性十足。

      众演员的表演也可圈可点。拯救人类的童星演员们是电影亮点，尤其是小男星杰里米·雷·泰勒，十分生动演出热爱科学、在学校被霸凌欺负的Sonny。大人演员们更是最佳绿叶，温迪·麦克伦敦-考薇发挥喜剧天份饰演Sonny的单亲妈妈，肯·郑爆笑演出热爱万圣节的邻居朱先生。



      杰克·布莱克饰演故事原创作家R.L.斯坦，同时也替腹语玩偶Slappy配音（虽然主演名单中没有他的名字）。他的配音演出诡异生动，替酷似鬼娃恰奇风格的腹语玩偶注入令人毛骨悚然的生命力。但杰克·布莱克现“身”银幕的时间很短，前后大概不超过五分钟，而且他露脸的目的明显是为了铺陈第三集。

      虽然《鸡皮疙瘩2：魔书历险》的剧本新鲜度不够，是让电影里原著作者R.L.斯坦都有自我挖苦地说这故事“陈腔滥调”。不过对于喜欢原著小说的年轻观众，电影呈现的画面效果会实现读者的想像。小主演们的表演加上大人演员的喜剧硬底子，也让《鸡皮疙瘩2：魔书历险》的热闹活力应景即将到来的万圣节。

作者：Stephanie Wu   编辑：羊羊

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 鸡皮疙瘩2 影评 StephanieWu
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鸡皮疙瘩2：魔书历险

鸡皮疙瘩2：魔书历险 (2018)

-1.0

导演：阿里·桑戴尔

主演：麦迪逊·伊斯曼

在线播放

杰里米·雷·泰勒

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Jeremy Ray Taylor

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克里斯·帕内尔

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