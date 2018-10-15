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《毒液》狂揽1.05亿登顶全球票房冠军

《明星的诞生》暂列第二 《无双》闯进前五

2018-10-15 15:25:03 来源：Mtime时光网

《毒液》上周全球狂揽1.05亿美元，轻松登顶全球票房冠军，全球累计3.78亿美元。《一个明星的诞生》以4820万全球位列亚军，《登月第一人》报收2510万美元暂居第三，国产片《无双》闯进前五。

       时光网讯 10月12日-14日周末全球票房新出炉，索尼发行的漫改电影《毒液：致命守护者》以压倒性的优势全球狂揽1.05亿美元，轻松拿下上周末全球票房冠军。《一个明星的诞生》周末全球票房4820万美元位列亚军，《登月第一人》则以周末全球票房2510万美元暂居第三，第四位是动画《雪怪大冒险》2380万。值得一提的是，中国影片《无双》上周末报收2230万美元，闯进全球票房前五名。

       《毒液：致命守护者》周末全球票房1.05亿，北美票房3570万美元，累计全球票房3.78亿美元。该片10月5日在北美开画，轻松蝉联两周北美周末冠军，在海外市场走势平稳，海外累计票房已达2.35亿美元，全球累计票房也攀升至3.78亿美元，在今年上映的索尼电影中暂仅次于《精灵旅社3》

       另外，《毒液》幕后还有中国资本的参与，据报道，腾讯投资该片所占份额高达25%，据外媒消息该片有望在11月9日上映。如果《毒液》能登陆全球第二大电影市场中国内地，有望让该片全球票房再攀升一个台阶。

       

《一个明星的诞生》

华纳发行的音乐爱情片《一个明星的诞生》周末全球票房4820万，截止周日在全球65个国家及地区上映，全球累计票房1.35亿，海外累计4084万美元，这部由流行天后Lady Gaga首次跨界主演的电影，已经足以收回3600万美元的制片预算。

       环球的发行的历史传记片《登月第一人》周末全球票房2510万，全球累计票房2510万。上映首周末北美报收1650万美元，海外报收860万美元。《登月第一人》制作成本接近6000万美元，比导演前作《爱乐之城》高了近一倍。当年《爱乐之城》采取的是逐步扩映的发行模式，最终北美收官于1.51亿美元，而全球票房更是高达4.46亿美元。

       《登月第一人》目前在海外22个市场同步开画，全球首周末仅收2510万美元，开画表现似乎与其在各大影展所营造的热度严重不匹配。由于该片将在颁奖季营销和公关中耗资不菲，至少需要2亿美元的全球票房才能回本；以其目前的开画表现来看，影片最终想要实现盈利颇有难度。

       华纳出品的动画电影《雪怪大冒险》上映已达第三周，上周末全球票房2380万，其中海外票房1450万美元，该片在海外市场累计已收5260万美元，目前全球累计票房高达1.1亿美元。《雪怪大冒险》将于本周五登陆内地院线，全球票房还有望进一步提高。

       值得一提的是，国产片《无双》闯入全球票房榜前五位，周末全球票房2230万美元，累计票房1.38亿美元（约9.4亿元），本周将冲击10亿人民币大关。由于内地市场缺乏强片入市，这部十一档上映的电影依然强势，牢牢占据内地票房排行榜首位。



   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 全球票房 毒液 登月第一人 一个明星的诞生
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