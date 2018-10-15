平遥影展贾樟柯对谈《燃烧》导演李沧东，两位导演在现场“惺惺相惜”，贾樟柯送出一个雕刻着“关二爷”的香炉给李沧东。李导提出“不管是商业片还是文艺片，都要找到和观众沟通交流的方式。”













《燃烧》女主角跳舞片段 提起对演员的调教和执导，李沧东直言，“指导演员的演技有一百万种方法，但我却经常在现场和演员说‘不要演戏’，比起怎样指导他们具体的演技，我更想让他们自发通过自己内心的理解，还有自己的感悟来表现。演员都有强烈的表现欲望，他们也会受到各方面的干扰，我想帮助他们不受外界的干扰，更好地表达出内心的情感。”





众所周知，李沧东导演曾是一位著名的作家，他在现场回忆了为何从作家变为导演。“我转做电影导演的原因非常复杂，其中一个原因跟我个人有关，我当时有很多作品写得不好，晚上辗转反侧写不出一句话的时候，就想如果能有人来代替我把我头脑中的想法表现给大家就好了，所以我后来就当了电影导演，其实导演不像写小说那样需要自己花费很多的心思，自己亲历亲为动脑筋的事情没有写小说的时候那么多。”





李沧东表示：“我我在写小说的时候，并没能成为像村上春树那样最畅销的作家，所以我没有办法在一个最广的程度上，和广大的读者朋友进行沟通交流，但是现在我当了电影导演之后，可以跟更多的观众分享我的想法，这也是变为电影导演的一个契机。”





在活动上有观众提起李沧东曾经还当过韩国文化部部长，李导坦诚表示：“我当然是更喜欢档电影导演，其实自己本来不想当文化长官，当时也拒绝很多次，没有办法，最后还是接受了这个提议，我觉得在当文化长官的那段时光，应该是我职业生涯里面最艰辛的一段时光。”

编辑：隐饮