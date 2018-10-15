时光网纽约讯
在纽约漫展期间，《娱乐周刊》举办了一个“Breaking Big”座谈会，挑选一些来自电影和电视界的的“新星”来参加座谈。
由《娱乐周刊》的编辑Lynette Rice主持，演员们依次介绍了自己在新片、新剧里所饰演的角色。杰克·奎德
可能是座谈会里观众最熟悉的名字，因为他是著名演员丹尼斯·奎德
和梅格·瑞恩
的儿子。
他在亚马逊新剧《黑袍纠察队》
里饰演一个名叫Hughie的角色。《黑袍纠察队》
根据漫画改编，讲述一群决定对抗猎杀已腐化的超级英雄的义警们的故事。
梅丽莎·罗斯伯格在NBC新剧《命运航班》
中饰演一位主角，该剧讲述一群人在失踪了五年之久的航班中归来的故事。梅丽莎饰演一位侦探，在她失踪时她最好的朋友嫁给了她的搭档兼未婚夫。与同他一起失踪的兄弟一起，他们想弄清在失踪的这几年里到底发生了什么。
维吉尼亚·加德纳除有幸加盟Hulu的漫威电视剧《离家童盟》
外，也参与了即将上映的《月光光心慌慌》
。《离家童盟》
是关于一群青少年发现他们的父母都是邪恶组织成员后的故事，加德纳饰演Karolina Dean，一位有着各种特殊能力的女同性恋青少年。在《月光光心慌慌》
中，她饰演主角的孙女。
大卫·阿贾拉将在SYFY的新剧《暗夜飞行者》
中亮相。该剧根据《权力的游戏》
作者乔治·R·R·马丁的小说改编，讲述一个飞船前往外太空探索新生命的故事。大卫在局中扮演Roy Eris船长，一个想要走出他的名人妈妈的光环挣得属于自己荣耀的角色。
而在《皇家酒店谋杀案》
中，史派妮扮演达科塔·约翰逊的角色的妹妹。该剧讲述一群陌生人在酒店汇聚，想要寻求各自救赎的故事。如同谚语所说，“过去总会追上你”，这一句话就可以完美描述史派妮的角色。
史派妮
作为大小银幕的新人，每位演员都讲述了他们早期的工作经历以及随之而来的各种不安全感。阿贾拉表示，目前他最大的成就就是与希斯·莱杰一同参演了《黑暗骑士》
，他是电影开场银行劫匪中的一员，就是那场出名的“Why so serious？”的开场戏。
“这是我第一次参演电影，我还记得当时的试镜，而一开始的时候这个项目还用的假名，所以当我拿到这个角色的时候我才知道我参加的是诺兰导演的最新蝙蝠侠电影。希斯·莱杰非常亲切又才华横溢，尽管他一直都‘待在角色里’。这是一段非常赞的经历，尽管我在电影里大概只出场了两分钟。”
罗斯伯格表示她早期的电影是《Leprechaun：Oringins》，一部系列重启作品，该系列之前由演员詹妮弗·安妮斯顿领衔卡司。“这是一个戏很少的角色，而且死法很恐怖。”
史派妮曾在今年的《环太平洋2：雷霆再起》中与约翰·波耶加对戏，同时也将在《以性为本》
中扮演主角的女儿。当讲到最近印象深刻的瞬间，她说：“我当时去参加《皇家酒店谋杀案》
的首映式，那也是我第一次去中国剧院。我一步一步走过红毯，接受了第一次采访。尽管根本不知道谁在采访我，但我感觉非常糟糕，只有一个想哭的念头。就像‘你觉得这儿怎么样’这种简单的问题，我都不知道该怎么回答好。我真的是搞砸了，这一切都非常超现实。”
她同时表示她有八个兄弟姐妹，有一次大家都在洛杉矶的时候，她的家庭成员们玩起了“比比谁能找到最多有史派妮头像广告牌”的游戏。
加德纳表示她也有同样的经历：“我的第一次电影首映式也是在中国剧院举办的，走过那个红毯，看着那群人，所有的东西都扑面而来，这真的是非常难以忘怀的经历。”
丹尼斯·奎德和梅格·瑞恩，杰克·奎德的父母
作为名人父母的儿子，杰克·奎德表示他居然到了最近才看了他妈妈在《当哈利遇上莎莉》
(1989)的表演，并向他妈妈表示她演的很棒。“我说，当你妈妈在一个很有名的爱情电影里有一个很有名的角色的时候，你不会立马跳着去看这部电影的好嘛？我现在去看这部电影是因为我也要参演一个爱情喜剧，但看完之后我哭了很久，因为我实在是太骄傲有这么一个妈妈了。所以我立马就跟她打电话，‘真的很抱歉我之前错过了这部电影’，而她的反应是‘这电影我也就看了一次‘。但不管怎么说，这是她的电影里我最喜欢的一部了。”
当问及座谈会成员他们最喜欢的梅格·瑞恩或丹尼斯·奎德的电影时，一会与会者才意识到杰克是他们的儿子。另一方面，可能因为他们都太年轻了，一时半会说不出一部瑞恩或奎德参演的电影。一个演员提起了《黑洞频率》
，杰克表示这是他最喜欢的电影之一。
当谈及偶然碰到的明星，奎德说他有见过西蒙·佩吉，而罗斯伯格表示她在另一个电影节上神奇地见到了杰森·莫玛。阿贾拉说他曾溜进一部电影的片场，碰到了威尔·史密斯，但当时太紧张，没有憋出一个打招呼的词来。