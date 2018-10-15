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中国观众比北美提早两周看《海王》！

"海王"定档12.7 "神奇动物2"11.16同步上映

2018-10-15 16:48:37 来源：Mtime时光网

羡慕吧！中国观众将比美国提早两周看到DC年度大片《海王》！《神奇动物2》也将中美同步11月16日引进。此外《摘金奇缘》已定档11月30日上映。

　　时光网讯 华纳兄弟多部新片确认内地上映档期，DC今年的重磅制作《海王》定档12月7日上映，中国观众将比北美提前整整两周看到这部温子仁执导的超级英雄大片。


　　JK罗琳魔法宇宙最新篇章《神奇动物：格林德沃之罪》将在11月16日登陆内地，中美同步上映。此外，今年北美大热的全亚裔主演爱情喜剧《摘金奇缘》也定档11月30日内地上映


　　除了《毒液》定档11月9日、《神奇动物2》、《摘金奇缘》确定上映之外，斯皮尔伯格安培林影业出品、凯特布兰切特主演的奇幻大片《滴答屋》据悉定档11月1日，迪士尼的真人电影《胡桃夹子与四个王国》、人气动画续集《无敌破坏王2》也有望在11月2日与11月23日两个档期登陆内地。

　　这个11月，内地影迷将迎来一场进口片盛宴。

作者：Joker   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 海王 神奇动物2 摘金奇缘
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