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“这是我第一次参演电影，我还记得当时的试镜，而一开始的时候这个项目还用的假名，所以当我拿到这个角色的时候我才知道我参加的是诺兰导演的最新蝙蝠侠电影。希斯·莱杰非常亲切又才华横溢，尽管他一直都‘待在角色里’。这是一段非常赞的经历，尽管我在电影里大概只出场了两分钟。”





罗斯伯格表示她早期的电影是《Leprechaun：Oringins》，一部系列重启作品，该系列之前由演员詹妮弗·安妮斯顿领衔卡司。“这是一个戏很少的角色，而且死法很恐怖。”









她同时表示她有八个兄弟姐妹，有一次大家都在洛杉矶的时候，她的家庭成员们玩起了“比比谁能找到最多有史派妮头像广告牌”的游戏。





加德纳表示她也有同样的经历：“我的第一次电影首映式也是在中国剧院举办的，走过那个红毯，看着那群人，所有的东西都扑面而来，这真的是非常难以忘怀的经历。”







丹尼斯·奎德和梅格·瑞恩，杰克·奎德的父母













当谈及偶然碰到的明星，奎德说他有见过西蒙·佩吉，而罗斯伯格表示她在另一个电影节上神奇地见到了杰森·莫玛。阿贾拉说他曾溜进一部电影的片场，碰到了威尔·史密斯，但当时太紧张，没有憋出一个打招呼的词来。