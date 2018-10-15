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平遥影展贾樟柯对谈《燃烧》导演李沧东

电影结局不给标准答案 "留给观众自己思考"

2018-10-15 20:45:28 来源：Mtime时光网

平遥影展贾樟柯对谈《燃烧》导演李沧东，两位导演在现场“惺惺相惜”，贾樟柯送出一个雕刻着“关二爷”的香炉给李沧东。李导提出“不管是商业片还是文艺片，都要找到和观众沟通交流的方式。”
       时光网讯 2018第二届平遥国际电影展进入到第五日，今天最引人瞩目的活动当属贾樟柯对话韩国导演李沧东了，李导曾执导过《燃烧》《密阳》等多部著名影片。两位导演在现场可谓是“惺惺相惜”，贾樟柯还代替他的夫人赵涛给李导送上一份颇有山西色彩的礼物——一个雕刻着“关二爷”的香炉。

       

《燃烧》预告片

在对谈现场，李沧东大方分享了自己的创作故事，他认为《燃烧》的初衷是他看到人们普遍处于一种愤怒的状态，他都想对其进行深入的探究。“比如电影里这个富二代Ben，他知道社会存在问题，但不知道问题在哪里，只能把愤怒更加深刻地隐藏起来。”李导还提出，不管是商业片还是充满个人表达的文艺片，都要找到和观众沟通交流的方式。

       有观众问题《燃烧》的故事结局，“钟秀杀了本这一幕，是真实存在的，还是钟秀小说里面设想”，导演并没有给出直接的答案，“这其实都是我想留给观众思考的问题。”至于让观众印象深刻的女主角跳舞的这一幕，导演表示“这是我想表现出女性对于自由的一种追求。”

     

《燃烧》女主角跳舞片段

提起对演员的调教和执导，李沧东直言，“指导演员的演技有一百万种方法，但我却经常在现场和演员说‘不要演戏’，比起怎样指导他们具体的演技，我更想让他们自发通过自己内心的理解，还有自己的感悟来表现。演员都有强烈的表现欲望，他们也会受到各方面的干扰，我想帮助他们不受外界的干扰，更好地表达出内心的情感。”

       众所周知，李沧东导演曾是一位著名的作家，他在现场回忆了为何从作家变为导演。“我转做电影导演的原因非常复杂，其中一个原因跟我个人有关，我当时有很多作品写得不好，晚上辗转反侧写不出一句话的时候，就想如果能有人来代替我把我头脑中的想法表现给大家就好了，所以我后来就当了电影导演，其实导演不像写小说那样需要自己花费很多的心思，自己亲历亲为动脑筋的事情没有写小说的时候那么多。”

       李沧东表示：“我我在写小说的时候，并没能成为像村上春树那样最畅销的作家，所以我没有办法在一个最广的程度上，和广大的读者朋友进行沟通交流，但是现在我当了电影导演之后，可以跟更多的观众分享我的想法，这也是变为电影导演的一个契机。”

       在活动上有观众提起李沧东曾经还当过韩国文化部部长，李导坦诚表示：“我当然是更喜欢档电影导演，其实自己本来不想当文化长官，当时也拒绝很多次，没有办法，最后还是接受了这个提议，我觉得在当文化长官的那段时光，应该是我职业生涯里面最艰辛的一段时光。”

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 平遥国际电影展 李沧东 燃烧 贾樟柯
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