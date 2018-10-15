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抖森配音《无敌原始人》被导演做"马杀鸡"

小雀斑为配“阿德曼”动画英雄放飞自我

2018-10-15 12:13:00 来源：Mtime时光网

在片方今天曝光的“配音特辑“中，众明星各自分享了为《无敌原始人》配音的感受，同时《无敌原始人》首度曝光了幕后制作场景。

配音特辑

　　时光网讯  由“抖森”汤姆·希德勒斯顿、“小雀斑”埃迪·雷德梅恩等一众欧美明星参与原版配音的动画电影《无敌原始人》即将在10月19日全国公映，影片由法国映欧嘉纳影业，顶级黏土定格动画公司英国阿德曼动画公司制作、四次获得奥斯卡金像奖的尼克·帕克执导。

　　在片方今天曝光的“配音特辑“中，众明星各自分享了为《无敌原始人》配音的感受，同时《无敌原始人》首度曝光了幕后制作场景。

　　在《无敌原始人》的“配音特辑”中，小雀斑称自己十分喜欢配音的角色道哥“原始人道哥是一个超级亲切可爱的梦想家。”抖森也认为：“道哥是一个经典的“阿德曼”英雄。“抖森把自己配音的角色“暴君”努斯看做一个高傲狂妄的统治者，小雀斑则笑称：“暴君他总是有邪恶的想法冒出来。”

　　《无敌原始人》的配音阵容明星云集，配音时也是笑料百出，抖森让导演在配音时给自己做“马杀鸡”，以便发出片中需要的声音，导演尼克·帕克爆料说：“抖森一直让自己，用力点，再用力点。”从配音的效果来看，他们俩的配合可谓是天衣无缝。

　　而小雀斑表示：“很享受在配音时胡乱喊叫的感觉。” 二丫则认为：“我的配音要赋予古娜生命，这非常特别。”他们敬业的表现得到了“小羊肖恩之父”，导演尼克·帕克的称赞：“和这些才华横溢的人共事真是让人兴奋不已，是他们赋予了角色灵魂。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 无敌原始人 配音特辑
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